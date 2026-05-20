Máš křeče? Prohráváš 0:3, měl sis vzít medical time! Tenista nechápal, co se děje

DNES, 10:30
FRENCH OPEN – Věděli jste, že tenisový rozhodčí může potrestat hráče třeba ztrátou tří her? Max Houkes (25) z Nizozemska vyrazil do Paříže a přes kvalifikaci si chtěl vybojovat svou premiérovou účast na grandslamu. Hned v prvním kole ale poznal, jak přísní sudí v Roland Garros jsou. Za křeče na kurtu byl penalizován a místo stavu 0:0 začala druhá sada rovnou stavem 0:3.
Max Houkes na French Open. (@ David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Kvalifikace na grandslamové turnaje může někdy pomoci nastartovat kariéru, někdy se ale naopak všechno úplně pokazí. Max Houkes nastoupil do zápasu proti Marcovi Cecchinatovi s vírou v úspěch a bývalého semifinalistu French Open v první sadě hodně trápil. Úvodní set nakonec ztratil po velkém boji až v tiebreaku.

Hned poté si ale lehl na kurt s vědomím, že si uleví od bolesti, neboť ho začaly trápit křeče.

Jeho italský soupeř se zachoval fantasticky. Místo toho, aby sedl na svou židli, přispěchal na druhou polovinu kurtu a zeptal se Houkese, v čem je problém. Když viděl trápení a bolest, pomohl soupeři protáhnout nohu.

Houkesovi nakonec na jeho lavičku pomohli organizátoři, utrpení 25letého tenisty ale neskončilo.

Rozhodčí neměl s náhlým přerušením hry pochopení a trápícímu se tenistovi udělil trest tří gamů za to, že si nevyžádal lékařský oddechový čas. "Pan Houkes ztrácí tři hry a pak může dostat 60 sekund na ošetření," oznámil arbitr.

Vývoj skóre zápasu Houkes – Cecchinato.Vývoj skóre zápasu Houkes – Cecchinato. (@ Livesport)

"Tohle je absolutní nesmysl," nesouhlasil Houkes. Každopádně druhou sadu začal za stavu 0:3, promarnil tři brejkboly a zápas už otočit nezvládl. Jeho dlouhé čekání na grandslamový debut v hlavní soutěži se tak znovu odložilo.

Houkes – Cecchinato 6:7, 2:6

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

Georgino
20.05.2026 11:26
To jsou šílený pravidla.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

