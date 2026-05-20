Máš křeče? Prohráváš 0:3, měl sis vzít medical time! Tenista nechápal, co se děje
Kvalifikace na grandslamové turnaje může někdy pomoci nastartovat kariéru, někdy se ale naopak všechno úplně pokazí. Max Houkes nastoupil do zápasu proti Marcovi Cecchinatovi s vírou v úspěch a bývalého semifinalistu French Open v první sadě hodně trápil. Úvodní set nakonec ztratil po velkém boji až v tiebreaku.
Hned poté si ale lehl na kurt s vědomím, že si uleví od bolesti, neboť ho začaly trápit křeče.
Jeho italský soupeř se zachoval fantasticky. Místo toho, aby sedl na svou židli, přispěchal na druhou polovinu kurtu a zeptal se Houkese, v čem je problém. Když viděl trápení a bolest, pomohl soupeři protáhnout nohu.
Houkesovi nakonec na jeho lavičku pomohli organizátoři, utrpení 25letého tenisty ale neskončilo.
Rozhodčí neměl s náhlým přerušením hry pochopení a trápícímu se tenistovi udělil trest tří gamů za to, že si nevyžádal lékařský oddechový čas. "Pan Houkes ztrácí tři hry a pak může dostat 60 sekund na ošetření," oznámil arbitr.
"Tohle je absolutní nesmysl," nesouhlasil Houkes. Každopádně druhou sadu začal za stavu 0:3, promarnil tři brejkboly a zápas už otočit nezvládl. Jeho dlouhé čekání na grandslamový debut v hlavní soutěži se tak znovu odložilo.
Houkes – Cecchinato 6:7, 2:6
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
