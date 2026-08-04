Masters v Kanadě: Návrat královny Siniakové! Lehečka hraje české derby, Bartůňkovou čeká těžký úkol

DNES, 11:00
Previews 120
Pět českých tenistů bude v rámci úterního programu bojovat o postup do třetího kola na prestižním Masters v Kanadě. Kateřina Siniaková má velkou šanci zapsat vítězný návrat na kurty, Sára Bejlek se pokusí šokovat celý tenisový svět a těžkou výzvu v Torontu má i Nikola Bartůňková. V Montrealu dojde na české derby mezi favorizovaným Jiřím Lehečkou a Vítem Kopřivou. Program v obou dějištích startuje v 17:00.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Kopřiva Vít
Swiatek Iga
Lehečka Jiří
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Kateřina Siniaková se vrací po zdravotní pauze (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 4. 8.

Češi v akci
Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.) | Centre Court (18:30 SELČ)
Lehečka (8-ČR)Kopřiva (ČR) | Court 5 (21:30 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.) | Court 1 (23:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.) | Grandstand (středa 00:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Návrat Siniakové a české derby s Lehečkou

Kateřina Siniaková má velkou šanci oslavit vítězný návrat na kurty po zranění kolene, které ji trápilo už během antukového jara. Deblová královna si dala ovšem pauzu až po Wimbledonu a musela vynechat domácí Livesport Prague Open i pětistovku ve Washingtonu. Na kurty se vrací zhruba po měsíční pauze a bude favoritkou. V Torontu se jako poslední vešla mezi nasazené, měla v úvodním kole volno a začne proti Kamille Rachimovové. S bývalou Ruskou, která teď reprezentuje Uzbekistán a v prvním kole vyřadila legendu Venus Williamsovou, má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Pokaždé se ale jednalo o bitvu, vždy došlo na jeden tie-break a všechny souboje se uskutečnily v roce 2023. Siniaková letos sbírá úspěchy hlavně ve čtyřhře a na první singlové čtvrtfinále stále čeká. Rachimovová na něj sice dosáhla, ale disponuje v této sezoně negativní zápasovou bilancí.

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Na Masters v Montrealu budeme mít minimálně jednoho zástupce ve třetím kole. Vít Kopřiva totiž využil šanci, ustál deštivý program a v pondělí přehrál domácí naději Alexise Galarneaua. Zajistil si tak české derby s nasazeným Jiřím Lehečkou, který do turnaje teprve vstoupí. Zatímco Kopřiva bude usilovat o teprve třetí kariérní postup mezi nejlepší dvaatřicítku na úrovni Masters a jeho maximem je osmifinále, Lehečka si letos v Miami zahrál své životní finále. Nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP bude logicky jasným favoritem. Kopřiva by nicméně nemusel být bez šance, protože Lehečka teprve ladí spolupráci s novým trenérem a pohořel na generálce v Los Cabos, kde prohrál úvodní zápas s outsiderem Colemanem Wongem. Jediný předchozí duel sehráli Lehečka s Kopřivou na challengeru v Liberci 2022 a jasně navrch měl Lehečka.

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Těžká výzva pro Bejlek a Bartůňkovou

Sára Bejlek se po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí několik měsíců trápila, ale na posledních dvou turnajích v Aténách a Praze zapsala čtvrtfinále. V Torontu však zatím dobrou výkonnost nemá a v prvním kole při svém debutu na kanadském Masters se tři hodiny trápila s Xiyu Wang. Mnohem těžší úkol ji čeká v úterý, jelikož vyzve obrovskou favoritku a jednu z největších adeptek na celkový triumf Igu Šwiatekovou. Polská hvězda je letos na své poměry v pořádné krizi. V takovém rozpoložení ovšem přijela už na French Open, a přesto si s Bejlek v jediném předchozím souboji snadno poradila. Očekává se, že Bejlek nebude schopná příliš vzdorovat ani nyní na betonu v kanadské metropoli. Česká tenistka se nicméně pokusí šokovat celý tenisový svět. Za sebou má dva duely s hráčkami TOP 10 a oba jasně prohrála.

