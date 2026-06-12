Britský hrdina se loučí s tenisem. V paměti zůstane jeho oběť pro legendárního Murrayho

DNES, 09:00
Aktuality 13
Daniel Evans oznámil, že po letošním Wimbledonu ukončí profesionální kariéru. Bývalý 21. hráč světa a daviscupový šampion z roku 2015 svůj odchod oznámil na sociálních sítích pomocí emotivního příspěvku. Pro fanoušky zůstane navždy hrdinou především díky oběti, kterou podstoupil pro Andyho Murrayho. V roce 2024 upřednostnil olympijskou rozlučku svého legendárního krajana před obhajobou životního titulu, za což zaplatil výrazným propadem žebříčkem.
Profily hráčů
Evans Daniel
Murray Andy
Daniel Evans a Andy Murray po výhře na olympiádě v Paříži (@ Jack Hill / News Licensing / Profimedia)

"Po neuvěřitelné cestě se s vámi chci podělit o osobní zprávu. Po letošním Wimbledonu ukončím profesionální kariéru," napsal Evans na sociální sítě. Šestatřicetiletý Brit poděkoval rodině, trenérům i všem lidem, kteří ho během kariéry podporovali. Patřil k nejvýraznějším britským tenistům poslední dekády. Na okruhu ATP získal dva tituly, v roce 2021 ovládl turnaj v Melbourne a o dva roky později senzačně triumfoval na pětistovce ve Washingtonu. Nejvýše se ve světovém žebříčku vyšplhal na 21. místo.

Za jeden z nejsymboličtějších momentů jeho kariéry je však považováno rozhodnutí z roku 2024. Místo obhajoby životního washingtonského titulu se rozhodl reprezentovat Velkou Británii na olympijských hrách v Paříži, kde vytvořil deblový pár s Murraym. Právě olympijský turnaj byl poslední akcí trojnásobného grandslamového šampiona před koncem kariéry.

Evans kvůli tomu přišel o možnost obhájit 500 bodů do žebříčku ATP a následně zaznamenal obrovský propad pořadím o 118 pozic až na konec druhé stovky. Po dvou bitvách dokázali s Murraym v Paříži postoupit až do čtvrtfinále a jejich společná jízda se stala jedním z nejsledovanějších příběhů olympijského turnaje.

Právě reprezentace patřila k největším okamžikům jeho kariéry. "Reprezentovat Velkou Británii v Davis Cupu a na olympijských hrách bylo největší ctí mé kariéry a budu si toho vážit po celý život," uvedl ve svém rozlučkovém prohlášení.

Poslední kapitolu svého tenisového příběhu napíše ve Wimbledonu. Turnaj, který pro britské hráče znamená víc než kterýkoli jiný, bude zároveň místem, kde se s profesionálním tenisem rozloučí jeden z nejoblíbenějších britských bojovníků posledních let. Na domácím grandslamu v All-England Clubu byl nejdál ve třetím kole v letech 2016, 2019 a před pěti lety.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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ChybelJsemVam
12.06.2026 11:24
Evans měl lepší BH jednoruč než Federer. Federerův BH neměl ani dostatečnou ránu (Wawrinka a Thiem), ani techniku (Gasquet či Evans). Fed měl blíže k BH Tsitsipase.
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PTP
12.06.2026 11:18
Dan měl taky rok stopku za kokain, takže sympaťák
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Ondra979
12.06.2026 11:21
to rozhodne, mel to proste "srovnane dle svych priorit"
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sojka1
12.06.2026 10:29
uplne netravarsky - neuveritelne, aby vitez 3 GS, TM, 2xOH (+ DC) nebyl legendou.... a myslim, ze by se mnozi velmi radi legendalizovali :-)) uz jen tim poctem prohranych GS finale.... navic zminovane djokomurarny s prumerem 25 vymen na bod sice byly ukrutne zivacky, ale zas co cekat od stavaru, hraci si to uhraji, stavari vystavi...... a ta uzasna vyhoda, pri sledovani spousta casu na potrebnejsi veci a po navratu se clovek okamzite capnul a o nic neprisel......:-)) a predevsim, uz jen ta realna predstava smrdi legendou...... takhle si vyzdit kazdy zapas... ;-)
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sojka1
12.06.2026 10:39
*pod Vlcka..... sama chyba, zacetla jsem se do fotbaloveho reportu.... :-))
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Vlk-v-trave
12.06.2026 11:01
:-))
V historii sportu se stala jedna vyrazna chyba... fotbal mel prejit na hard, a ne tenis ...rozhodne by si kazdy 3x rozmyslel jen tak si upadnout :-))

