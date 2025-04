Menšík má jednoznačně na TOP 10, myslí si jeho trenér. Co dalšího prozradil?

Jakub Menšík (19) udivuje tenisový svět. Po finálové výhře nad Novakem Djokovičem se v Miami stal prvním Čechem po 20 letech, který ovládl Masters. Životní turnaj ho katapultoval na 24. příčku žebříčku ATP, což znamená, že po letech strádání má Česko hned tři hráče v nejlepší světové třicítce. Jaké má Menšík předpoklady, aby byl v příštích letech součástí elity? Proč musel loni od základu překopat svůj nejlepší úder? Jak je mentálně silný a jak mu pomáhá rodina? A má aktuálně ideální tenisovou postavu? O tom v podcastu Livesport Daily hovořil Menšíkův trenér Tomáš Josefus.

První z mnoha. Tak zněl vzkaz Menšíka, který napsal v Miami na kameru po prvním turnajovém triumfu na okruhu ATP. V porovnání s dalšími úspěšnými Čechy Jiřím Lehečkou a Tomášem Macháčem je nejmladší, v 19 letech má všechny předpoklady pro to, aby se stal hráčem světové extratřídy.

Bezmála dvoumetrového tenistu trénuje už několik let Tomáš Josefus, se kterým Menšík rozebírá tenis do nejmenšího detailu. A právě on je jedním z hlavních strůjců raketového vzestupu svého svěřence.

"Tenis je jedním z nejvíce predikovatelných sportů. Není nikde stoprocentně napsáno, jak se komu bude dařit, ale na dlouhodobém vývoji je vidět, jaký má daný hráč potenciál. Často jsem v minulosti slýchával, že ke Kubovi zbytečně přistupuji jako k Federerovi. Že mám trochu jiný pohled na výchovu mladého tenisty a že je to zbytečné. Já jsem ale tomuhle přístupu vždy bezmezně věřil. Věděl jsem, že se to všechno brzy vrátí. A já vím, že Kuba má jednoznačně potenciál na TOP 10," říká Josefus.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Menšíkovu mentální sílu.

Jeho loňské problémy s rukou a změnu techniky.

Klíčový důraz na prevenci zranění.