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Těžkou výzvu má před sebou i Nikola Bartůňková, ale její šance na postup jsou podstatně větší než u Bejlek. Další z mladých českých nadějí se oklepala z nepříjemného kolapsu na domácím Livesport Prague Open a v Torontu skolila ve dvou těsných setech domácí hvězdu a grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou. Pokud chce Bartůňková projít do další fáze, bude zřejmě potřebovat mnohem lepší výkon než ten, který předvedla v pondělí. Nasazená loňská semifinalistka Clara Tausonová by totiž měla být těžší soupeřkou než Andreescuová, která se po sérii zranění marně snaží vrátit mezi elitu. Talentovaná Dánka je letos hodně nevyzpytatelná. Sice má na kontě negativní zápasovou bilanci, nicméně byla už čtyřikrát minimálně ve čtvrtfinále a umí být nebezpečná. Šance jsou takřka vyrovnané a Tausonová je velmi mírnou kurzovou favoritkou.

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Úterní program v Torontu

CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.)
2. Kosťuková (10-Ukr.) – Sebovová (Kan.)
3. Sabalenková (1-) – Učidžimaová (Jap.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Tararudeeová (Thaj.) – Anisimovová (8-USA)


GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Svitolinová (9-Ukr.) – Bouzasová (Šp.)
2. R. Šramková (SR) – Šnajderová (15-)
3. Ružičová (Chorv.) – Keysová (19-USA)
4. Kalinská (17-) – Kesslerová (USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.)


COURT 1 (od 18:30 SELČ)
1. Osoriová (Kol.) – Alexandrovová (16-)
2. Chwaliňská (18-Pol.) – Gibsonová (Austr.)
3. Shuai Zhang (Čína) – Ostapenková (26-Lot.)
4. Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.)

Kompletní program | Přehled turnaje

 

Úterní program v Montrealu

CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Damm (USA) – Tsitsipas (Řec.)
2. Z. Svajda (USA) – Shapovalov (Kan.)
3. Atmane (Fr.) – Draper (Brit.)
4. Tiafoe (15-USA) – Čilič (Chorv.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
5. Darderi (19-It.) – Diallo (Kan.)


ROGERS COURT (od 17:00 SELČ)
1. Hurkacz (Pol.) – Giron (USA)
2. Mérida (Šp.) – Draxl (Kan.)
3. Juncheng Shang (Čína) – Rubljov (10-)
4. Duckworth (Austr.) – De Minaur (3-Austr.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Cobolli (6-It.) – Hanfmann (Něm.)


COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Chan (Kan.) – Tirante (Arg.)
2. Popyrin (Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Sonego (It.) – Griekspoor (Niz.)
4. Lehečka (8-ČR)Kopřiva (ČR)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

120
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Nola
04.08.2026 20:21
pozrela som ciastocne zapas Svatkovej, v uvodnom sete, ked jej to celkom padalo bola dost hore, ale pomahala aj Bejlek chybami, ten 2.set bol pre otrle povahy, strasne nieco, chyby z oboch stran, Swiatek, ked strati servis uplne zpanikari, bolo to vidiet v tej dlhej pretahovanej, tie vysoke obranne lopty to bolo teda nieco, proste boleli z toho oci, dopadlo to nakoniec asi podla predpokladov, ale ak sa Iga nezlepsi, neviem, neviem
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frenkie57
04.08.2026 20:06
Šestý gem druhého setu byl v pravdě nekonečný, Sára měla snad osm BB, ale bohužel. Ale ve druhém setu se drží o něco lépe a to také díky tomu, že Iga mnohem víc chybuje. První set 3UE, druhý asi 18.
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tenisman1233
04.08.2026 20:09
Sára začala hrát častěji forehand,-Iga ji nutila hrát přes bekhend
Škoda těch 9 BB.
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tommr
04.08.2026 20:10
to byl hotovej festival promarněných šancí Proti silnějším soupeřkám jako je Iga musí Sára proměňovat každou příležitost jinak nemá šanci vyhrát ...
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pantera1
04.08.2026 20:14
Šedá polská můra vyhraje. Ale to jsme věděli. Je konec
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P.T.P.
04.08.2026 20:19
Tak jdem fandit nejhezčí kámošce NoLindy proti Tankistce.
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Saulnier
04.08.2026 20:21
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pantera1
04.08.2026 20:23
Trošku plavu teď ? Kámoška je která?
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tenisman1233
04.08.2026 20:24
Rebecca Šrámková
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pantera1
04.08.2026 20:32
Díky, slovenská parťačka . Tak jdem fandít
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Saulnier
04.08.2026 20:37
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pantera1
04.08.2026 20:46
Ať dnes vyhraje .

