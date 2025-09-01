Toni Nadal: Medveděvovo chování? Tleská se hrubosti a agresivitě
Celý incident začal vstupem fotografa na kurt v době, kdy se na své druhé podání, navíc při mečbolu, chystal Bonzi. Hlavní rozhodčí po nešťastném incidentu vrátil francouzskému tenistovi možnost prvního servisu, což Medveděva vytočilo. Výsledkem byly jak slovní útoky na sudího, tak zničená raketa.
Za své chování obdržel pokutu ve výši 42 500 dolarů, kterou však mnozí – včetně Toniho Nadala – považují za nedostatečnou.
"Nastal čas, aby tenisové autority zvážily trestání hráčů za rozbití rakety na kurtu," napsal Toni Nadal s tím, že podobné projevy nemají v tenise místo. Připomněl také, že svého synovce Rafaela vždy vedl k tomu, aby si frustraci nevybíjel na vybavení. "Za více než dvacet let kariéry Rafa nikdy nerozbil jedinou raketu," zdůraznil.
Nadal zároveň upozornil, že podobné scény by se v jiných sportech hledaly těžko. "Nikdy jsem neviděl stolního tenistu, který by si zlomil pálku, nebo golfistu, který by po chybě rozbil hůl," uvedl.
Podle něj byl Medveděvův výkon politováníhodný, i když své sehrálo také publikum, které se více než na tenis soustředilo na zábavu. "Překvapuje mě, že hráč Daniilova kalibru nedokáže ovládat své nervy," dodal.
Toni Nadal se dlouhodobě snaží zdůrazňovat význam schopnosti vyrovnávat se s frustrací, zejména u mladých hráčů. Podle něj dnešní generace postrádá trpělivost a chce okamžité výsledky.
„Tenisté stále méně dokáží ovládat svou frustraci,“ poznamenal a dodal, že výbuchy emocí a lámání raket se snadno šíří na sociálních sítích, což vytváří špatný příklad pro děti.
Ve svém sloupku připomněl i Nicka Kyrgiose, který se podle něj stal negativním vzorem kvůli svým výbuchům vzteku a nedostatku respektu na kurtu. „Žijeme ve světě, kde se místo poctivé hry tleská hrubosti a agresivitě. A za tohle neexistuje žádný sportovní trest,“ uzavřel Nadal.
Podle něj organizátoři US Open promarnili příležitost vyslat jasný signál. „Gesta simulující sexuální akt, neúcta k soupeři i rozhodčímu a rozbití rakety si zaslouží mnohem vyšší pokutu než pouhých 42 500 dolarů,“ napsal.
Medveděv si totiž za účast na turnaji odnesl 110 000 dolarů a podle Nadala jsou podobné sankce ve srovnání s výdělky hráčů prakticky bezvýznamné.
V minulosti vedly nesportovní projevy, vulgární výrazy či konflikty s rozhodčími i k šestimístným pokutám. „Možná by ani to nebylo dostatečně odrazující. Ale ztráta bodů a peněz by hráčům ublížila více. Je jasné, že v oblasti trestů má tenis ještě dlouhou cestu před sebou,“ uzavřel Toni Nadal.
