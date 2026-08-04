Masters v Kanadě: Návrat královny Siniakové! Lehečka hraje české derby, Bartůňkovou čeká těžký úkol
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 4. 8.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.) | Centre Court (18:30 SELČ)
Lehečka (8-ČR) – Kopřiva (ČR) | Court 5 (21:30 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.) | Court 1 (23:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.) | Grandstand (středa 00:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Návrat Siniakové a české derby s Lehečkou
Kateřina Siniaková má velkou šanci oslavit vítězný návrat na kurty po zranění kolene, které ji trápilo už během antukového jara. Deblová královna si dala ovšem pauzu až po Wimbledonu a musela vynechat domácí Livesport Prague Open i pětistovku ve Washingtonu. Na kurty se vrací zhruba po měsíční pauze a bude favoritkou. V Torontu se jako poslední vešla mezi nasazené, měla v úvodním kole volno a začne proti Kamille Rachimovové. S bývalou Ruskou, která teď reprezentuje Uzbekistán a v prvním kole vyřadila legendu Venus Williamsovou, má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Pokaždé se ale jednalo o bitvu, vždy došlo na jeden tie-break a všechny souboje se uskutečnily v roce 2023. Siniaková letos sbírá úspěchy hlavně ve čtyřhře a na první singlové čtvrtfinále stále čeká. Rachimovová na něj sice dosáhla, ale disponuje v této sezoně negativní zápasovou bilancí.
Na Masters v Montrealu budeme mít minimálně jednoho zástupce ve třetím kole. Vít Kopřiva totiž využil šanci, ustál deštivý program a v pondělí přehrál domácí naději Alexise Galarneaua. Zajistil si tak české derby s nasazeným Jiřím Lehečkou, který do turnaje teprve vstoupí. Zatímco Kopřiva bude usilovat o teprve třetí kariérní postup mezi nejlepší dvaatřicítku na úrovni Masters a jeho maximem je osmifinále, Lehečka si letos v Miami zahrál své životní finále. Nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP bude logicky jasným favoritem. Kopřiva by nicméně nemusel být bez šance, protože Lehečka teprve ladí spolupráci s novým trenérem a pohořel na generálce v Los Cabos, kde prohrál úvodní zápas s outsiderem Colemanem Wongem. Jediný předchozí duel sehráli Lehečka s Kopřivou na challengeru v Liberci 2022 a jasně navrch měl Lehečka.
Těžká výzva pro Bejlek a Bartůňkovou
Sára Bejlek se po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí několik měsíců trápila, ale na posledních dvou turnajích v Aténách a Praze zapsala čtvrtfinále. V Torontu však zatím dobrou výkonnost nemá a v prvním kole při svém debutu na kanadském Masters se tři hodiny trápila s Xiyu Wang. Mnohem těžší úkol ji čeká v úterý, jelikož vyzve obrovskou favoritku a jednu z největších adeptek na celkový triumf Igu Šwiatekovou. Polská hvězda je letos na své poměry v pořádné krizi. V takovém rozpoložení ovšem přijela už na French Open, a přesto si s Bejlek v jediném předchozím souboji snadno poradila. Očekává se, že Bejlek nebude schopná příliš vzdorovat ani nyní na betonu v kanadské metropoli. Česká tenistka se nicméně pokusí šokovat celý tenisový svět. Za sebou má dva duely s hráčkami TOP 10 a oba jasně prohrála.
Těžkou výzvu má před sebou i Nikola Bartůňková, ale její šance na postup jsou podstatně větší než u Bejlek. Další z mladých českých nadějí se oklepala z nepříjemného kolapsu na domácím Livesport Prague Open a v Torontu skolila ve dvou těsných setech domácí hvězdu a grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou. Pokud chce Bartůňková projít do další fáze, bude zřejmě potřebovat mnohem lepší výkon než ten, který předvedla v pondělí. Nasazená loňská semifinalistka Clara Tausonová by totiž měla být těžší soupeřkou než Andreescuová, která se po sérii zranění marně snaží vrátit mezi elitu. Talentovaná Dánka je letos hodně nevyzpytatelná. Sice má na kontě negativní zápasovou bilanci, nicméně byla už čtyřikrát minimálně ve čtvrtfinále a umí být nebezpečná. Šance jsou takřka vyrovnané a Tausonová je velmi mírnou kurzovou favoritkou.
Úterní program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.)
2. Kosťuková (10-Ukr.) – Sebovová (Kan.)
3. Sabalenková (1-) – Učidžimaová (Jap.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Tararudeeová (Thaj.) – Anisimovová (8-USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Svitolinová (9-Ukr.) – Bouzasová (Šp.)
2. R. Šramková (SR) – Šnajderová (15-)
3. Ružičová (Chorv.) – Keysová (19-USA)
4. Kalinská (17-) – Kesslerová (USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.)
COURT 1 (od 18:30 SELČ)
1. Osoriová (Kol.) – Alexandrovová (16-)
2. Chwaliňská (18-Pol.) – Gibsonová (Austr.)
3. Shuai Zhang (Čína) – Ostapenková (26-Lot.)
4. Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.)
Kompletní program | Přehled turnaje
Úterní program v Montrealu
CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Damm (USA) – Tsitsipas (Řec.)
