Menšík po boji zdolal britského kvalifikanta, v Dauhá postupuje
Menšík - Choinski 6:7, 6:2, 6:4
Menšíkovi se vstup do zápasu vůbec nevydařil a v první hře si snadno prohrál servis. Ihned se mu však povedl rychlý rebrejk. V začátku duelu dělal chyby především ze slabší forhendové strany, ale právě z tohoto úderu vytáhl za stavu 4:3 neskutečný prohoz a vypracoval si v tomto gamu první ze dvou brejkbolů. Ani jeden však využít nedokázal a nechal Choinskiho srovnat na 4:4.
V dalším průběhu už ani jeden z tenistů žádnou šanci na prolomení soupeřova podání neměl, o výsledku úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. Tu rozehrál český reprezentant výborně, když se dostal do vedení 6:3 a vypracoval si tak tři možnosti na ukončení první sady. Ani jednu však nevyužil, naopak ztratil následujících pět výměn, a úvodní dějství tak šlo za hodinu a tři minuty na stranu britského kvalifikanta.
Českou jedničku ale nevydařený závěr setu neovlivnil. Hned v prvním gamu si díky přesné a bezchybné hře od základní čáry vzal soupeřovo podání, což bez problémů potvrdil, a ujal se vedení 2:0. V utkání hraném za velkého větru předváděl Menšík v úvodu druhého setu naprosto bezchybný tenis. Když ve třetí hře znovu prolomil Britovi podání, což následně potvrdil čistou hrou, bylo o výsledku druhé sady prakticky rozhodnuto. Rodák z Prostějova dovedl set do vítězného konce 6:2 a poslal utkání do rozhodujícího dějství.
Jeho úvod ale českému favoritovi vůbec nevyšel, když si hladce prohrál svůj první servis a rychle nabral manko 0:2. Menšík ale zareagoval bleskově; čistou hrou si vzal ztracené podání zpět, vše potvrdil na svém servisu a bylo srovnáno – 2:2. Za stavu 3:3 měl brejkovou možnost český tenista, Choinski si ale dokázal poradit a servis si udržel. Německý rodák se ve velkém větru více tlačil do zakončování výměn, Menšík se zase více opíral o servis, a utkání tak za stavu 4:4 mířilo do dramatické koncovky.
Rozhodující moment zápasu přinesla devátá hra, kdy britský tenista několika jednoduššími chybami přišel o podání, a Menšík už nezaváhal. Utkání bez větších problémů dopodával a po dvou hodinách a 15 minutách se mohl radovat z vydřeného postupu do druhého kola.
Výsledky turnaje ATP 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Palec hore za to, že ho nerozhodil ten závěr prvního setu. Kuba je mentální titán!