Take jsem ocenil ta tahnouci se finale... v Australii... opravdu hodne veci se dalo udelat... a dokonce behem finale Nadal x Djoko... jsem sestavil skrin, takze z m eho pohledu i tohle finale se povedlo :-)
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sojka1
12.06.2026 10:29
uplne netravarsky - neuveritelne, aby vitez 3 GS, TM, 2xOH (+ DC) nebyl legendou.... a myslim, ze by se mnozi velmi radi legendalizovali :-)) uz jen tim poctem prohranych GS finale.... navic zminovane djokomurarny s prumerem 25 vymen na bod sice byly ukrutne zivacky, ale zas co cekat od stavaru, hraci si to uhraji, stavari vystavi...... a ta uzasna vyhoda, pri sledovani spousta casu na potrebnejsi veci a po navratu se clovek okamzite capnul a o nic neprisel......:-)) a predevsim, uz jen ta realna predstava smrdi legendou...... takhle si vyzdit kazdy zapas... ;-)
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sojka1
12.06.2026 10:31
:-(......alespon ma Evans vic prispevku..... :-))
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Serpens
12.06.2026 09:07
Jen bych rád věděl, co je legendárního na Andym Murraym. Dostal se na vrchol, protože odpadali stárnoucí Nadal s Federerem. Na éru jeho finálových zápasů s Djokovicem vzpomínám jako na jednu z nejnudnějších epizod vrcholového tenisu.
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RFanousek
12.06.2026 09:32
To je naprostý nesmysl. I jako fanoušek Federera musím říct, že Murray na něj právě uměl hlavně ze začátku, před rokem 2010. Dokonce vyhrál šest z prvních osmi vzájemných zápasů tuším.
Není tak těžké jít na YT a pustit si nějaké zápasy - Shanghai 2010 například, kde Rogera rozebral na součástky, s Nadalem zase třeba finále v Tokyu, kde mu dokonce dal kanára. Je spíše s podivem, že má Murray tak málo GS, protože kvalitu na víc měl.
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Vlk-v-trave
12.06.2026 09:41
2 x Wimbledon 13, 16 (to teda jeste Fedex neodpadaval a Djoko rozhodne take ne...),
Ale myslim, ze hlavne zlato OH z travy, to je velky unikat, nebot OH na trave bude mozna - kdo vi za kdy. Ma jeden z nejvyznamejsich titulu v ramci tohoto sportu... a na ten titul na OH ve Wimbledonu si brousilo hodne hracu sve zoubky :-)

Obecne kazdy kdo vyhraje Major - Wimbledon se stava proste legendou... ;-) a je mnoho hracu, kteri se pamatuji jen proto, ze ho nevyhrali ikdyz meli plno jinych majoru...

Tenis se nedefinuje jednim majorem v Australii,... tam se ale stal take legendou ne ani tim jak si to nekonecne prehazoval v s djokem, ale poctem prohranych finale ve finale u protinozcu... :-))
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tenisman1233
12.06.2026 10:14
Legenda je Andy určitě, protože vyhrát na domácí OH to se podaří málokomu.
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Ondra979
12.06.2026 10:45
to rozhodne, v tom finale Fed teda hodne zklamal vykonem, ale mozna byl unaveny z maratonu s Delpem..skoda, to mohl byt jinak luxusni zapas
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