https://youtu.be/NvpW1gEXjKw?is=jJZljYyTtCM7XQAu
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P.T.P.
04.08.2026 20:56
Krásné vzpomínky jsi mi vyvolala, Janko Lehotský bez Žbirky a Mariky, ale pořád dobrý slovenský popík.
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pantera1
04.08.2026 21:01
Je to moje oblíbená . Jj ty songy umí připomenout hezké vzpomínky na staré dobré časy .
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Saulnier
04.08.2026 21:06
V 1.sete jej nevyšiel jeden moment a už sa to trochu ponabaľovalo, nadávky na seba nenechali dlho čakať
Ale 2.set začal nádejne, tak snáď sa Reba skľudní a nebude sa za každú cenu a z každej pozície tlačiť do zakončenia k čiare, lebo na to už nejaký čas dopláca
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tenisman1233
04.08.2026 21:08
Přál bych Rebecce top70,to 143. místo jí nesedí a je mnohem lepší hráčkou. .
Třeba dnes jí to nakopne.
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Saulnier
04.08.2026 21:10
Dúfam aj ja, má na to byť vyššie
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pantera1
04.08.2026 21:24
Snad se jí to podaří dotáhnout do třetího setu.
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Saulnier
04.08.2026 21:33
Snáď hej, má brejk k dobru a ide dopodávať set, teraz by mali ísť negatívne emócie bokom, má nahraté
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Saulnier
04.08.2026 20:38
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pzag777
04.08.2026 20:04
Tenhle ten gem a tu sérii naprosto hloupých rozhodnutí Bejlek nemůže přece myslet vážně. Tolik možností a při každé udělat to nejhorší možné rozhodnutí, to přece nemůže nevidět, co předvádí
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MilasTHFC
04.08.2026 19:39
Sara ji dala naskok a uz jde na epickou otocku.
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Saulnier
04.08.2026 19:30
Chudák Sara
To musí byť veľmi ťažké, hrať takýto zápas
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pantera1
04.08.2026 19:36
no co už los je los, ani to chlapský derby nestojí za nic. Ale stejně to přeji víc Žihlavce, ale Lehy má zas větší šanci dostat se dál. To je škandalózná situácia . Uvidíme jestli některá z holek dnes postoupí, aspoň jedna by mohla.
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P.T.P.
04.08.2026 19:39
Sarah už má 2 gamy, to bude dobrý.
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pantera1
04.08.2026 19:42
Vlk taky sliboval. Teď jsem dojela z práce, namíchám si ledovýho Huga a jdu se dívat a užiju si padesát odstínů vedra .
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Saulnier
04.08.2026 19:43
Dobré správy a tipy aspoň som to mohol prepnúť naspäť
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Saulnier
04.08.2026 19:41
Tiež sa asi viac prikláňam k Vítkovi, pôsobí až neskutočne normálne v porovnaní s inými, jeden z tých hráčov, ktorým fandím aj ako ľuďom, nielen ako tenistom.
Dnes je v 2.kole po dlhšom čase aj naša Šramka, tak dúfam, že po Blinkovej zdolá aj ďalšiu Rusku Ale tiež to bude ťažké, už dlhšie nevyhrala viac ako zápas, dva po sebe v hlavnej súťaži nejakého väčšieho turnaja
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pantera1
04.08.2026 20:28
Vítek je takovej hodnej kluk a sympaťák. Pěkně ho oblíkli a nechal se víc zarůst, je teď takovej drsňák na pohled
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pantera1
04.08.2026 20:31
Vaši Šrámce přeju, ať se jí daří, už je to potřeba . Čekáte docela dlouho na novou úspěšnou star.
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chlebavevaju
04.08.2026 19:22
Bejlek dokonale ztrapněna, v Polsku budou hýkat blahem. V dalším kole dostane Swiatek klepec od nějaké pradleny, ale proti CZE vlaječce nemá slitování nikdy.
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Mantra
04.08.2026 19:24
tohle jsem četl před chvílí na foru sázkovky... trapný
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chlebavevaju
04.08.2026 19:25
On to bohužel vidí každý soudný člověk.
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zfloyd
04.08.2026 19:19
no myslel jsem , že Sára tak dva až tři gamy v setu dá , ale toto to je hrůza
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Diabolique
04.08.2026 19:10
Vypada to, ze Bejlek dnes nebude sokovat svet.
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com
04.08.2026 19:11
jo je to k zblití.. Swiatek si zas akorat bude pripadat nesmrtelna
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chlebavevaju
04.08.2026 19:14
Přesně. Přitom nad ni, kromě českých hvězd a diamantů, vyhrává každá druhá pradlena, co trefí kurt.
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tenisman1233
04.08.2026 19:11
Hůř jak Plíšková v Římě dopadnout nemůže .
Bral bych to pozitivně
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Tomas_Smid_fan
04.08.2026 19:13
mě už teda trochu šokovala Naštěstí nemám na zápas čas, jdu hrát pinec
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Sinuhet1
04.08.2026 19:04
vidim ze Saru nikdo nesleduje, ja taky ne, po 3 gamech jsem to vypnul
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chlebavevaju
04.08.2026 19:09
Já bohužel tuto trapnou estrádu dokoukal do konce setu. Dlouho jsem neviděl otřesnější výkon, než co předvádí Bejlek. A to je co říct. Jak nějaká divoženka z pralesa.
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misa
04.08.2026 17:40
Maja Chwalińska má na úvod své betonové pouti dost těžkou soupeřku. Gibson ji bude tradičně řezat hlava nehlava a jsem zvědavý, jak bude Polka schopná vzdorovat. Přece jen je spíše antukářka...
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P.T.P.
04.08.2026 14:27
Vše nejlepší k svátku Dominice Šalkové! smile
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Tomas_Smid_fan
04.08.2026 14:28
šplhoune
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misa
04.08.2026 16:28
Narozeniny si hlídám, ale svátek mě ještě nenapadl
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Nereknu
04.08.2026 16:28
Všechno nejhorší jí přeju, především to, aby dala raketu na hřebík a šla prodávat kafe, nic lepšího si totiž nezaslouží.
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 17:11
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pantera1
04.08.2026 17:12
To je elita národa .
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Tomas_Smid_fan
04.08.2026 17:21
spíš jelita
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P.T.P.
04.08.2026 18:26
Řekni ř! Neveknu, vy byste se mi vehtali.
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pantera1
04.08.2026 19:39
Je to fifty fifty. Neposmívej se mu, von se neposmívá!
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P.T.P.
04.08.2026 19:40
Dej sem ten fek, sem fek!
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tenisman1233
04.08.2026 12:56
Nikolu čeká celkem hratelná soupeřka Tauson a mohla by to zvládnout.
Sáře nevěřím ,ale třeba se hecne .
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tommr
04.08.2026 14:13
Bejlek - bez šance
Siniaková - 50/50
Bartůňková - 50/50
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tenisman1233
04.08.2026 14:19
Katce má nejlehčí soupeřku a viděl jsem ji proti Venus a bylo to hodně utrápený.
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paprikovygulas_
04.08.2026 14:19
tommr 0/100
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LiJ
04.08.2026 14:23
Gulášek 200/0
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com
04.08.2026 12:24
Masters v Kanadě: Návrat královny Siniakové!

