Naprostá dominance a jasná výhra. Krejčíková smetla Rumunku a zahraje si o finále

DNES, 13:05
Aktuality 18
WTA HERTOGENBOSCH - V parádní jízdě pokračuje na travnatém podniku v Hertogenboschi Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka si ve čtvrtfinále poradila s rumunskou soupeřkou Elenou-Gabrielou Ruseovou jednoznačně 6:1, 6:2 a postoupila mezi nejlepší čtyřku. V boji o účast ve finále se utká s vítězkou duelu mezi tureckou tenistkou Zeynep Sönmezovou a Polkou Magdou Linetteovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Ruse Elena Gabriela
Barbora Krejčíková zvládla čtvrtfinálový duel s přehledem (@ René Nijhuis / Alamy / Profimedia)

Krejčíková – Ruseová 6:1, 6:2

Bez ztráty jediného setu prošly do čtvrtfinále v Hertogenboschi jak Krejčíková, tak její soupeřka Ruseová. Do čtvrtého vzájemného duelu ale vstoupila mnohem lépe česká tenistka, která sebrala hned úvodní podání Rumunky a šla do vedení 2:0. Ruseová, která v předcházejícím kole překvapivě poslala ze hry favorizovanou Belgičanku Elise Mertensovou, marně hledala v úvodních minutách na Češku zbraň. Mnohem hůře se pohybovala, zaostávala i v agresivitě a prohrávala už 0:3.

Chybující rodačka z Bukureště dál marně hledala jistotu. Nevynucenými chybami se do problémů dostala i při svém druhém servisu a prohrávala 30:40. Za tohoto stavu utkání přerušil déšť. Zhruba po půlhodinové přestávce se pokračovalo. Krejčíková přes shodu získala i druhé podání Rumunky a vedla už 4:0.  Brejk se jí ale tentokrát potvrdit nepodařilo a čistou hrou poprvé v zápase přišla o své podání.

Poté se opět ke slovu přihlásilo nepříznivé počasí a utkání bylo podruhé zastaveno. Tentokrát pauza trvala jen deset minut, na průběhu prvního setu se ale nic nezměnilo. Ani na třetí pokus a za vedení 40:15 nezvládla Rumunka obhájit podání a prohrávala už 1:5. Deštěm rozkouskovaný set nenabídl příliš kvalitní tenis. Především Ruseová se sadou protrápila a po mizerném výkonu ji ztratila jednoznačně 1:6.

Krejčíková se mohla až na výjimky po celý zápas opřít o výborný servis, její soupeřka naopak nadále předváděla výkon plný chyb a nepřesností. Ve třetím gamu brněnská rodačka poprvé ve druhém setu uspěla na příjmu a naprosto bez problémů mířila za postupem.

Svěřenkyně Jiřího Nováka už žádné problémy v koncovce utkání nepřipustila a po setech 6:1, 6:2 mohla slavit hladký postup mezi nejlepší kvarteto turnaje. Krejčíková tak postoupila do svého prvního semifinále v letošní sezoně.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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The_Punisher
12.06.2026 14:57
Bára is back! Proste kdyz se Barči daří, je to krása na pohled
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GaelM
12.06.2026 14:24
Pavouk se výrazně otevřel a výhra v tomto turnaji by znamenala nasazení na Wimbledon... což v Báry situaci by byl skoro zázrak, a vítaný
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Ondra979
12.06.2026 14:25
tak jo, proc si to nezopaknout, sice tomu zatim moc neverim, ale sance treba bude, chce to i dobry los
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NOLE_unvaccinated_GOAT
12.06.2026 15:02
Při troše štěstí by mola na Wimblu vyválčit ČF. Jako na USO. Na víc podle mě nemá. Kvůli věku a hlavně zdraví.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
12.06.2026 15:02
*mohla
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chlebavevaju
12.06.2026 13:41
Cítím v kostech třetí random GS jízdu.
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aligo
12.06.2026 13:58
Až na USO prosím
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tommr
12.06.2026 13:35
Bára hraje překvapivě dobře. Ted už ten titul nezní jako úplná utopie ... smile
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PTP
12.06.2026 13:13
???????????????????????????????????????? ???????? ????????????
To myslím zcela vystihuje aktuální Báry formu, jen tak dál a přidávat, jak tady vždy píše jeden nejmenovaný kolega
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PTP
12.06.2026 13:14
Místo otazníků má být:
KREJCIKOVA AU TOP
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pantera1
12.06.2026 13:30
Ivančická koc je ve formě a má na trávě fazónu i v deštivém počasí
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PTP
12.06.2026 13:34
A co ty, jsi po auditu ve formě?
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pantera1
12.06.2026 14:03
Jsem zapomněla na malý detail, že je v pondělí a úterý. Celý týden gruntujeme. Výrobna se musí lesknout a my taky. Žádný šperky, nalakovaný nehty. Prostě nic. Pantera musí stát v pozoru, žádné rebélie .
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PTP
12.06.2026 15:05
A oholit a vyčistit topánky.
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Ela-fon-isi
12.06.2026 13:12
Tedy to byla rychlovka. Chtěla jsem si pustit druhý set a Bára na mě nepočkala.
Super!
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tommr
12.06.2026 13:34
já to stihnul pustit až za stavu 6:1 5:2 ...
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Diabolique
12.06.2026 13:09
A pak ten Wimbledon, Baro, jo? Dik!
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volejman
12.06.2026 13:06
Jen tak dál.
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