Menšík neskutečným způsobem drtí konkurenci. Turnaj mistrů pro mladíky má v podstatě jistý
To, že je Menšík na nejvyšším mužském okruhu nejlepším hráčem do 20 let, nemůže nikdo zpochybňovat. Stačí se podívat na žebříček pro kvalifikaci na Next Gen ATP Finals. Prostějovský rodák má na kontě i díky senzačnímu březnovému triumfu v Miami 2 030 bodů a druhý Joao Fonseca zaostává o zhruba tisíc bodů.
Ještě k tomu je Menšík světovou sedmnáctkou a následuje až právě brazilská superstar na 42. pozici. Devátý v pořadí Rodrigo Pacheco Méndez má jen 235 bodů. Dá se tedy říct, že český talent má letenku na Turnaj mistrů do 20 let jistou.
Otázkou je, zda by měl zájem do Saúdské Arábie vyrazit. Během loňské průlomové sezony si nenechal prestižní akci ujít a patřil k největším favoritům. Ve skupině ale prohrál s Learnerem Tienem, Arthurem Filsem i pozdějším šampionem Fonsecou a nezapsal ani jednu výhru.
Možná právě tak nepovedené vystoupení by mohlo Menšíka motivovat se letos tohoto podniku znovu zúčastnit. Navíc by start na této akci mohl považovat za součást přípravy na novou sezonu.
Letošní ročník Next Gen ATP Finals se uskuteční od 17. do 21 prosince v saúdskoarabské Džiddě. Na seznamu šampionů najdeme mimo jiné Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera či Stefanose Tsitsipase. Body do žebříčku se sice neudělují, ale aktéři mají jistou velmi pěknou finanční odměnu.
