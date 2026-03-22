Menšík odvrátil průšvih, v Miami otočil duel s rozjetým Australanem
Walton – Menšík 6:3, 2:6, 4:6
Největšího dosavadního úspěchu Walton na turnajích Masters dosáhl v loňském roce právě v Miami, kdy se jako lucky loser probil až do osmifinálové fáze. A že to nebyla náhoda, poznal Menšík hned v úvodním setu.
První varování pro obhájce titulu přišlo hned ve třetí hře, kdy se musel na svém servisu vypořádat s kritickým stavem 0:40. Náskok stáhl, následně si ale musel poradit s dalšími dvěma brejkbolovými možnostmi soupeře. Pokaždé ale uspěl a šel do vedení 2:1. V následujícím gamu si i Menšík vypracoval své první dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ani on však úspěšný nebyl.
Druhá polovina setu už Menšíkovi vůbec nevyšla. Uvolněně hrající Walton, který do druhého kola postoupil přes kvalifikační boje, dvakrát za sebou vzal favorizovanému Čechovi servis a překvapivě snadno získal první set za 38 minut 6:3.
Svěřenec Tomáše Josefuse však na nepovedenou úvodní sadu zareagoval tím nejlepším možným způsobem. Hned úvodní podání Australana ve druhém setu získal čistou hrou, brejk následně bez problémů potvrdil a šel do vedení 2:0. I ve třetí hře si agresivně hrající Čech vypracoval brejkovou možnost, tentokrát si ale Walton podání pohlídal a snížil na jednogamový rozdíl.
Česká jednička v průběhu druhého setu výrazně zpřesnila hru. Na svém podání byl Menšík naprosto dominantním hráčem, převahu začal získávat i při výměnách od základní čáry. Za stavu 4:2 podruhé uspěl na příjmu, set dopodával čistou hrou a srovnal na 1:1.
Rozhodující moment zápasu přišel ve třetím gamu závěrečného dějství. V dlouhé hře při Australanově podání využil prostějovský rodák druhý brejkbol, což vzápětí potvrdil na svém podání a šel do vedení 3:1. Menšík už žádné problémy v závěru zápasu nedopustil. Bez problémů si pohlídal své servírovací gamy a po necelých dvou hodinách boje mohl slavit vítězství 3:6, 6:2, 6:4.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
