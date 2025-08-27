Kauza na US Open bude mít dohru. Fotograf přišel s vlastní verzí a najal si právníky
Co se vlastně stalo? Fotograf Selcuk Acar vstoupil na kurt ve chvíli, kdy byl Bonzi jeden míček od třísetového vítězství nad bývalým šampionem Medveděvem. Dokonce v momentě mezi prvním a druhým servisem Francouze. Umpirový sudí kvůli tomuto několikasekundovému narušení udělil Bonzimu znovu první servis. A to se hodně nelíbilo ruskému tenistovi.
Medveděv spustil cirkus, začal se hádat s rozhodčím a burcoval diváky. Utkání nakonec nabídlo všech pět setů, ale Bonzi vše ustál a z postupu do druhého kola se přece jen radoval.
To ale zdaleka nebylo a vlastně ani není všechno. Pořadatelé posledního grandslamu sezony se rozhodli odebrat Acarovi akreditaci. A ten nechce kauzu takto nechat. Už si najal právníky, chce se bránit soudně a médiím sdělil svou vlastní verzi.
Pořád se vlastně neví, čí to byla chyba. Zda Acara, který má bohaté zkušenosti nejen z fotbalového mistrovství světa, nebo člena ochranky stojícího u vstupu na kurt. Acar má každopádně vlastní verzi a považuje se za oběť.
"Jsem nevinný. Tento incident se zvrhl v lynč proti mně. Hodně trpím. Pokud je tam kamera a je toto místo monitorováno, tak uvidíte, že jsem se dvakrát vrátil ke členovi ochranky a na kurt jsem nevstoupil," řekl Acar britskému deníku Daily Mail. Zároveň tvrdí, že mu poté člen ochranky řekl, že zápas je přerušený a může na kurt vstoupit.
S tím ovšem nesouhlasí organizátoři US Open. "Fotograf dostal od bezpečnostního pracovníka instrukce, aby zůstal na místě. Ty však ignoroval a vstoupil na kurt při mečbolu mezi prvním a druhým servisem. Také umpirový rozhodčí mu řekl, aby si okamžitě sedl. I tento pokyn ale ignoroval. Proto jsme mu odebrali akreditaci," stojí v prohlášení americké tenisové asociace USTA.
