Vlezl na kurt při mečbolu a způsobil poprask. Nešťastný fotograf z US Open už zná trest
Zpočátku to vypadalo docela nevinně. Fotograf si zřejmě myslel, že zápas už skončil a vstoupil na kurt při mečbolu Bonziho na konci třetího setu a mezi jeho prvním a druhým servisem. Bylo to jen několikasekundové narušení a vše se mohlo obejít bez cirkusu, který následoval.
Umpirový sudí Greg Allensworth se vzhledem ke zmíněnému rozhodl udělit francouzskému tenistovi znovu první podání. A to se hodně nelíbilo Medveděvovi. Bývalý šampion newyorského grandslamu ztropil scénu, hecoval publikum a několik minut se vůbec nehrálo.
Utkání nakonec vyvrcholilo až v páté rozhodující sadě a Bonzi ho dokázal vyhrát. Medveděv byl na sociálních sítích obviňován z nesportovního chování a Bonzi odešel z tohoto zápasu jako absolutní vítěz.
To se ovšem nedá říct o zmíněném fotografovi. Ten totiž podle dostupných informací, které potvrdil americký novinář Ben Rothenberg, přišel o akreditaci a už si na US Open neudělá ani jednu profesionální fotografii.
"Nerozčililo mě to, že fotograf vstoupil na kurt. Byl to zábavný moment, který mi pomohl vrátit se zpátky do zápasu. Vadilo mi rozhodnutí umpirového rozhodčího," řekl Medveděv na tiskové konferenci.
Tenisový svět nyní řeší, zda si fotograf odebrání akreditace zaslouží.
"On za nic nemůže. Na kurt ho pustila ochranka, jinak by mu vstup nebyl povolen. Je to chyba ochranky, ne jeho. Stal se obětním beránkem. Toho chudáka všichni označili za viníka, i když jím není. Doufejme, že US Open své rozhodnutí přehodnotí," píše šéf webu Punto de Break a uznávaný španělský novinář José Morón.
Neuvěřitelná scéna: Chce jít domů. Je placený od zápasu, ne od hodiny, křičel Medveděv
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře