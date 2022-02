Martincová v Petrohradu do svého největšího semifinále nepostoupila, ani ona nenašla recept na Beguovou

Tereza Martincová od vzniku turnaje před šesti lety nevynechala jediný ročník, třikrát vypadla v kvalifikaci a jejím předchozím maximem bylo druhé kolo. Letos se podívala po skalpu domácí veteránky Věry Zvonarevové a odstoupení nasazené trojky Jeleny Rybakinové dál.

Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského září však neuspěla. S Irinou Beguovou, přemožitelkou Petry Kvitové z předchozího kola, po hodině a půl prohrála 4-6 2-6.

Pražská rodačka do utkání vstoupila agresivně a suverénně si hájila servis. Za stavu 3-3 však přišlo první zaváhání, které ji stálo celý set. Proti skvěle se bránicí a téměř nechybující Rumunce měla stejně jako před třemi lety v Taškentu šanci na obrat.

Ve druhém gamu druhé sady ale nevyužila dva brejkboly a už se začala trápit. Sedmadvacetiletá Češka si stejně jako její soupeřka v utkání vypracovala čtyři brejkbolové příležitosti, jenže na rozdíl od Beguové (3/4) ani jednu neproměnila.

HAIDE



Irina-Camelia Begu stays perfect in St. Petersburg, reaching the semifinals with a strong win over Martincova!#FormulaTX pic.twitter.com/tn3deZpQ52