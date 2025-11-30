Martincová nedala šanci favoritce. V Dubaji ukončila čekání a prolétla do hlavní soutěže

ITF DUBAJ - Tereza Martincová (31) na podniku W100 v Dubaji zaznamenala už druhou pohodlnou výhru a po čtyřech měsících úspěšně zvládla kvalifikaci. Bývalá světová čtyřicítka v boji o hlavní soutěž smetla 6:2, 6:1 favorizovanou soupeřku Dalilu Jakupovičovou (34) ze Slovinska. V pavouku tak doplní krajanky Lindu Fruhvirtovou a Vendulu Valdmannovou.
Tereza Martincová v Dubaji zvládla kvalifikaci (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Jakupovičová – Martincová 2:6, 1:6

Martincová se znovu snaží o návrat po zranění a stovka v je teprve její druhý turnaj po více než tříměsíční pauze. Startuje zde již počtvrté a poprvé musela do kvalifikace, ani to ji však nezastavilo a po dvou rychlých výhrách si zajistila místo v hlavní soutěži.

Ve finále kvalifikačních bojů porazila o více než 150 míst lépe postavenou soupeřku Jakupovičovou ze Slovinska. Česká hráčka a bývalá členka TOP 40 si výborně vedla na servisu. Trefila tři esa, úspěšnost prvního podání měla 79 % a i díky tomu smazala všechny čtyři brejkboly, sama polovinu z osmi šancí využila.

Češka tak po dlouhých čtyřech měsících zvládla kvalifikaci. Do hlavního pavouka se dostala naposledy na konci července na antuce v německém Hechingenu. Od té doby neuspěla na následujícím turnaji v Lipsku ani minulý týden v Trnavě, kde nedotáhla skvěle rozehraný duel a skončila před branami hlavní soutěže.

Smutný návrat. Martincová byla dva míčky od hlavní soutěže, po boji ale padla

V Dubaji, kde před deseti lety postoupila do čtvrtfinále, tak doplnila krajanky Fruhvirtovou a Valdmannovou, která startuje na divokou kartu. Bývalá 49. hráčka světa na úvod vyzve Justinu Mikulskytéovou z Litvy a česká sedmnáctiletá naděje, která si minulý týden na akci W75 zahrála čtvrtfinále, se utká s turnajovou pětkou Katarzynou Kawaovou z Polska.

Martincová jako úspěšná kvalifikantka může hned v prvním kole potkat nasazenou jedničku Dalmu Gálfiovou z Maďarska, Australanku Olivii Gadeckou, turnajovou trojku Sinju Krausovou, Ariannu Hartonovou z Nizozemska, Britku Harriet Dartovou, Číňanku Xinyu Gao a nebo další kvalifikantku.

Výsledky kvalifikace turnaje ITF W100 v Dubaji | Los hlavní soutěže

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
