Martincová v Linci porazila Lisickou a počtvrté v sezoně prošla kvalifikací

Tereza Martincová začala desátý ze svých dvanácti letošních turnajů v kvalifikaci. Také podesáté do ní vkročila vítězně a v Linci se počtvrté v roce 2020 stala úspěšnou absolventkou.



24letá Češka v Rakousku zvládla dva třísetové duely. Nejprve v sobotu potvrdila roli favoritky proti britské outsiderce Jodie Burrageové a dnes našla recept i na bývalou světovou dvanáctku a finalistku Wimbledonu 2013 Němku Sabinu Lisickou.



Martincová v dvouhodinovém duelu tří zcela rozdílných setů přišla šestkrát o podání, ale sama využila 7 z 13 brejkbolů a zvítězila 6-2 1-6 6-3.



31letá Lisická hrála na teprve druhém turnaji po roční pauze zaviněné mononukleózou. Na kurty se vrátila v září na akci WTA 125k v Praze, kde došla do 4. kola.



Martincová prošla kvalifikací na třetím ze čtyř posledních turnajů, v září na antuce v Istanbulu to nakonec dotáhla až do semifinále a vyrovnala tak své maximum na okruhu WTA.



V Linci, kde se z kvalifikace dostala na třetí pokus, si debut v hlavní soutěži odbyde v duelu s další kvalifikantkou Janou Fettovou z Chorvatska (h2h 1-3). Ve vzájemné bilanci sice prohrává, ale poslední duel loni v hale v Moskvě snadno vyhrála.

Turnaje WTA International s dotací 202.250 dolarů se ve dvouhře zúčastní celkem tři Češky. Kateřina Siniaková v prvním kole vyzve čtvrtou nasazenou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, Barbora Krejčíková po nemoci narazí na z kvalifikace rozehranou Francouzku Harmony Tanovou.



Nasazenou jedničkou je Běloruska Aryna Sabalenková, dvojkou Belgičanka Elise Mertensová a trojkou Ukrajinkau Dajana Jastremská. Z bývalých šampionek se představí pouze vítězka z roku 2018 Italka Camila Giorgiová.



Titul ve čtyřhře nebudou obhajovat Krejčíková se Siniakovou. Druhá jmenovaná bude plnit roli nasazených jedniček společně s Lucií Hradeckou.