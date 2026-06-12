Bouzková po boji v Queen´s Clubu končí. Vítězná Vekičová vyzve Plíškovou
Bouzková – Vekičová 6:7, 3:6
Bouzková se v prvním kole blýskla výborným výkonem proti Polině Kuděrmetovové, které dovolila pouhé tři gamy. A velmi nadějně vstoupila i do duelu s Vekičovou. Hned při úvodním podání chorvatské tenistky se dostala do vedení 40:15, šance však využít nedokázala.
Česká tenistka byla v úvodu utkání lepší hráčkou. Ve výměnách měla navrch a bez problémů si udržela svůj úvodní servis, a i při dalším servírovacím gamu soupeřky měla další dva brejkboly. Bývalá světová sedmnáctka, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, si ale opět dokázala poradit.
Vekičová se s přibývajícími minutami dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru a začala své rivalce dělat problémy. Bouzková za nevyužité možnosti zaplatila ve čtvrté hře, kdy to byla ona, kdo jako první přišel o servis, a po potvrzeném brejku prohrávala už 1:4.
Chorvatka však za stavu 5:3 viditelně znervózněla, dopustila se několika laciných chyb a set se jí dopodávat nepodařilo. Bouzková vzápětí čistou hrou srovnala a set mířil do dramatické koncovky. Za stavu 6:5 pro Vekičovou však utkání přerušil déšť. Zápas nakonec pokračoval až v pátek a Bouzková set dotáhla na svém podání do tie-breaku. V něm se rozpoutala obrovská bitva, ve které byla nakonec šťastnější hráčkou Chorvatka, která proměnila sedmý setbol a šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupila česká tenistka prohraným podáním, Vekičová následně brejk potvrdila a vedla 2:0. Za stavu 1:3 udržela Bouzková naději na obrat, kdy na svém servisu odvrátila tři brejkboly a snížila. Vzápětí to byla ona, kdo mohl prolomit podání soupeřky, náskok 40:15 ale nevyužila a Vekičová držela vedení 4:2. Rodačka z Osijeku už si dobře rozehraný zápas ujít nenechala a po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit vítězství 7:6, 6:3.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Letos měla/má obrovskou šanci vylepšit své žebříčkové maximum (24), dokonce se mohla dostat i do top 20. Nepotřebovala k tomu porazit žádnou hvězdu z dvacítky, bohatě stačilo zdolat Frech a Zhang v Meridě + Li na nejslabším povrchu Američanky ve Štrasburku. Teď v Londýně by Marii výhra nad LL Vekič stačila k vyrovnání 24. místa. Bohužel selhala Z toho jsem zklamaný... Okno se rychle zavírá a Marie má už jen dvě šance na posun výš - v Nottinghamu a Wimbledonu.
Po dnešním vypadnutí Rumunky Cristian by se měla Maruška posunout na 27. místo a po zraněních Baptiste a Mboko by měla mít nasazení ve Wimbledonu jisté. Na pomalé trávě by mohla 3. kolo udělat, ale záleží na losu...
Na TA není specificky top 30, tak jsem tam zadal jen proti výše umístěným. Proti nim má 9:12. Naposledy porazila takovou v lednu Badosu a předtím Cristian. Loni takových porazila ale docela hodně. Zdroj: https://www.tennisabstract.com/cgi-bin/wplayer-classic.cgi?p=MarieBouzkova&f=IHigherqq
Typickou ukázkou její nemohoucnosti byl neproměněnej brejkbol ve druhém setu za stavu 2:3 40:15. Marie měla nalitej míček na síti a přestože měla moře času na rozmyšlenou tak to zahrála soupeřce přímo na raketu a ta jí samozřejmě prohodila ...