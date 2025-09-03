Cervara o rozchodu s Medveděvem: Všechno se začalo kazit po Melbourne
Právě pod vedením Cervary dosáhl Medveděv na vrchol. Získal titul na US Open 2021, stal se světovou jedničkou a dokázal zatápět takovým hvězdám, jako jsou Rafael Nadal, Novak Djokovič, Carlos Alcaraz či Jannik Sinner. V poslední sezoně se ale jeho výkonnost rapidně propadla.
Francouzský kouč, jenž s Medveděvem spolupracoval více než osm let, otevřeně popsal důvody konce v rozhovorech pro Tennis Major a L’Équipe.
"Výsledky jsou ukazatelem profesionálního úspěchu, a dokonce i vztahu mezi hráčem a trenérem v tenise. A ty už nějakou dobu nebyly uspokojivé. Po jeho porážce v prvním kole Wimbledonu jsem si byl jistý, že pokud se výsledky během léta nezlepší, musí se něco změnit. Tím ‚něčím‘ byla energie obklopující Daniila. Takže jsme museli zasáhnout do složení týmu," uvedl Cervara.
Rozhodnutí ukončit vzájemnou spolupráci přišlo po US Open, kdy se podle Cervary shodli s Medveděvem na tom, že je čas zkusit něco jiného. "První s tím přišel Daniil. A já s ním souhlasil," popisoval rozchod kouč.
"Řekl jsem mu, že potřebuje udělat změnu, aby se mohl znovu začít vyvíjet. Rozhodnutí přišlo přirozeně. Je jasné, že jsem smutný, ale loučení proběhlo v pohodě. Určitě mu to pomůže, jsem si jistý, že se mu znovu začne dařit."
Cervara přiznal, že problémy začaly už na začátku sezony po Australian Open. "Tam to začalo. Výsledky jsou jen to, co vidí fanoušci. Za vším jsou ale další věci: osobní život, rodina, každodenní práce, tým. To vše se začalo kazit a my už jsme nebyli schopni vrátit se na původní cestu. Už bylo prostě pozdě. Všechny pokusy selhaly," pokračuje Cervara.
Medveděvovi se na grandslamech v letošní sezoně vůbec nedařilo. Na zmiňovaném Australian Open skončil ve druhém kole, už na prvních soupeřích se loučil na Roland Garros, Wimbledonu i US Open.
Přesto bývalý kouč věří, že jeho někdejší svěřenec může znovu zazářit. "Pevně věřím, že stále má na to, aby se vrátil mezi nejlepší. Ta jiskra byla letos v některých momentech vidět. Je téměř jisté, že se mu podaří věci vrátit do starých kolejí. Pokud vyhraje pár zápasů, může se znovu nastartovat."
Cervara nyní plánuje krátkou pauzu, ale na tenisovém okruhu chce zůstat. "Potřebuji pár týdnů volna a pak se vrátit. Vést někoho dalšího a pomoci mu k úspěchům. To mě vždycky bavilo a chci v tom pokračovat,“ uzavřel trenér.
