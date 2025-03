Menšík postupem do semifinále v Miami napodobil Sinnera či Alcaraze

Jakub Menšík (19) ve čtvrtfinále turnaje Masters v Miami přehrál v souboji talentů Arthura Filse (20) a na tisícovkách poprvé postoupil mezi čtyřku nejlepších. Stal se prvním hráčem narozeným v roce 2005, kterému se povedlo takového milníku dosáhnout a přidal se k elitním tenistům, jako je Jannik Sinner (23) či Carlos Alcaraz (21).

O tom, že je Jakub Menšík jeden z největších tenisových talentů současnosti se ví už od minulé sezony, ve které se český tenista díky postupu do finále v Dauhá probojoval do TOP 100. Žebříčkem však stoupal ještě výše a sbíral další skvělé výsledky jako například čtvrtfinále na Masters v Šanghaji a ke konci roku nakoukl do elitní padesátky.

Největší kariérní úspěch zaznamenal český teenager na právě probíhajícím podniku v Miami, kde si připsal skalpy Jacka Drapera či ve čtvrtfinále Arthura Filse a poprvé se probojoval do semifinále některého z prestižních turnajů Masters.

Rodák z Prostějova je prvním hráčem narozeným v roce 2005 a také aktuálně nejmladším tenistou na okruhu, který se může pyšnit tím to milníkem. Zařadil se tak na seznam elitních hráčů, kterými jsou například Jannik Sinner či Carlos Alcaraz. Také Ital a Španěl byli prvními hráči svého ročníku, kteří se dostali mezi čtyřku nejlepších na tisícovkách.

Sinnerovi se to povedlo před čtyřmi lety právě v Miami, tehdy mu bylo taktéž 19 let. A stejně jako český tenista to dokázal při debutu v hlavní soutěži. Ve finále tehdy neuspěl proti Hubertu Hurkaczovi.

I Alcaraz si své první semifinále na Masters zahrál na jednom z podniků Sunshine doublu. V roce 2022 padl v Indian Wells až po třísetové bitvě se svým legendárním krajanem Rafaelem Nadalem. Následující podnik na Floridě už opanoval a 18 letech získal první trofej z tisícovek.

Menšíka v semifinále čeká světová čtyřka Taylor Fritz, se kterým se už v minulosti na Americké půdě utkal. Ve třetím kole US Open před dvěma lety byl proti němu naprosto bez šance. Pokud by uspěl, stal by se vůbec prvním hráčem narozeným po roku 2000, který ve svém premiérovém semifinále na Masters zvítězil.