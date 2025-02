Medveděv se po osekané přípravě trápí, v Rotterdamu prohrál s Belluccim

ATP ROTTERDAM – Světová sedmička Daniil Medveděv (28) končí i na druhém letošním turnaji po překvapivé porážce již ve 2. kole. Na halové pětistovce v Rotterdamu ruský šampion z roku 2023 podlehl 3:6, 7:6, 3:6 Mattiu Belluccimu (23), byť ve druhém setu utekl z mečbolu, a neutne téměř dvouleté čekání na titul. Italský kvalifikant z chvostu první světové stovky si připsal nejcennější skalp a postoupil do svého největšího čtvrtfinále.

Bellucci – Medveděv 6:3, 6:7, 6:3

Daniil Medveděv obětoval část přípravy na novou sezonu i její úvod rodině a poprvé v tomto roce se představil až po narození druhého potomka na Australian Open. V Melbourne ale svedl dvě pětisetové bitvy, tu druhou s Američanem Learnerem Tienem prohrál a navíc za opakované nesportovní chování vyfasoval tučnou pokutu.

A chuť si nespravil ani v Rotterdamu, kde při posledním startu v roce 2023 triumfoval. V úvodním kole sice otočil duel s veteránem Stanem Wawrinkou, druhého soupeře už však přetlačit nedokázal a s Mattiou Belluccim prohrál 3:6, 7:6, 3:6.

Medveděv ve druhém setu neudržel vedení 4:1, neproměnil setbol a v tie-breku prohrával 2:5 s mankem dvou minibrejků. Vývoj ale dokázal otočit, přes svůj druhý servis odvrátil mečbol a vynutil si třetí dějství. Jenže v jeho úvodu nevyužil ani jeden ze šesti brejkbolů, v osmé hře přišel potřetí o podání a vrátit zpět do hry se už nedokázal.

"Nehraju teď svůj nejlepší tenis. Měl jsem šance, ale měla jsem na ně zahrát lépe, důsledněji. Trefit pár lepších úderů, ale nepodařilo se mi to. Chybí mi sebevědomí," komentoval Medveděv, který před pár dny ukončil spolupráci s francouzským trenérem Gillesem Simonen.

Statistiky zápasu Mattia Bellucci – Daniil Medveděv (@ Livesport / Enetpulse)

Osmadvacetiletý Rus si své poslední finále zahrál loni v březnu na Masters 1000 v Indian Wells. Poslední titul zaznamenal dokonce již v květnu 2023 na tisícovce v Římě, kde slavil premiérovou trofej z antuky a již pátý triumf v sezoně. Příští týden by měl plnit roli nasazené jedničky na podniku ATP 250 v Marseille.

"I když jsem hrál velmi špatně, tak jsem mohl vyhrát. Na jednu stranu je to dobré znamení, ale na druhou takhle hrát nechci. Za pár dní mě čeká Marseille, tak to tam zkusím zlepšit. Jsem si jistý, že se z toho dostanu. Jen nevím, jestli to bude za týden, za měsíc, nebo rok," dodal Medveděv.

Životní skalp pro Bellucciho

Bellucci si proti světové sedmičce připsal svůj nejcennější skalp. Člena TOP 50 porazil teprve podruhé v kariéře, dosud si vyšlápl jen na 32. hráče světa Adriana Mannarina loni v Atlantě.

Tehdy si ve Spojených státech amerických zahrál i své dosud jediné čtvrtfinále na hlavním okruhu, nyní se do něj dostal poprvé na podniku ATP 500.

O premiérové semifinále si zahraje s Řekem Stefanosem Tsitsipasem, nebo domácím Tallonem Griekspoorem. Tři Nizozemce už v Rotterdamu včetně bojů v kvalifikaci vyřadil, v pátek by mohl narazit na čtvrtého.

Výsledky turnaje ATP 500 v Rotterdamu