Divadlo, nebo heroický výkon? Derby v Madridu skončilo chladným podáním ruky

DNES, 10:00
Masters v Madridu nabídlo v sobotu nečekané drama na jednom z vedlejších kurtů. Jedná se o francouzské derby mezi Ugem Humbertem a Térencem Atmanem, které nakonec skončilo vítězstvím druhého jmenovaného. Ačkoli proti sobě nastoupili krajané, kteří zřejmě jinak mají dobrý vztah, došlo na velmi chladné podání ruky.
Atmane Terence
Humbert Ugo
Térence Atmane bojoval v závěru zápasu s křečemi (© MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP / KMSP VIA AFP)

Humbert si musí porážku s krajanem Atmanem hodně vyčítat. V úvodní sadě měl dva setboly na returnu a v tie-breaku druhého dějství vedl už 5:2. Atmane navíc začal v koncovce bojovat s křečemi v celém těle. A to už za stavu 5:4, kdy měl možnost utkání dopodávat.

Divadlo, nebo heroický výkon? To ví jen sám Atmane. Je však jasné, že Humbert byl hodně naštvaný a vypadalo to, že Atmanemu moc nevěří. Málokdy je totiž v mužském tenise k vidění takto chladné podání ruky po skončení zápasu. Obzvláště mezi krajany, o nichž neexistuje žádný záznam, že by měli v minulosti nějaké neshody.

"Chápu, že Ugo (Humbert) může být naštvaný. Je třeba se zeptat rozhodčího, proč mi nedal trest za překročení času. Já v tom nemám prsty. Nechci se úmyslně svalit na zem. Jen už jsem opravdu nemohl stát na nohou," vyprávěl Atmane novinářům.

Jak je možné, že Atmane v takovém stavu dokázal postoupit do dalšího kola a zvítězit ve dvou tie-breacích? Divil se tomu i účet Tennis TV na sociální síti X, který zveřejnil sestřih z francouzského derby.

"Bylo to jako projít si peklem. Jednoduše jsem se snažil předvést svůj nejlepší výkon, což dělám vždy. Dnes jsem musel bojovat s křečemi v celém těle," uvedl na tiskové konferenci Atmane, který se sotva držel na nohou a několikrát se svíjel v bolestech. V některých momentech dokonce ani nemohl uvést míč do hry klasickým servisem.

"Vítězství ve dvou setech je úžasné, protože jsem na tom byl fyzicky opravdu špatně a snažil jsem se jen přežít. Zkoušel jsem bojovat nejvíc, jak to šlo, zotavit se mezi body v rámci časového limitu a dýchat. Bylo těžké najít rytmus, v některých momentech jsem se cítil naprosto svázaný, v jiných lépe," dodal Atmane.

Odstoupení ze zápasu neplánoval. "Pokud bychom hráli třetí set, tak bych se snažil zotavit, jíst a pít. Někdy se křeče zmírní. Teď jsem samozřejmě fyzicky limitován. Ještě ve sprše jsem cítil křeče v celém těle."

Teď udělá vše možné pro to, aby byl připravený na pondělní souboj třetího kola s Alexanderem Zverevem. "Teď je to hlavně na fyzioterapeutovi, aby mi pomohl se co nejlépe zotavit a řekl mi, co mám jíst a kdy spát. Připravím se na další zápas, bude to důležité utkání."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Saulnier
26.04.2026 10:05
Atmane je šikovný hráč a prirodzený sympaťák, na rozdiel od Humberta a jeho: pozriem si mobil počas zápasu a potom prehrám
Pomôžem si trochu AI, ako tunajší redaktori:

Stav: Humbert viedol v tajbrejku 4:3 a bol na podaní (mal teda "minibrejk" k dobru a víťazstvo na dosah).

Šokujúci moment: Namiesto toho, aby sa pripravil na servis, zrazu prerušil hru, odkráčal k svojej lavičke a začal sa prehrabávať v taške.

Mobil v akcii: Vytiahol telefón, pozrel sa na displej (podľa svedkov to trvalo len pár sekúnd) a následne ho odložil. Potom sa s ospravedlňujúcim gestom smerom k súperovi a rozhodcovi vrátil na kurt.

Okamžitý kolaps

To, čo nasledovalo, šokovalo fanúšikov ešte viac. Humbert od toho momentu neuhral ani jeden jediný bod.

Prehral nasledujúce štyri loptičky v rade.

Z vedenia 4:3 v tajbrejku bola zrazu prehra 4:7 a koniec v turnaji.
Reagovat
Saulnier
26.04.2026 10:07
oprava 2 chýb: nie minibrejk ale brejk | neprehral nasledujúce 4 loptičky, ale 4 gemy

ťažko sa tvorí obsah s AI
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.04.2026 11:01
ani to nesedí to by prohrál 4:7
Reagovat
Saulnier
26.04.2026 11:18
Vlastne áno
Je to celé zlé
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

