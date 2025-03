Medveděv v Miami totálně selhal a hrozí mu vypadnutí z TOP 10

ATP MASTERS MIAMI - Pořádný šok přinesl páteční program na probíhající tisícovce v Miami. Předloňský šampion a loňský semifinalista Daniil Medveděv (29) totiž po katastrofálním výkonu nestačil v úvodním zápase 2:6, 3:6 na antukového specialistu Jaumeho Munara (27) a může po skončení turnaje vypadnout z elitní desítky žebříčku. Španěl, jenž slaví svůj teprve třetí skalp TOP 10, si o osmifinále zahraje s Gaëlem Monfilsem.

Medveděv – Munar 2:6, 3:6

Katastrofální vstup do sezony. Jedině tak se dá hodnotit působení Medveděva do půlky února. Pak přišla vzpruha v podobě postupů do čtvrtfinále v Dauhá a Dubaji a semifinálové účasti v Indian Wells, ovšem bývalý lídr žebříčku evidentně stále není z krize venku.

V úvodním zápase na Masters v Miami, kde předloni získal titul a před rokem uhrál semifinále, si neustále na něco stěžoval. Nechal si zavolat i hlavního rozhodčího a rozčiloval se nad kvalitou míčů. K tomu můžeme přidat několik hození raketou.

V prvním setu trefil tři vítězné údery a hrozivých 17 nevynucených chyb. Antukovému specialistovi Munarovi tak zisk úvodní sady dost usnadnil. A své emoce nedokázal dostat pod kontrolu ani na začátku druhého dějství. Pořádně začal bojovat až za stavu 2:6 a 1:4. Pak odvrátil mečbol na servisu a měl své vůbec první brejkboly. Munar ovšem obě hrozby zlikvidoval a náskok nepustil.

Medveděv se trápí už skoro dva roky. Poslední triumf slavil předloni v květnu na antukovém Masters v Římě a naposledy si zahrál finále před rokem v Indian Wells. Přesto se stabilně drží v TOP 10 žebříčku.

O členství v elitní desítce teď ale může bývalý šampion US Open přijít. Stačí k tomu, aby Holger Rune vyhrál jeden zápas, případně Alex de Minaur prošel do osmifinále. Mimo TOP 10 naposledy Medveděv figuroval předloni v únoru.

Munar odehrál svůj 19. kariérní souboj se zástupci TOP 10 a zapsal teprve třetí takto cenný skalp. Letos se na betonech prezentuje mnohem lepší formou než v předchozích letech a vede si mimo oblíbené antukové dvorce velmi dobře výkonnostně i výsledkově.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Španělský tenista nyní může vyrovnat své maximum na podnicích Masters. Do osmifinále se zatím podíval pouze předloni na domácí antuce v Madridu. Ve třetím kole v Miami vyzve Gaëla Monfilse.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.