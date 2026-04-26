Madrid: Plíšková, Siniaková a Kopřiva v ohrožení. Lehečka je favorit, Nosková má volno
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 26. 4.
Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Michelsen (33-USA) | Arantxa Sánchez Stadium (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – McNallyová (USA) | Stadium 3 (11:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Samsonovová (20-) | Stadium 3 (12:30 SELČ)
Plíšková (ČR) – Mertensová (19-Belg.) | Arantxa Sánchez Stadium (13:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Rinderknech (22-Fr.) | Arantxa Sánchez Stadium (19:00 SELČ)
Plíšková, Siniaková a Kopřiva v ohrožení
Karolíně Plíškové bookmakeři na postup příliš nevěří a vypsali docela nízký kurz na vítězství její soupeřky Elise Mertensové. Bývalá světová jednička se ovšem v posledních týdnech prezentuje na rychlejších antukových kurtech velmi solidní formou. Do Madridu přijela po čtvrtfinále v Linci a ve španělské metropoli porazila Sinju Krausovou i někdejší světovou trojku Marii Sakkariovou. Pokud naváže na agresivní výkon z předchozího zápasu, určitě by měla mít proti Belgičance své šance. Mertensová nemá letos ideální formu, nicméně podobně jako Plíšková si vede v posledních dnech velmi dobře. Ve vzájemné bilanci vede 3:1 Plíšková, avšak bude se jednat o jejich první vzájemný souboj po téměř třech letech. Není tajemstvím, že pro rodačku z Loun je antuka nejméně oblíbeným povrchem. Konkrétně v Madridu teprve podruhé překročila druhé kolo a jejím maximem je semifinále.
Kurzovou favoritkou na postup nebude ani Kateřina Siniaková, nicméně rodačka z Hradce Králové má pravděpodobně ještě výraznější šanci na postup než Karolína Plíšková. Aktuální deblová světová dvojka dokonale využila příznivý los a po hladkých výhrách nad Elvinou Kalievaovou a Annou Blinkovovou se poprvé v Madridu probila do třetího kola dvouhry. Formu ovšem chytla ve španělské metropoli i její soupeřka Caty McNallyová, která rozdílem třídy přehrála Katie Volynetsovou a světovou desítku Victorii Mbokovou. Američanka má nyní na dosah své první osmifinále na úrovni WTA 1000. Solidní formu měla McNallyová už loni, kdy došlo na jediný vzájemný duel. Ten vyhrála v kvalifikaci na tisícovce ve Wuhanu poměrem 7:5, 6:3 Siniaková. Pokud česká tenistka zopakuje výkon z předchozích dvou kol, mohla by využít jedinečnou šanci projít do osmifinále velkého turnaje.
Vít Kopřiva se v Madridu postaral o jedno z největších překvapení turnaje a překvapivě se mu letos mnohem víc daří na rychlejších antukových kurtech než těch pomalejších. Po selhání v kvalifikaci v Monte Carlu došel do čtvrtfinále v Mnichově a nyní září ve španělské metropoli, kde zničil Zhizhena Zhanga a po možná vůbec nejlepším výkonu v kariéře smetl i světovou dvanáctku a bývalého šampiona Andreje Rubljova. Podobný výkon nejspíše bude potřebovat i ve třetím kole, pokud chce projít do svého největšího osmifinále. Českého bojovníka v něm čeká souboj s nasazeným Arthurem Rinderknechem a Francouz nebude nijak výrazným favoritem. Rinderknech totiž neprožívá zrovna ideální sezonu, což potvrzuje bilance 8:9. Navíc se mu na antuce nikdy moc nedařilo a letos jen na jednom turnaji vyhrál dva zápasy.
Nosková a Lehečka jsou favoriti
Linda Nosková neměla povedený vstup do sezony, nicméně od začátku března se výrazně zvedla a její výkony jsou podstatně stabilnější. Do antukového jara vstoupila solidním postupem do čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde jen těsně podlehla Elině Svitolinové. V Madridu splnila roli favoritky v úvodním zápase a nedala šanci Emilianě Arangové. Mnohem těžší soupeřka ji čeká v boji o osmifinále, které by představovalo pro českou hráčku nové osobní maximum na turnaji. Ljudmila Samsonovová měla ještě před necelými dvěma týdny na kontě šest porážek v řadě, ale teď už je zase na vítězné vlně a v Madridu na úvod deklasovala talentovanou Janice Tjenovou. Favorizovaná Nosková má přesto jedinečnou příležitost srovnat vzájemnou bilanci na 2:2. Dá se očekávat hodně agresivní tenis z obou stran a rozhodnout by mohla stabilnější výkonnost Noskové z posledních týdnů.
Jiří Lehečka naskočil do antukového jara po životním výsledku v podobě finále na Masters v Miami. A nutno přiznat, že jeho výkonnost na nejpomalejším povrchu rozhodně není ideální. V Monte Carlu se trápil s Emiliem Navou a Alejandrem Tabilem a pak jasně prohrál s Alexanderem Bublikem. Nyní v mnohem rychlejších podmínkách v Madridu měl znovu potíže s Tabilem a byl kousek od vyřazení. Český favorit by ideálně potřeboval svou výkonnost pozvednout už před zápasem třetího kola s Alexem Michelsenem. Američan na tom není nejlépe, ale umí se sem tam vybičovat k opravdu velmi kvalitnímu výkonu, což pro Lehečku představuje hrozbu. Rodák z Mladé Boleslavi navíc prohrál jediný předchozí duel předloni na Australian Open. Rovněž Michelsen disponuje dělovým servisem, takže se dají očekávat vyrovnané sety. Bývalý semifinalista této akce Lehečka by si každopádně neměl nechat ujít solidní šanci na postup do osmifinále.
Nedělní program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Cirsteaová (25-Rum.) – Gauffová (3-USA)
2. Griekspoor (29-Niz.) – Musetti (6-It.)
3. Sinner (1-It.) – Moller (Dán.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Qinwen Zheng (32-Čína) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Fonseca (27-Braz.) – Jódar (Šp.)
ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (11-ČR) – Michelsen (33-USA)
2. Plíšková (ČR) – Mertensová (19-Belg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Pegulaová (5-USA) – Kosťuková (26-Ukr.)
4. Kopřiva (ČR) – Rinderknech (22-Fr.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Potapovová (Rak.) – Ostapenková (21-Lot.) / nejdříve ve 21:30 SELČ
STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Siniaková (ČR) – McNallyová (USA)
2. Nosková (13-ČR) – Samsonovová (20-)
COURT 5 (od 11:00 SELČ)
1. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Arneodo/Vacherot (Monako)
2. Erraniová/Paoliniová (1-It.) – Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) – Gauffová/Montgomeryová (USA)
4. Bouzková/Nosková (ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)
