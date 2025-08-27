Medveděv se trestu nevyhnul. Za řádění v prvním kole US Open vyfasoval tučnou pokutu
Medveděv si měl za první kolo na grandslamovém US Open vydělat 110 tisíc dolarů. Jenže newyorské Flushing Meadows nakonec opustí s dost výrazně nižší sumou.
Za chování v zápase s Bonzim totiž vyfasoval pokutu ve výši 42 500 dolarů. V této částce se skrývají dvě položky, 30 tisíc dolarů musí odevzdat za nesportovní chování v průběhu utkání a dalších 12 500 dolarů za rozbití rakety po skončení pětisetového duelu.
Na žádnou pokutu přitom nemuselo dojít. Bonzi měl už v koncovce třetího setu mečbol na vlastním podání. Jenže mezi jeho prvním a druhým servisem vstoupil na kurt fotograf a umpirový rozhodčí udělil francouzskému tenistovi znovu první podání. To se Medveděvovi nelíbilo a tím celé jeho řádění začalo.
Ruský tenista s tímto rozhodnutím nesouhlasil a rozpoutal na dvorci Louise Armstronga peklo. Bývalý lídr žebříčku burcoval diváky a zhruba pět minut se vůbec nehrálo. Bonziho tím dokonale rozhodil, ale stejně nakonec v pěti setech padl. Medveděv si rozhodně nepomohl ani tím, že po skončení zápasu rozmlátil o kurt a lavičku svou raketu.
Neuvěřitelná scéna: Chce jít domů. Je placený od zápasu, ne od hodiny, křičel Medveděv
"Neudělal jsem nic špatného," volal Medveděv v rozhovorech. Pořadatelé posledního grandslamového turnaje sezony ale zřejmě nesouhlasili a vystavili Rusovi tučnou pokutu.
Ta klidně mohla být ještě mnohem vyšší, ale Medveděv si moc dobře uvědomoval, že nemůže dál komentovat rozhodnutí umpirového sudího. Na otázky novinářů se tedy rozhodl nereagovat. "Už tak dostanu velkou pokutu. Jestli budu dál mluvit, tak budu mít velký problém. Takže to neudělám," uzavřel kauzu.
Kauza na US Open bude mít dohru. Fotograf přišel s vlastní verzí a najal si právníky
