Kauza na US Open bude mít dohru. Fotograf přišel s vlastní verzí a najal si právníky

DNES, 15:08
Téma 10
V rámci prvního hracího dne letošního ročníku US Open se spíše vyhlíželo nějaké zápasové překvapení a rozhodně ně incident, který se v tenise jen tak nevidí. Zkušený fotograf Selcuk Acar totiž vstoupil na kurt při mečbolu Benjamina Bonziho (29) proti Daniilovi Medveděvovi (29). Spustila se lavina událostí, která začala cirkusem ze strany ruského tenisty, pokračovala ztrátou akreditace a vyvrcholí zřejmě u soudu.
Daniil Medveděv během utkání s Benjaminem Bonzim (© CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Co se vlastně stalo? Fotograf Selcuk Acar vstoupil na kurt ve chvíli, kdy byl Bonzi jeden míček od třísetového vítězství nad bývalým šampionem Medveděvem. Dokonce v momentě mezi prvním a druhým servisem Francouze. Umpirový sudí kvůli tomuto několikasekundovému narušení udělil Bonzimu znovu první servis. A to se hodně nelíbilo ruskému tenistovi.

Medveděv spustil cirkus, začal se hádat s rozhodčím a burcoval diváky. Utkání nakonec nabídlo všech pět setů, ale Bonzi vše ustál a z postupu do druhého kola se přece jen radoval.

To ale zdaleka nebylo a vlastně ani není všechno. Pořadatelé posledního grandslamu sezony se rozhodli odebrat Acarovi akreditaci. A ten nechce kauzu takto nechat. Už si najal právníky, chce se bránit soudně a médiím sdělil svou vlastní verzi.

Pořád se vlastně neví, čí to byla chyba. Zda Acara, který má bohaté zkušenosti nejen z fotbalového mistrovství světa, nebo člena ochranky stojícího u vstupu na kurt. Acar má každopádně vlastní verzi a považuje se za oběť.

"Jsem nevinný. Tento incident se zvrhl v lynč proti mně. Hodně trpím. Pokud je tam kamera a je toto místo monitorováno, tak uvidíte, že jsem se dvakrát vrátil ke členovi ochranky a na kurt jsem nevstoupil," řekl Acar britskému deníku Daily Mail. Zároveň tvrdí, že mu poté člen ochranky řekl, že zápas je přerušený a může na kurt vstoupit.

S tím ovšem nesouhlasí organizátoři US Open. "Fotograf dostal od bezpečnostního pracovníka instrukce, aby zůstal na místě. Ty však ignoroval a vstoupil na kurt při mečbolu mezi prvním a druhým servisem. Také umpirový rozhodčí mu řekl, aby si okamžitě sedl. I tento pokyn ale ignoroval. Proto jsme mu odebrali akreditaci," stojí v prohlášení americké tenisové asociace USTA.

Vlezl na kurt při mečbolu a způsobil poprask. Nešťastný fotograf z US Open už zná trest

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Newcombe
27.08.2025 16:07
Nakonec ten zápas dopadl dobře, takže spoko
Reagovat
muster
27.08.2025 16:10
pro fotografa evidentně ne
Reagovat
PTP
27.08.2025 16:15
Ňákej tureckej paparazzi ať kušuje.

"Chase you down until you love me
Papa-paparazzi"
Reagovat
muster
27.08.2025 16:29
smile
Reagovat
com
27.08.2025 15:28
a kde je pravda? Tak kde
Reagovat
muster
27.08.2025 15:29
tam venku
Reagovat
muster
27.08.2025 15:30
Bude soud!
Reagovat
com
27.08.2025 15:45
obžalovaný povstaňte
Reagovat
muster
27.08.2025 16:26
A, fotograf má velký ego a nechce si přiznat, co natropil
B, fotograf měl vsazeno, znal to pravidlo o servisu a udělal to schválně
C, ochranka udělala kiks a hodila vinu na fotografa
D, všechno to bylo domluvený, aby se v médiích psalo víc o USO
Reagovat
muster
27.08.2025 15:25
mně nevadí, že si vstúpil, ale že si vystúpil
Reagovat

