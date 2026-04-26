Divadlo, nebo heroický výkon? Derby v Madridu skončilo chladným podáním ruky
Humbert si musí porážku s krajanem Atmanem hodně vyčítat. V úvodní sadě měl dva setboly na returnu a v tie-breaku druhého dějství vedl už 5:2. Atmane navíc začal v koncovce bojovat s křečemi v celém těle. A to už za stavu 5:4, kdy měl možnost utkání dopodávat.
Divadlo, nebo heroický výkon? To ví jen sám Atmane. Je však jasné, že Humbert byl hodně naštvaný a vypadalo to, že Atmanemu moc nevěří. Málokdy je totiž v mužském tenise k vidění takto chladné podání ruky po skončení zápasu. Obzvláště mezi krajany, o nichž neexistuje žádný záznam, že by měli v minulosti nějaké neshody.
"Chápu, že Ugo (Humbert) může být naštvaný. Je třeba se zeptat rozhodčího, proč mi nedal trest za překročení času. Já v tom nemám prsty. Nechci se úmyslně svalit na zem. Jen už jsem opravdu nemohl stát na nohou," vyprávěl Atmane novinářům.
Jak je možné, že Atmane v takovém stavu dokázal postoupit do dalšího kola a zvítězit ve dvou tie-breacích? Divil se tomu i účet Tennis TV na sociální síti X, který zveřejnil sestřih z francouzského derby.
"Bylo to jako projít si peklem. Jednoduše jsem se snažil předvést svůj nejlepší výkon, což dělám vždy. Dnes jsem musel bojovat s křečemi v celém těle," uvedl na tiskové konferenci Atmane, který se sotva držel na nohou a několikrát se svíjel v bolestech. V některých momentech dokonce ani nemohl uvést míč do hry klasickým servisem.
"Vítězství ve dvou setech je úžasné, protože jsem na tom byl fyzicky opravdu špatně a snažil jsem se jen přežít. Zkoušel jsem bojovat nejvíc, jak to šlo, zotavit se mezi body v rámci časového limitu a dýchat. Bylo těžké najít rytmus, v některých momentech jsem se cítil naprosto svázaný, v jiných lépe," dodal Atmane.
Odstoupení ze zápasu neplánoval. "Pokud bychom hráli třetí set, tak bych se snažil zotavit, jíst a pít. Někdy se křeče zmírní. Teď jsem samozřejmě fyzicky limitován. Ještě ve sprše jsem cítil křeče v celém těle."
Teď udělá vše možné pro to, aby byl připravený na pondělní souboj třetího kola s Alexanderem Zverevem. "Teď je to hlavně na fyzioterapeutovi, aby mi pomohl se co nejlépe zotavit a řekl mi, co mám jíst a kdy spát. Připravím se na další zápas, bude to důležité utkání."
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
