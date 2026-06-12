Britský hrdina se loučí s tenisem. V paměti zůstane jeho oběť pro legendárního Murrayho
"Po neuvěřitelné cestě se s vámi chci podělit o osobní zprávu. Po letošním Wimbledonu ukončím profesionální kariéru," napsal Evans na sociální sítě. Šestatřicetiletý Brit poděkoval rodině, trenérům i všem lidem, kteří ho během kariéry podporovali. Patřil k nejvýraznějším britským tenistům poslední dekády. Na okruhu ATP získal dva tituly, v roce 2021 ovládl turnaj v Melbourne a o dva roky později senzačně triumfoval na pětistovce ve Washingtonu. Nejvýše se ve světovém žebříčku vyšplhal na 21. místo.
Za jeden z nejsymboličtějších momentů jeho kariéry je však považováno rozhodnutí z roku 2024. Místo obhajoby životního washingtonského titulu se rozhodl reprezentovat Velkou Británii na olympijských hrách v Paříži, kde vytvořil deblový pár s Murraym. Právě olympijský turnaj byl poslední akcí trojnásobného grandslamového šampiona před koncem kariéry.
Evans kvůli tomu přišel o možnost obhájit 500 bodů do žebříčku ATP a následně zaznamenal obrovský propad pořadím o 118 pozic až na konec druhé stovky. Po dvou bitvách dokázali s Murraym v Paříži postoupit až do čtvrtfinále a jejich společná jízda se stala jedním z nejsledovanějších příběhů olympijského turnaje.
Právě reprezentace patřila k největším okamžikům jeho kariéry. "Reprezentovat Velkou Británii v Davis Cupu a na olympijských hrách bylo největší ctí mé kariéry a budu si toho vážit po celý život," uvedl ve svém rozlučkovém prohlášení.
Poslední kapitolu svého tenisového příběhu napíše ve Wimbledonu. Turnaj, který pro britské hráče znamená víc než kterýkoli jiný, bude zároveň místem, kde se s profesionálním tenisem rozloučí jeden z nejoblíbenějších britských bojovníků posledních let. Na domácím grandslamu v All-England Clubu byl nejdál ve třetím kole v letech 2016, 2019 a před pěti lety.
Komentáře
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V historii sportu se stala jedna vyrazna chyba... fotbal mel prejit na hard, a ne tenis ...rozhodne by si kazdy 3x rozmyslel jen tak si upadnout :-))
Take jsem ocenil ta tahnouci se finale... v Australii... opravdu hodne veci se dalo udelat... a dokonce behem finale Nadal x Djoko... jsem sestavil skrin, takze z m eho pohledu i tohle finale se povedlo :-)
Není tak těžké jít na YT a pustit si nějaké zápasy - Shanghai 2010 například, kde Rogera rozebral na součástky, s Nadalem zase třeba finále v Tokyu, kde mu dokonce dal kanára. Je spíše s podivem, že má Murray tak málo GS, protože kvalitu na víc měl.
Ale myslim, ze hlavne zlato OH z travy, to je velky unikat, nebot OH na trave bude mozna - kdo vi za kdy. Ma jeden z nejvyznamejsich titulu v ramci tohoto sportu... a na ten titul na OH ve Wimbledonu si brousilo hodne hracu sve zoubky :-)
Obecne kazdy kdo vyhraje Major - Wimbledon se stava proste legendou... ;-) a je mnoho hracu, kteri se pamatuji jen proto, ze ho nevyhrali ikdyz meli plno jinych majoru...
Tenis se nedefinuje jednim majorem v Australii,... tam se ale stal take legendou ne ani tim jak si to nekonecne prehazoval v s djokem, ale poctem prohranych finale ve finale u protinozcu... :-))