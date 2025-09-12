Medveděv má nového trenéra. Ruskou hvězdu zkusí vyvést z krize švédská legenda
V letošní sezoně zažil Medveděv na kurtech až na výjimky, jakými bylo finále v Halle či semifinále v Indian Wells, spíše trápení. Zvlášť pak, pokud jde o nejdůležitější turnaje roku, grandslamy, kde posbíral jedinou výhru na Australian Open v prvním kole proti hráči z páté stovky žebříčku. Zmar vyvrcholil po bleskovém vyřazení na US Open, po kterém Rus ukončil spolupráci s Gillesem Cervarou.
Jeho místo nově zaujal bývalý švédský tenista Thomas Johansson. Padesátiletý kouč má za sebou velmi úspěšnou hráčskou kariéru, během které vyhrál devět turnajů na okruhu.
Největší úspěch Johanssonovy kariéry přišel v roce 2002, kdy překvapivě triumfoval na Australian Open. V Melbourne tehdy coby šestnáctý nasazený porazil v osmifinále Jiřího Nováka, nasazeného jako číslo 26, a ve finále si ve čtyřech setech poradil s bývalou světovou jedničkou Maratem Safinem. Johansson se tak stal posledním švédským tenistou, který vyhrál grandslamový titul ve dvouhře.
Na žebříčku ATP vystoupal až na sedmé místo. V roce 2005 si zahrál semifinále Wimbledonu a dvakrát se probojoval do čtvrtfinále US Open. Další velký titul přidal v roce 1999, kdy ovládl Canadian Open.
Celkem si připsal zmiňovaných devět titulů na okruhu ATP, pětkrát z finálových zápasů odešel poražen. Johansson se může pyšnit i olympijským úspěchem – na hrách v Pekingu 2008 získal po boku Simona Aspelina stříbrnou medaili ve čtyřhře.
Kariéru ukončil v roce 2009 ve věku 34 let. Za tu dobu nasbíral 357 vítězných zápasů, včetně 27 výher nad hráči z elitní desítky. Po konci aktivní kariéry se Johansson rychle etabloval i v roli kouče. Spolupracoval s řadou hráčů na turnajích ATP i WTA a vybudoval si respektované postavení v tenisovém prostředí.
Cervara o rozchodu s Medveděvem: Všechno se začalo kazit po Melbourne
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
A nech všetci traja hrajú svoj najlepší tenis