Menšík varuje konkurenci včetně Djokoviče. Jsem připravený a cítím se skvěle
Menšík loni šokoval triumfem na Masters v Miami, kde ve finále skolil svůj vzor Novaka Djokoviče a zapsal se do české i světové tenisové historie. Letos prožil skoro perfektní vstup do sezony a na další účast na Australian Open se naladil triumfem v Aucklandu.
Jedním z jeho hlavních cílů pro letošní sezonu by měl být průlom na grandslamech. Ten se mu zatím i kvůli někdy slabší fyzické kondici a pár psychickým kolapsům dosud nepodařil. Výsledkem je, že stále čeká na premiérový postup do druhého týdne turnajů velké čtyřky.
Teď se ovšem cítí být připraven na první velký úspěch na grandslamové scéně. "Turnaj v Aucklandu jsem bral jako přípravný a jako tréninkové zápasy. Během 24 hodin jsem tam odehrál třeba sedm setů. Bral jsem to hodně tréninkově. Výhra na turnaji je jen bonus. Na grandslam jsem skvěle tenisově a fyzicky připravený. Bude to nová příležitost, nový turnaj a nová šance," uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Australian Open se Menšík účastní potřetí. Předloňský debut uzavřel ve druhém kole a loni se podíval mezi nejlepší dvaatřicítku. Na své rok staré vystoupení v Melbourne Parku ale asi nevzpomíná příliš rád. Ve třetím kole totiž vedl 2:0 na sety nad Alejandrem Davidovichem a měl i mečboly. Přesto prohrál.
I když si musel prvenstvím na Novém Zélandu zvýšit sebevědomí a v přípravě na novou sezonu pracoval na celkovém zlepšení a hlavně na kondici, chce zůstat nohama na zemi. "Za druhý kariérní titul jsem moc rád. Ukázal jsem, že příprava proběhla velmi dobře a jsem za to moc rád. Forma před grandslamem šla nahoru. Snažím se zůstat nohama na zemi."
Do letošního ročníku Australian Open vstoupí v úterý a bude plnit roli favorita proti Pablovi Carreňovi. Pokud by se probojoval do svého prvního grandslamového osmifinále, mohl by v něm vyzvat nejúspěšnějšího hráče všech dob, svůj vzor a rekordmana turnaje Djokoviče.
Menšík získal v Aucklandu druhý titul
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bylo, nebylo...
Pohádkové příběhy nikdy nezestárnou. Skýtají zábavu i ponaučení, napětí a dobrodružství, odměnu i odplatu. Jaké by to bylo dětství bez Sněhurky, Šípkové Růženky, Kocoura v botách, Palečka nebo žabího krále?
Tato kniha přináší dvacet tři pohádek s krásnými ilustracemi. S oblíbenými pohádkovými hrdiny si celá rodina užije nezapomenutelné čtenářské chvilky.
https://www.vasut.cz/knihy/velka-kniha-pohadek