Jako nechci bejt hnidopich, ale o Královně se snad píše jen když hraje debl
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Ondřej.Jirásek
04.08.2026 12:27
Tak nebuď, ne?
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com
04.08.2026 12:37
Ja ocekavam nakou odměnu
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paprikovygulas_
04.08.2026 14:19
Siniakova je kralovna a Jindrášek a spol su len zberba niemandu
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LiJ
04.08.2026 14:24
Pro tvé lásky se vždy vrátíš.
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Blondie
04.08.2026 12:18
Z vašeho chování se zdálo, že netušíte, že můžete být vyzvána ke zkoušce mimo hodinové okno. Věděla jste to?
Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli. (...) I jindy už se mi ale stalo, že přišli mimo okno. Ale nikdy, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer.

LOL
Aneb když lžete, musíte mít IQ nad 80, abyste si ty výmysly pamatovali
Jako... ona je cooked a může si za to sama.
Poznámka: bylo 20:05, ona dělá, jako kdyby táhlo na půlnoc.
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com
04.08.2026 12:25
pro me je taky po 20 hodine už pozdě
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LiJ
04.08.2026 12:31
Proto chodíš venčit čokly k půlnoci
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Blondie
04.08.2026 12:34
Ale ty jsi mentálně pořád 6leté děcko, u tebe jde pochopit, že 19:00 je večerníček a 20:30 už dudáš!
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com
04.08.2026 12:37
Vecernicek bejva uz v 18:45
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frenkie57
04.08.2026 12:57
Dudáš Krásné slovo pro spánek nebo jít na kutě. To jsem ještě neslyšel.
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lvicek
04.08.2026 13:10
Jako je fakt, ze v prosinci v 20 hod uz jsou 4 hodiny tma, takze to muze vypadat jako pozde v noci ;). Ale porad nevim, o co je lepsi 7 rano nez 20 vecer... Ale jak uz jsem psala jinde, muze za to jednoznacne jeji agent. Ten mel znat pravidla a ten ji mel primet, aby vzorek odevzdala. Ona muze byt hloupa jak chce, ale tezce vydelavala tenisem a platila si cloveka, co za ni mel resit ruzne situace. A urcite ho neplatila malo.
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Blondie
04.08.2026 13:16
Já to beru tak, že třeba já bych si dávala 7-8 ráno běžně, protože dlouho spím. Byla by jistota, že budu doma a pak bych celý den měla volný.

Nicméně jasně, byla tma - ale vezmi si, je 20:00 čas, kdy zvládneš zazvonit třeba na souseda, že potřebuješ vajíčka? Reálně je, že? Naopak řekáš, že v té době budou lidi doma, ale ještě zdaleka nešli spát, asi ještě ani nejsou (až na malého Comíčka) v pyžamu. Kdyby přišla 22, tak mi to přijde neslušné. Ale 20:05? Naprosto ok, pokud chci někoho zastihnout doma a ještě ho úplně nezaskočit před spaním.

A Lvíčku, ona tvrdí, že to o tom testování mimi okno agent nevěděl a ona sama otravovala komisařku s tím, že není její okno. Ale tady sama v rozhovoru říká, že o tom testování mimo okno VÍ a že ji samotnou už takto v minulosti kontrolovali několikrát. Tak proč by si to vůbec ověřovala u agenta, když ty testy sama absolvovala?

Ona prostě lže XD prostě si vymýšlí. A jsou dvě možnosti, možná i kombinované - je tak naprosto zoufalá, že plácá vše možné, ač se to navzájem vyvrací, protože ví, že je v háji a snaží se zachránit. Nebo prostě je arogantní blázen a opravdu je přesvědčena o tom, že je zcela v právu. A pak není pomoci.
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falcon_heavy
04.08.2026 13:23
S ohledem na to, že neprojevila ani náznak nějaké sebereflexe (tu ostatně projevuje málokdy) hádám tu druhou možnost.
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Blondie
04.08.2026 13:36
Myslím, že to bude kombinace. Arogance, nulová sebereflexe, pocit, že je ona nepochopená oběť, které se ubližuje a k tomu zoufalé pokusy dostat se z toho manipulací a sérií lží, u kterých není dost chytrá, aby si ty navzájem se odporující verze pamatovala.

