Medaile byla blízko, ale dvakrát jsme uklouzly, litovala Muchová. Nosková se těší na betony

Karolína Muchová a Linda Nosková těžko nesly, že na olympijských hrách v Paříži nezvládly ani jeden zápas o medaili. Narychlo sestavený pár, který do turnaje vstupoval bez velkých očekávání, prohrál semifinále i nedělní zápas o bronz.

V něm byly proti Španělkám Saře Sorribesové a Cristině Bucsaové prakticky bez šance. "Soupeřky nás nenechaly se kdovíjak nadechnout. Myslím, že neudělaly skoro žádné nevynucené chyby. Bylo to víceméně na nás, jak si s nimi poradíme, a jejich tenis nám prostě nesedl," shrnula Nosková utkání, v němž naopak české tenistky napáchaly 26 nevynucených chyb a prohrály hladce dvakrát 2:6.

Muchová měla hrát v Paříži čtyřhru s Markétou Vondroušovou, ale ta kvůli zranění na hry nakonec neodcestovala. Jen pár dní před turnajem se tak daly dohromady s Noskovou a sehrávaly se za pochodu. Před začátkem olympiády by proto semifinále braly.

¡¡¡Llega la novena medalla para España en #Paris2024!!!



Sara Sorribes y Cristina Bucsa ganan por 2-0 (6-2 y 6-2) a Muchová/Nosková y se cuelgan la MEDALLA DE BRONCE .



pic.twitter.com/K6LrczcaeC — InfoOlímpica (@Info_Olimpica) August 4, 2024

"Nastupovaly jsme do toho s tím, že nevíme, co od toho máme čekat. Nějak jsme na medaile od začátku nepomýšlely. Potom se k tomu člověk dostane tak blízko a byly jsme v boji o medaile, které jsme obě dvě strašně chtěly. A dvakrát nám to po sobě takhle uklouzlo. O to je to teď smutnější a bolestivější," řekla se slzami v očích Muchová.

Na okruhu WTA ani jedna z této dvojice čtyřhry nehraje, ale případnému zopakování spolupráce se úplně nebrání. "Myslím, že když budeme mít čas a budeme se chtít rozehrát do singlů, tak proč ne. Měly jsme přece jenom srandu na kurtu, víc jsme se poznaly. Mě to bavilo moc. Určitě nemíříme na debly na naší túře, ale kdyby byla šance, tak já si s Lindou určitě ráda zahraju znovu," řekla Muchová.

Karolína Muchová a Linda Nosková končí na tenisovém turnaji na 4️⃣. místě. Dnes se jim zápas proti Španělkám otočit nepodařilo, ale i tak za krásnou cestu pavoukem Roland Garros moc děkujeme. ❤️‍#Tennis pic.twitter.com/uunr3f4rJV — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 4, 2024

Mohly by mít příležitost třeba v Poháru Billie Jean Kingové. "Po dvou posledních výkonech úplně nevím," hořce se zasmála Muchová. "Ale trošku jsme se sehrály. Víme, jaké jsou naše slabiny, co jsou naopak naše pozitiva. Máme strašně moc dobrých holek v deblu v Česku, takže o Fed Cupu těžko mluvit, když tam ani nejsme nominované, ale proč ne," dodala.

Obě se odhlásily z turnaje v Torontu. "Nejde to stihnout, jelikož začíná za dva dny na druhé straně zeměkoule," poznamenala Muchová. Šňůru na amerických betonech obě zahájí v Cincinnati v USA, kde turnaj začne 13. srpna. Přechod na rychlejší povrch vítají. "Já se teda určitě těším, až už konečně zmizím z antuky a že už ji zas rok neuvidím," řekla Nosková.

Muchová, která se po operaci zápěstí vracela až na trávě před Wimbledonem, na betonu ještě letos nehrála. "Mrzí mě, že jsem nestihla Toronto nebo teď Washington, ale těším se moc. Nebudeme mít asi úplně světovou přípravu, jelikož turnaj začíná za týden," řekla. Její tělo nápor turnaje v Palermu a následné olympiády vydrželo. "Trošičku to na sobě cítím. Ale myslím si, že dva tři dny pauzy mi pomůžou a budu ready na americké betony," dodala Muchová.