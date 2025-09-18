Medveděv o novém kouči: Takovou intenzitu tréninku jsem ještě nezažil
Medveděv na US Open padl s Benjaminem Bonzim po pětisetové bitvě, která, jak se později ukázalo, sehrála v jeho dosavadní kariéře důležitou roli.
V duelu s Francouzem ztrácel dva sety a čelil mečbolu, načež kontroverzní brzký vstup fotografa na kurt přerušil hru. Situace mu nakonec dala šanci zápas otočit – mečbol odvrátil, srovnal na 2:2, ale v rozhodujícím setu houževnatému soupeři podlehl.
Zápas se nesl ze strany ruského tenisty ve velkých emocích. Medveděv několikrát rozbil raketu a ostře se opřel do hlavního rozhodčího, za což si vysloužil pokutu 42 500 dolarů.
Po turnaji vše následně vyvrcholilo ukončením osmileté spolupráce s trenérem Gillesem Cervarou.
Na jeho místo přišel právě bývalý sedmý hráč světa a vítěz Australian Open z roku 2002 Thomas Johansson. "Nebylo to snadné rozhodnutí, ale jsem rád, že můžu spolupracovat s Thomasem. Práce s ním je pro mě tou nejlepší inspirací. Zkusíme to do konce sezony a pak se uvidí, jestli se dohodneme na pokračování," říká ruský tenista.
K nové spolupráci se vyjádřil i švédský kouč. "Moc se mi líbí Daniilův přístup. Je to nový, zajímavý milník v mé kariéře," uvedl Johansson, který má za sebou trenérskou práci s Caroline Wozniackou či Davidem Goffinem.
Druhý člen týmu Rohan Goetzke působil u Richarda Krajiceka, s nímž v roce 1996 vyhrál Wimbledon, a sedm let byl tenisovým ředitelem slavné IMG Academy.
Medveděv zároveň přiznal, že pauza po Flushing Meadows mu přišla vhod. "Po US Open jsem asi dva týdny nehrál tenis. S ostřejším tréninkem jsem začal až minulý týden. Takovou intenzitu jsem ještě nezažil. Velmi mi to prospělo a doufám, že se mi to povede přenést i do ostrých zápasů, to je pro mě nejdůležitější," uzavírá bývalá světová jednička.
Úvodním soupeřem rodáka z Moskvy bude americký tenista a 109. hráč žebříčku Nishesh Basavareddy.