2. Z. Svajda (USA) – Shapovalov (Kan.)
3. Atmane (Fr.) – Draper (Brit.)
4. Tiafoe (15-USA) – Čilič (Chorv.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
5. Darderi (19-It.) – Diallo (Kan.)
ROGERS COURT (od 17:00 SELČ)
1. Hurkacz (Pol.) – Giron (USA)
2. Mérida (Šp.) – Draxl (Kan.)
3. Juncheng Shang (Čína) – Rubljov (10-)
4. Duckworth (Austr.) – De Minaur (3-Austr.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Cobolli (6-It.) – Hanfmann (Něm.)
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Chan (Kan.) – Tirante (Arg.)
2. Popyrin (Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Sonego (It.) – Griekspoor (Niz.)
4. Lehečka (8-ČR) – Kopřiva (ČR)
Komentáře
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Škoda těch 9 BB.
https://youtu.be/NvpW1gEXjKw?is=jJZljYyTtCM7XQAu
Ale 2.set začal nádejne, tak snáď sa Reba skľudní a nebude sa za každú cenu a z každej pozície tlačiť do zakončenia k čiare, lebo na to už nejaký čas dopláca
Třeba dnes jí to nakopne.
To musí byť veľmi ťažké, hrať takýto zápas
Dnes je v 2.kole po dlhšom čase aj naša Šramka, tak dúfam, že po Blinkovej zdolá aj ďalšiu Rusku Ale tiež to bude ťažké, už dlhšie nevyhrala viac ako zápas, dva po sebe v hlavnej súťaži nejakého väčšieho turnaja
Bral bych to pozitivně
Sáře nevěřím ,ale třeba se hecne .
Siniaková - 50/50
Bartůňková - 50/50
Jako nechci bejt hnidopich, ale o Královně se snad píše jen když hraje debl
Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli. (...) I jindy už se mi ale stalo, že přišli mimo okno. Ale nikdy, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer.
LOL
Aneb když lžete, musíte mít IQ nad 80, abyste si ty výmysly pamatovali
Jako... ona je cooked a může si za to sama.
Poznámka: bylo 20:05, ona dělá, jako kdyby táhlo na půlnoc.
Nicméně jasně, byla tma - ale vezmi si, je 20:00 čas, kdy zvládneš zazvonit třeba na souseda, že potřebuješ vajíčka? Reálně je, že? Naopak řekáš, že v té době budou lidi doma, ale ještě zdaleka nešli spát, asi ještě ani nejsou (až na malého Comíčka) v pyžamu. Kdyby přišla 22, tak mi to přijde neslušné. Ale 20:05? Naprosto ok, pokud chci někoho zastihnout doma a ještě ho úplně nezaskočit před spaním.
A Lvíčku, ona tvrdí, že to o tom testování mimi okno agent nevěděl a ona sama otravovala komisařku s tím, že není její okno. Ale tady sama v rozhovoru říká, že o tom testování mimo okno VÍ a že ji samotnou už takto v minulosti kontrolovali několikrát. Tak proč by si to vůbec ověřovala u agenta, když ty testy sama absolvovala?
Ona prostě lže XD prostě si vymýšlí. A jsou dvě možnosti, možná i kombinované - je tak naprosto zoufalá, že plácá vše možné, ač se to navzájem vyvrací, protože ví, že je v háji a snaží se zachránit. Nebo prostě je arogantní blázen a opravdu je přesvědčena o tom, že je zcela v právu. A pak není pomoci.
She's cooked.
Zároveň v rozhovoru potvrdila, že věděla, že ji mohou testovat mimo slot a že už to několikrát udělali.
Tak si vyber :) bůhví, co by řekl její agent, aby z něj nakonec nevylezlo, že ji úpěnlivě prosil, ať se do kelímku vyčurá a ona ho neposlala do háje XD
Jsem rád, že jsem těm jejím blábolům od začátku nevěřil a stejně tak mi vyšel i nákup psychologického posudku
https://www.idnes.cz/sport/tenis/zvoni-na-me-nejaka-k-nda-z-dopingu-detaily-pripadu-potrestane-vondrousove.A260803_151645_tenis_pls?h=FCEAA99CCF204FC27739C18FEE1F7F6A
Nicméně poslední zjištění mi dala za pravdu.
Omluvy se samozřejmě nedočkám, ale o to nejde. Jde o to, že jsem měl opět pravdu.
Treba si dala chvíli předtím brčko nebo přepudrovala nos a vyhodnotila ze bude lepsi ji poslat k šípku. O tom jestli by za to nemela trest menší nema cenu debatovat. Každý by si asi myslel ze lepsi neodevzdat a hrat to na kontrolní okno nebo cokoliv jiného. Ostatně i to asi Makyna chtěla, nez ji po nějaké době její manažer vyvedl z omylu, ale to už bylo pozdě.
Žádné brčko,doping si dle mne nevzala.
Pokud tomu tak bylo, tak by to více, než cokoliv jiného potvrdilo, že opravdu není nejostřejší tužka v penálu
Těžko říct jestli tehdy v prosinci vůbec trénovala. Mohla třeba být v party režimu a kontrola mohla odhalit něco nehezkého.
Třeba vymetala čáry jako při slavném wimbledonském triumfu
Po úspěchu jiné sportovkyně s názvem Jiná bych v Makyně případě doporučoval název Blbá