She's cooked.
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falcon_heavy
04.08.2026 13:38
Nejspíš jo.
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misa
04.08.2026 17:11
Arogance a nulová sebereflexe mi přijde jako dobrá výbava profesionálního tenisty. Takový člověk o sobě totiž nepochybuje a v důležité chvíli zahraje na čáru, kdežto ti "normální" často zkazí. Podobných osobností je v profitenisu plno, ale záleží na tom, jestli mají vedle sebe lidi, kteří je korigují a nedovolí jim udělat velkou chybu...
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falcon_heavy
04.08.2026 17:25
Takový člověk si ale taky odmítá připustit chybu a když, tak všude okolo, jen ne u sebe. To mu brání se efektivně zlepšovat a posouvat se kupředu...
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misa
04.08.2026 17:30
Ale Markétě to pomohlo až k wimbledonskému titulu, pokud je hodnocení její povahy od vás dvou správné To je nějaké divné, ne?
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falcon_heavy
04.08.2026 18:09
To sice pomohlo, ale teď jí to kariéru nejspíš definitivně pohřbilo...
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Blondie
04.08.2026 18:08
To nedává smysl. Pokud by člověk neměl alespoň základní sebereflexi třeba právě na tom kurtu, tak se prostě třeba ani nepoučí z chyb... Myslím, že si to pleteš se sebevědomím. Na sebevědomou hru člověk opravdu nepotřebuje být arogantní.
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falcon_heavy
04.08.2026 18:11
Tak tak.
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 18:23
Arogance a nulová sebereflexe je dobrá výbava leda tak pro politika.
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P.T.P.
04.08.2026 18:30
To by měl Fíla Turek začít s tenisem a vysrat se na ty vejfuky.
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Blondie
04.08.2026 18:38
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falcon_heavy
04.08.2026 19:31
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lvicek
04.08.2026 19:38
Mohli jsme mit dlouholetou svetovou jednicku, vladnouciho GOATa! Sakra! Zmareny talent!!
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LiJ
04.08.2026 13:34
To bude kombinace hlouposti a arogance, následně vyústěná v zoufalé pokusy to ukecat. Bez respektu k lidem, co jen dělají svou práci, nejenom v tomto případě.
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lvicek
04.08.2026 19:34
Jasne, ale je fakt, ze mu volala - to prokazali z tech zaznamu. Takze proste on ji mel donutit k tomu, aby vzorek dala. Pokud to nevedel, tak je to strasna chyba jeho. A pokud to vedel a stejne ji nedokazal k tomu primet, tak taky selhani hlavne na jeho strane. Evidentne jeste byla nejak pri smyslech, ze mu vubec volala, takze asi stala o nejakou radu.
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LiJ
04.08.2026 13:17
Maky si umí vybírat lidi, buď neschopné, anebo je rovnou ignoruje. Asi má na rozdávání než všecko rozfofruje.
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misa
04.08.2026 17:44
Selhání agenta mi přijde dost divné. Molina je bývalý rozhodčí (Gold Badge Chair Umpire), takže jeho svět se po dlouhou dobu řídil jasně danými pravidly a znalostí řádů. Čekal jsem, že podobně to bude i v jeho nové roli...
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falcon_heavy
04.08.2026 18:10
No, zjevně nebylo...
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Blondie
04.08.2026 18:11
Markéta tvrdila komisařce, že nemůže být testovaná mimo slot a údajně to nevěděl (ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚDAJNĚ je dost důležité) ani agent..
Zároveň v rozhovoru potvrdila, že věděla, že ji mohou testovat mimo slot a že už to několikrát udělali.

Tak si vyber :) bůhví, co by řekl její agent, aby z něj nakonec nevylezlo, že ji úpěnlivě prosil, ať se do kelímku vyčurá a ona ho neposlala do háje XD
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lvicek
04.08.2026 19:40
Tak je taky mozne, ze to tak bylo, ale proc mu pak vubec volala? Zjevne nakonec o chybe vedeli, stahla tu fotku z instace a pod... Pokud to vedel a ona tohle mu zavolala a on stejne nebyl schopen ji presvedcit, tak to taky neni uplne skvela vizitka, i kdyz je samozrejme mozne, ze nekdy s nekterymi lidmi proste neudelas nic a on mel jen smulu. Ale to by mu nejspis vubec nevolala, takze tomu zas tak moc neverim.
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falcon_heavy
04.08.2026 19:49
Myslíš, že toho agenta nevyslechli?
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 11:37
Vondroušová
Jsem rád, že jsem těm jejím blábolům od začátku nevěřil a stejně tak mi vyšel i nákup psychologického posudku

