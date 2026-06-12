Naprostá dominance a jasná výhra. Krejčíková smetla Rumunku a zahraje si o finále
Krejčíková – Ruseová 6:1, 6:2
Bez ztráty jediného setu prošly do čtvrtfinále v Hertogenboschi jak Krejčíková, tak její soupeřka Ruseová. Do čtvrtého vzájemného duelu ale vstoupila mnohem lépe česká tenistka, která sebrala hned úvodní podání Rumunky a šla do vedení 2:0. Ruseová, která v předcházejícím kole překvapivě poslala ze hry favorizovanou Belgičanku Elise Mertensovou, marně hledala v úvodních minutách na Češku zbraň. Mnohem hůře se pohybovala, zaostávala i v agresivitě a prohrávala už 0:3.
Chybující rodačka z Bukureště dál marně hledala jistotu. Nevynucenými chybami se do problémů dostala i při svém druhém servisu a prohrávala 30:40. Za tohoto stavu utkání přerušil déšť. Zhruba po půlhodinové přestávce se pokračovalo. Krejčíková přes shodu získala i druhé podání Rumunky a vedla už 4:0. Brejk se jí ale tentokrát potvrdit nepodařilo a čistou hrou poprvé v zápase přišla o své podání.
Poté se opět ke slovu přihlásilo nepříznivé počasí a utkání bylo podruhé zastaveno. Tentokrát pauza trvala jen deset minut, na průběhu prvního setu se ale nic nezměnilo. Ani na třetí pokus a za vedení 40:15 nezvládla Rumunka obhájit podání a prohrávala už 1:5. Deštěm rozkouskovaný set nenabídl příliš kvalitní tenis. Především Ruseová se sadou protrápila a po mizerném výkonu ji ztratila jednoznačně 1:6.
Krejčíková se mohla až na výjimky po celý zápas opřít o výborný servis, její soupeřka naopak nadále předváděla výkon plný chyb a nepřesností. Ve třetím gamu brněnská rodačka poprvé ve druhém setu uspěla na příjmu a naprosto bez problémů mířila za postupem.
Svěřenkyně Jiřího Nováka už žádné problémy v koncovce utkání nepřipustila a po setech 6:1, 6:2 mohla slavit hladký postup mezi nejlepší kvarteto turnaje. Krejčíková tak postoupila do svého prvního semifinále v letošní sezoně.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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To myslím zcela vystihuje aktuální Báry formu, jen tak dál a přidávat, jak tady vždy píše jeden nejmenovaný kolega
KREJCIKOVA AU TOP
Super!