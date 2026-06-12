Bouzková po boji v Queen´s Clubu končí. Vítězná Vekičová vyzve Plíškovou

DNES, 13:35
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QUEEN´S CLUB - Cesta Marie Bouzkové (28) na turnaji v Queen´s Clubu skončila ve druhém kole. Nad síly české tenistky byla Chorvatka Donna Vekičová (29), která zvítězila v utkání, které se kvůli nepřízni počasí natáhlo do tří dnů, po setech 7:6, 6:3. Další soupeřkou vítězky bude ještě dnes Karolína Plíšková (34).
Profily hráčů
Vekic Donna
Marie Bouzková si čtvrtfinále v Queen´s Clubu nezahraje (@ Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bouzková – Vekičová 6:7, 3:6

Bouzková se v prvním kole blýskla výborným výkonem proti Polině Kuděrmetovové, které dovolila pouhé tři gamy. A velmi nadějně vstoupila i do duelu s Vekičovou. Hned při úvodním podání chorvatské tenistky se dostala do vedení 40:15, šance však využít nedokázala.

Česká tenistka byla v úvodu utkání lepší hráčkou. Ve výměnách měla navrch a bez problémů si udržela svůj úvodní servis, a i při dalším servírovacím gamu soupeřky měla další dva brejkboly. Bývalá světová sedmnáctka, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, si ale opět dokázala poradit.

Vekičová se s přibývajícími minutami dostávala do tempa. Výrazně zpřesnila hru a začala své rivalce dělat problémy. Bouzková za nevyužité možnosti zaplatila ve čtvrté hře, kdy to byla ona, kdo jako první přišel o servis, a po potvrzeném brejku prohrávala už 1:4.

Chorvatka však za stavu 5:3 viditelně znervózněla, dopustila se několika laciných chyb a set se jí dopodávat nepodařilo. Bouzková vzápětí čistou hrou srovnala a set mířil do dramatické koncovky. Za stavu 6:5 pro Vekičovou však utkání přerušil déšť.  Zápas nakonec pokračoval až v pátek a Bouzková set dotáhla na svém podání do tie-breaku. V něm se rozpoutala obrovská bitva, ve které byla nakonec šťastnější hráčkou Chorvatka, která proměnila sedmý setbol a šla do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupila česká tenistka prohraným podáním, Vekičová následně brejk potvrdila a vedla 2:0. Za stavu 1:3 udržela Bouzková naději na obrat, kdy na svém servisu odvrátila tři brejkboly a snížila. Vzápětí to byla ona, kdo mohl prolomit podání soupeřky, náskok 40:15 ale nevyužila a Vekičová držela vedení 4:2. Rodačka z Osijeku už si dobře rozehraný zápas ujít nenechala a po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit vítězství 7:6, 6:3.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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misa
12.06.2026 14:38
Marie je herně horší než loni. V top 30 ji drží loňské léto, výběr hůře obsazených turnajů a velké štěstí při losu (viz letošní French Open). V srpnu obhajuje asi 500 bodů a s velkou pravděpodobností se propadne někam za 40. místo. Zhoršení je vidět hlavně při returnu a proměňování brejkbolů. S Vekič měla bilanci 1/9, což by se loni nestalo... Šancí měla i dnes plno, ale skoro vždy zvolila špatnou variantu nebo zkazila.

Letos měla/má obrovskou šanci vylepšit své žebříčkové maximum (24), dokonce se mohla dostat i do top 20. Nepotřebovala k tomu porazit žádnou hvězdu z dvacítky, bohatě stačilo zdolat Frech a Zhang v Meridě + Li na nejslabším povrchu Američanky ve Štrasburku. Teď v Londýně by Marii výhra nad LL Vekič stačila k vyrovnání 24. místa. Bohužel selhala Z toho jsem zklamaný... Okno se rychle zavírá a Marie má už jen dvě šance na posun výš - v Nottinghamu a Wimbledonu.

Po dnešním vypadnutí Rumunky Cristian by se měla Maruška posunout na 27. místo a po zraněních Baptiste a Mboko by měla mít nasazení ve Wimbledonu jisté. Na pomalé trávě by mohla 3. kolo udělat, ale záleží na losu...
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Ondra979
12.06.2026 14:46
no tak se s tim smir, zase ma neco nahrano z Bogoty, ale asi pujde o neco dolu..dnes urcite zklamani, ale treba se ji zadari na W ale nejake zazracne zlepsovani uz cekat fakt nelze
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misa
12.06.2026 14:57
V zázračné zlepšování jsem nevěřil, ale doufal jsem, že po titulu z Bogoty udělá Marie aspoň 23. místo...
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Esgalnor
12.06.2026 14:53
V kazdy diskuzi to vidis hrozne cerne. Povedla se ji skvele Bogota a v Race je slusne v top 30. S Vekic mi prislo, ze hrala slusne.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
12.06.2026 14:26
Otázka pro největšího odborníka na MB v naší zemi, pro Míšu: Využíváte svých znalostí na sázení na její zápasy?
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misa
12.06.2026 14:38
Vůbec nesázím, ale někdo může mých komentářů využít pro vlastní účely :)
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misa
12.06.2026 14:42
Třeba v zápasech proti top 30 je skoro jistota, že Marie prohraje 0-2 na sety.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
12.06.2026 14:59
To asi u jejího rankingu není vůbec nic neobvyklého. Některé hráčky podobného rankingu mohou být lepší proti top 20 či top 30, ale vykompenzují to menší úspěšností proti hůře postaveným hráčkám. Takový Menšík má snad nejlepší bilanci proti top 10, zároveň ale není moc konzistentní a často končí na turnajích v prvních kolech proti slabým hráčům.

Na TA není specificky top 30, tak jsem tam zadal jen proti výše umístěným. Proti nim má 9:12. Naposledy porazila takovou v lednu Badosu a předtím Cristian. Loni takových porazila ale docela hodně. Zdroj: https://www.tennisabstract.com/cgi-bin/wplayer-classic.cgi?p=MarieBouzkova&f=IHigherqq
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NOLE_unvaccinated_GOAT
12.06.2026 15:00
Kariérní má 84:126.
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tommr
12.06.2026 13:45
Marie mě (opět) zklamala. Průměrně hrající Vekicový nedokázala vzít ani set ...
Typickou ukázkou její nemohoucnosti byl neproměněnej brejkbol ve druhém setu za stavu 2:3 40:15. Marie měla nalitej míček na síti a přestože měla moře času na rozmyšlenou tak to zahrála soupeřce přímo na raketu a ta jí samozřejmě prohodila ...
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tenisman1233
12.06.2026 13:46
Když měla Vekič na lopatě tak navíc vždy přišla chyba.
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misa
12.06.2026 14:40
Nevěří si a dělá pak chyby.
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Diabolique
12.06.2026 13:38
Au! Dominika Salkova 1:6 prvni set proti Kawe.
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PTP
12.06.2026 15:11
Tak to byla pro mě jako fanouška Dominiky příliš silná káva, normálně jí sprostě upinkala
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PTP
12.06.2026 13:37
Co může čekat s tímhle nešťastným ksichtem , Míša do ní furt reje, má to holka těžký
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Diabolique
12.06.2026 13:39
Ona si na tom image zaklada!
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Diabolique
12.06.2026 13:37
Smazni ji, zLoune!
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chlebavevaju
12.06.2026 13:38
Karča zLoun.
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