https://www.idnes.cz/sport/tenis/zvoni-na-me-nejaka-k-nda-z-dopingu-detaily-pripadu-potrestane-vondrousove.A260803_151645_tenis_pls?h=FCEAA99CCF204FC27739C18FEE1F7F6A
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vojta912
04.08.2026 12:20
Já dostával od místní úderky strašnou bídu, když jsem psal, že Makyna je jednoduchá.
Nicméně poslední zjištění mi dala za pravdu.
Omluvy se samozřejmě nedočkám, ale o to nejde. Jde o to, že jsem měl opět pravdu.
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LiJ
04.08.2026 12:30
Neomylný, koukej na ČTV, tančit letos bude Štěpánek
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vojta912
04.08.2026 13:46
Tak kdyz neměli na Wimbledon tak se aspon kouknu na Štěpce, verojnopravni výstřih Terezy Kostkové a vtipálka Maru Ebena
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LiJ
04.08.2026 13:48
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LiJ
04.08.2026 13:56
Taky se budu koukat, i když telku leta nemám, jde to i přes mobil
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LiJ
04.08.2026 12:33
A to ji můžou mapovat soukromé zprávy?
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Blondie
04.08.2026 12:39
Ona to asi sama dala v rámci obhajoby.
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LiJ
04.08.2026 12:47
To je deb.lní obhajoba. To mohla dostat doživotí
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 12:44
Umíš číst ?
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LiJ
04.08.2026 12:48
Kdyby to nebylo zamknuto, hulváte.
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 13:05
Tak to se omlouvám. Měl jsem za to, že je to otevřené.
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LiJ
04.08.2026 13:15
Bohužel.
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Kapitan_Teplak
04.08.2026 13:28
Znovu jsem to zkoušel, ale na mobilu mi odkaz na otevřený článek nejde poslat
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sojka1
04.08.2026 13:34
on je otevreny, ale precist jde az po prihlaseni...... taky nemam ucet natoz premium.... :-)
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LiJ
04.08.2026 13:54
Jo, pravda, dík
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LiJ
04.08.2026 13:36
Neva, probírá se to tady dostatečně.
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vojta912
04.08.2026 13:36
At už je to zamknuté nebo ne výmluva ve stylu- bála jsem se protože Kvítí a přitom píše boyfriendovi o kunde komisařce, tak to trošku pokulhává.
Treba si dala chvíli předtím brčko nebo přepudrovala nos a vyhodnotila ze bude lepsi ji poslat k šípku. O tom jestli by za to nemela trest menší nema cenu debatovat. Každý by si asi myslel ze lepsi neodevzdat a hrat to na kontrolní okno nebo cokoliv jiného. Ostatně i to asi Makyna chtěla, nez ji po nějaké době její manažer vyvedl z omylu, ale to už bylo pozdě.
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tenisman1233
04.08.2026 13:39
Neměla náladu se nechat testovat a tak se po několika dalších věcech ji odmítla a podepsala jí to.
Žádné brčko,doping si dle mne nevzala.
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vojta912
04.08.2026 13:45
Samozřejmě i tvá hypotéza může být správná.
Pokud tomu tak bylo, tak by to více, než cokoliv jiného potvrdilo, že opravdu není nejostřejší tužka v penálu
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Blondie
04.08.2026 14:03
Já si myslím to samé. Chtěla komisařce ukázat, kdo je tady královna a kdo póvl.
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Otmar
04.08.2026 16:27
To se ji povedlo naprosto přesně a neomylně, nemyslíte?
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Tomas_Smid_fan
04.08.2026 17:23
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LiJ
04.08.2026 13:52
Brčko ale sportovní výkon spíš znemožňuje než cokoliv jiného,zároveň snižuje inteligenci a obezřetnost jako takovou...
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vojta912
04.08.2026 14:00
No, naposledy hrála koncem října, kdy skrečovala Mušce.
Těžko říct jestli tehdy v prosinci vůbec trénovala. Mohla třeba být v party režimu a kontrola mohla odhalit něco nehezkého.
Třeba vymetala čáry jako při slavném wimbledonském triumfu
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LiJ
04.08.2026 14:08
To už se zřejmě nedozvíme, co způsobilo to "iracionální jednání".
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vojta912
04.08.2026 14:35
Třeba napíše autobiografii.
Po úspěchu jiné sportovkyně s názvem Jiná bych v Makyně případě doporučoval název Blbá
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lvicek
04.08.2026 19:43
To budou urcite vysoke prodeje
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