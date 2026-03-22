Menšík odvrátil průšvih, v Miami otočil duel s rozjetým Australanem

DNES, 00:30
ATP MIAMI - Jakub Menšík (20) začal obhajobu loňského titulu na Masters v Miami třísetovou výhrou nad Adamem Waltonem (26). Australského tenistu zdolal ve druhém kole po obratu 3:6, 6:2 a 6:4. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi domácím Francesem Tiafoem (28) a Francouzem Arthurem Cazauxem (23).
Jakub Menšík svůj úvodní duel v Miami zvládl (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Walton – Menšík 6:3, 2:6, 4:6

Největšího dosavadního úspěchu Walton na turnajích Masters dosáhl v loňském roce právě v Miami, kdy se jako lucky loser probil až do osmifinálové fáze. A že to nebyla náhoda, poznal Menšík hned v úvodním setu.

První varování pro obhájce titulu přišlo hned ve třetí hře, kdy se musel na svém servisu vypořádat s kritickým stavem 0:40. Náskok stáhl, následně si ale musel poradit s dalšími dvěma brejkbolovými možnostmi soupeře. Pokaždé ale uspěl a šel do vedení 2:1. V následujícím gamu si i Menšík vypracoval své první dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ani on však úspěšný nebyl.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhá polovina setu už Menšíkovi vůbec nevyšla. Uvolněně hrající Walton, který do druhého kola postoupil přes kvalifikační boje, dvakrát za sebou vzal favorizovanému Čechovi servis a překvapivě snadno získal první set za 38 minut 6:3.

Svěřenec Tomáše Josefuse však na nepovedenou úvodní sadu zareagoval tím nejlepším možným způsobem. Hned úvodní podání Australana ve druhém setu získal čistou hrou, brejk následně bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. I ve třetí hře si agresivně hrající Čech vypracoval brejkovou možnost, tentokrát si ale Walton podání pohlídal a snížil na jednogamový rozdíl.

Česká jednička v průběhu druhého setu výrazně zpřesnila hru. Na svém podání byl Menšík naprosto dominantním hráčem, převahu začal získávat i při výměnách od základní čáry. Za stavu 4:2 podruhé uspěl na příjmu, set dopodával čistou hrou a srovnal na 1:1.

Rozhodující moment zápasu přišel ve třetím gamu závěrečného dějství. V dlouhé hře při Australanově podání využil prostějovský rodák druhý brejkbol, což vzápětí potvrdil na svém podání a šel do vedení 3:1. Menšík už žádné problémy v závěru zápasu nedopustil. Bez problémů si pohlídal své servírovací gamy a po necelých dvou hodinách boje mohl slavit vítězství 3:6, 6:2, 6:4.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Kytka
22.03.2026 01:07
No, ufffff. Do dalšího zápasu musí víc zapracovat.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

