Menšík neskutečným způsobem drtí konkurenci. Turnaj mistrů pro mladíky má v podstatě jistý

DNES, 18:00
Aktuality 8
Jakub Menšík (20) je v probíhající sezoně jednoznačně nejlepším hráčem, který ještě neoslavil 21. narozeniny. Rodák z Prostějova drtí konkurenci takovým způsobem, že má na kontě skoro dvojnásobek bodů než další talent v pořadí. Český mladík má tak v podstatě jistý start na Turnaji mistrů v saúdskoarabské Džiddě.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík nemá mezi hráči do 20 let konkurenci (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

To, že je Menšík na nejvyšším mužském okruhu nejlepším hráčem do 20 let, nemůže nikdo zpochybňovat. Stačí se podívat na žebříček pro kvalifikaci na Next Gen ATP Finals. Prostějovský rodák má na kontě i díky senzačnímu březnovému triumfu v Miami 2 030 bodů a druhý Joao Fonseca zaostává o zhruba tisíc bodů.

Ještě k tomu je Menšík světovou sedmnáctkou a následuje až právě brazilská superstar na 42. pozici. Devátý v pořadí Rodrigo Pacheco Méndez má jen 235 bodů. Dá se tedy říct, že český talent má letenku na Turnaj mistrů do 20 let jistou.

Otázkou je, zda by měl zájem do Saúdské Arábie vyrazit. Během loňské průlomové sezony si nenechal prestižní akci ujít a patřil k největším favoritům. Ve skupině ale prohrál s Learnerem Tienem, Arthurem Filsem i pozdějším šampionem Fonsecou a nezapsal ani jednu výhru.

Možná právě tak nepovedené vystoupení by mohlo Menšíka motivovat se letos tohoto podniku znovu zúčastnit. Navíc by start na této akci mohl považovat za součást přípravy na novou sezonu.

Letošní ročník Next Gen ATP Finals se uskuteční od 17. do 21 prosince v saúdskoarabské Džiddě. Na seznamu šampionů najdeme mimo jiné Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase. Body do žebříčku se sice neudělují, ale aktéři mají jistou velmi pěknou finanční odměnu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Kandinsky1
24.09.2025 19:03
Snad tam nevyhoří jako loni.
Reagovat
aligo
24.09.2025 18:57
Doufám že Menša pojede, ale ať před tím drží hubiču
Reagovat
GaelM
24.09.2025 18:30
Zbytečný turnaj, doufám že tam nepojede.
Reagovat
com
24.09.2025 18:32
vsad se, ze pojede.. smile V Saudske Arabii zas budou odmeny, ze se z toho Pepinda zvencne
Reagovat
Kandinsky1
24.09.2025 19:03
Reagovat
frenkie57
24.09.2025 18:07
Jestli tam poletiš, Kubo, zdrž se prosím, jakýchkoliv dopředných prohlášení. Víš jak to loni dopadlo.
Reagovat
com
24.09.2025 18:09
zazracne zlate Brazilske dite si ho namazalo na chleba
Reagovat
Blondie
24.09.2025 19:13
Uvidíme, zda se zázračné české dítě poučí a vyhne se rozjeté puse :D
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist