Medveděv o kontroverzní ruské exhibici: Chystal jsem se jako na grandslam a chci odvetu
Exhibice The North Palmyra Trophies se poprvé konala v roce 2022. Medveděv se premiérového ročníku zúčastnil, ale znovu se na této akci představí až letos. Soutěž smíšených družstev vyvolává v tenisovém světě kontroverzi. Jedním z hlavním důvodů je fakt, že turnaj sponzoruje společnost Gazprom, která je obviněna z financování ruské agrese na ukrajinské půdě.
Medveděv startuje na domácí exhibici hned z několika důvodů. "Dlouho jsem v Petrohradu nebyl, asi od roku 2020. Jsem rád, že jsem zpět. Je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, možná vůbec nejkrásnější. I když je to jen exhibice, budu chtít předvést svůj nejlepší tenis. Chystal jsem se na ni jako na grandslam."
Grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku navíc touží po odvetě. "Připravoval jsem se hlavně na singlové zápasy s Tallonem Griekspoorem a Alexanderem Bublikem. Letos jsem s nimi prohrál a zkusím je tady porazit. Snad si publikum tento turnaj užije."
Medveděv je v týmu Sphinxes s Karenem Chačanovem, Veronikou Kuděrmetovovou a Julií Putincevovou. Čelit budou výběru Lions, který zahrnuje Alexandera Bublika, Anastasii Potapovovou, Dianu Šnajderovou a jediného neruského rodáka Tallona Griekspoora.
Samotná exhibice budí kontroverzi a účast Griekspoora se nelíbí nizozemskému tenisovému svazu ani tamním úřadům. Ministr zahraničních věcí dokonce nejlepšího nizozemského tenistu v žebříčku ATP požádal, aby start zrušil.
Ministr žádá Griekspoora o zrušení startu na ruské exhibici
