Martincová nedala šanci favoritce. V Dubaji ukončila čekání a prolétla do hlavní soutěže
Jakupovičová – Martincová 2:6, 1:6
Martincová se znovu snaží o návrat po zranění a stovka v je teprve její druhý turnaj po více než tříměsíční pauze. Startuje zde již počtvrté a poprvé musela do kvalifikace, ani to ji však nezastavilo a po dvou rychlých výhrách si zajistila místo v hlavní soutěži.
Ve finále kvalifikačních bojů porazila o více než 150 míst lépe postavenou soupeřku Jakupovičovou ze Slovinska. Česká hráčka a bývalá členka TOP 40 si výborně vedla na servisu. Trefila tři esa, úspěšnost prvního podání měla 79 % a i díky tomu smazala všechny čtyři brejkboly, sama polovinu z osmi šancí využila.
Češka tak po dlouhých čtyřech měsících zvládla kvalifikaci. Do hlavního pavouka se dostala naposledy na konci července na antuce v německém Hechingenu. Od té doby neuspěla na následujícím turnaji v Lipsku ani minulý týden v Trnavě, kde nedotáhla skvěle rozehraný duel a skončila před branami hlavní soutěže.
Smutný návrat. Martincová byla dva míčky od hlavní soutěže, po boji ale padla
V Dubaji, kde před deseti lety postoupila do čtvrtfinále, tak doplnila krajanky Fruhvirtovou a Valdmannovou, která startuje na divokou kartu. Bývalá 49. hráčka světa na úvod vyzve Justinu Mikulskytéovou z Litvy a česká sedmnáctiletá naděje, která si minulý týden na akci W75 zahrála čtvrtfinále, se utká s turnajovou pětkou Katarzynou Kawaovou z Polska.
Martincová jako úspěšná kvalifikantka může hned v prvním kole potkat nasazenou jedničku Dalmu Gálfiovou z Maďarska, Australanku Olivii Gadeckou, turnajovou trojku Sinju Krausovou, Ariannu Hartonovou z Nizozemska, Britku Harriet Dartovou, Číňanku Xinyu Gao a nebo další kvalifikantku.
Výsledky kvalifikace turnaje ITF W100 v Dubaji | Los hlavní soutěže
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře