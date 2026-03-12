Marný boj. Zraněná Siniaková duel se Svitolinovou ve druhém setu vzdala
Siniaková – Svitolinová 1:6, 1:1 / skreč.
Siniaková vstupovala do zápasu se Svitolinovou ve velké fyzické únavě, když za sebou měla tři třísetové zápasy ve dvouhře, k tomu navíc další tři duely v deblu po boku Taylor Townsendové.
A fyzický handicap se na české tenistce projevoval od prvních míčů. Na svou soupeřku nestačila především v agresivitě a pohybu. V pohodě hrající Svitolinová byla aktivnější hráčkou od základní čáry, Češku držela dlouhými míči k základní čáře pod tlakem.
Ve druhém gamu poprvé v zápase uspěla na returnu, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení už 3:0. Siniaková se začala trápit i v pohybu, ve výměnách jen s obtížemi reagovala na rychlou hru soupeřky a přišla i o své další podání. Rodačka z Oděsy vzápětí zvýšila už na 5:0 a jasně směřovala za vítězstvím. Až za tohoto stavu si unaveně působící Češka připsala svůj první game, na jasném vítězství Ukrajinky v poměru 6:1 to ale nic změnit nemohlo.
Siniaková si po ztracené sadě vyžádala na kurt fyzioterapeutku, která se věnovala zraněné noze české tenistky. Ta po ošetření ještě zkusila pokračovat ve hře a získala první game druhého setu. Jedenáctinásobná grandslamová deblová šampionka však měla i nadále zjevné problémy s pohybem. Když Svitolinová získala svou úvodní hru druhého setu, marný boj česká tenistka ukončila a šla soupeřce pogratulovat k postupu.
Siniaková měla po boku Taylor Townsendové nastoupit ještě k semifinálovému duelu čtyřhry proti vítězkám zápasu mezi Italkami Sarou Erraniovou s Jasmine Paoliniovou a čínsko-francouzským duem Hanyu Guo, Kristina Mladenovicová. Vzhledem ke zranění české hráčky se ale její pokračování v pavouku čtyřhry jeví jako nepravděpodobné.
Na turnaji tak z českých tenistek zbyla Linda Nosková, kterou ve čtvrtek čeká souboj s australskou senzací Talií Gibsonovou.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře