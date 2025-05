Menšík znovu zůstal sám. Poslední Čech v Římě nastoupí v osmifinále jako favorit

Jakub Menšík (19) je stejně jako před dvěma týdny v Madridu jediným českým zástupcem v osmifinálové fázi. Poslední naše naděje může už na třetím podniku Masters v řadě projít do čtvrtfinále, v cestě mu stojí Hubert Hurkacz (28). Ženská dvouhra má na programu první čtvrtfinálové duely, obstarají je Jasmine Paoliniová s Dianou Šnajderovou a Peyton Stearnsová s Elinou Svitolinovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 13. 5.

Češi v akci

Menšík (20-ČR) - Hurkacz (30-Pol.) | SuperTennis Arena (12:30 SELČ)



Čtvrtfinále žen

Paoliniová (6-It.) - Šnajderová (13-) | Campo Centrale (13:00 SELČ)

Stearnsová (USA) - Svitolinová (16-Ukr.) | Campo Centrale (19:00 SELČ)

Menšík je opět poslední českou nadějí

Jakub Menšík znovu po dvou týdnech jako jediný z českých nadějí postoupil do osmifinále antukové tisícovky. V Římě sice nemá svou nejlepší možnou formu, ale velmi dobře zvládá klíčové momenty a nepovolil set domácí divoké kartě Matteovi Gigantemu ani obzvláště v tomto dějišti nebezpečnému Fábiánovi Marozsánovi. Roli favorita se pokusí potvrdit také proti Hubertovi Hurkaczovi, který musel loni po Wimbledonu na operaci a od té doby není v nejlepším rozpoložení a možná stále bojuje s neideální fyzickou kondicí. Menšík má jistotu, že se stane novou českou jedničkou. A teď může už na třetím podniku Masters v řadě projít do čtvrtfinále. Jediný předchozí souboj se uskutečnil loni na Australian Open a tehdy nezkušený Menšík padl až v pětisetové bitvě. Teď je mnohem lepším hráčem a mohl by vzájemnou bilanci srovnat.

Více informací

Paoliniová – Šnajderová | 13:00 SELČ

Jasmine Paoliniová potkala v osmifinále bývalou šampionku French Open Jelenu Ostapenkovou a v úvodní sadě prohrávala 2:4. Od té doby ale začala na kurtu dominovat, už ani jednou neztratila vlastní servis a vítězku nedávné antukové akce ve Stuttgartu skolila na domácí tisícovce v Římě 7:5, 6:2.

Devětadvacetileté Italce se v minulosti na Italian Open vůbec nedařilo a jejím předchozím maximem ze šesti startů bylo druhé kolo. Tentokrát ovšem přijela v roli úřadující finalistky French Open a Wimbledonu a světové pětky a do čtvrtfinále postoupila po třech dvousetových výhrách.

Kromě Ostapenkové vyřadila Lulu Sunovou a Ons Jabeurovou a také jim shodou okolností povolila pouhých sedm gamů. V tuto chvíli má na kontě čtyři semifinálové účasti na prestižních podnicích série WTA 1000. Tři zapsala v loňské životní sezoně a letos se mezi nejlepší kvarteto dostala na betonu v Miami.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport / Enetpulse)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 19:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:2 (kariérní 17:34)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paoliniová – Italian Open

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Madrid (3. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Sunová (6:4, 6:3), (27) Jabeurová (6:4, 6:3), (17) Ostapenková (7:5, 6:2)

Diana Šnajderová je ve čtvrtfinále poprvé od ledna a na úrovni WTA 1000 podruhé v kariéře. Jednadvacetiletá Ruska ve Foro Italico exceluje a svou zlepšenou formu potvrdila i v osmifinále proti Elise Mertensové. V utkání odvrátila všech pět brejkbolů a zkušenou Belgičanku přehrála 6:2, 6:3.

Navázala tak na podobně snadné výhry proti Caroline Dolehideové a Jaqueline Cristianové a už dvakrát vylepšila své maximum na Italian Open (třetí kolo při loňském debutu). Takový výsledek už nutně potřebovala, jelikož od únorového Dauhá po dubnový Stuttgartu nevyhrála na žádném turnaji více než jeden duel.

Mnohem lepšími výsledky se prezentovala v loňské životní sezoně, když posbírala čtyři tituly na okruhu WTA, jeden z nich ukořistila na antuce v Budapešti. Ve čtvrtfinále na hlavní tour má skvělou bilanci 9:2 (navíc jednou postoupila bez boje) a teď má na dosah své druhé semifinále na tisícovkách (loňské Toronto).

Vizitka Diany Šnajderové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šnajderová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 14:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 1:7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Šnajderová – Italian Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (osmifinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Dolehideová (6:0, 6:0), Cristianová (6:3, 6:3), (25) Mertensová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Paoliniová vede 1:0. Šnajderová nestačila na italskou soupeřku ve dvou setech v prvním kole loňského Australian Open. Tehdy se nacházela na 91. místě žebříčku a teď by měla aktuální světová jedenáctka vzdorovat mnohem více. Paoliniová má výhodu domácího prostředí a je mírnou favoritkou na postup.

Stearnsová – Svitolinová | 19:00 SELČ

Peyton Stearnsová skolila v osmifinále Naomi Ósakaovou, ovšem po proměněném mečbolu okamžitě začala bojovat s křečemi. Na kurtu strávila téměř tři hodiny a na antuce osm zápasů neporaženou bývalou světovou jedničku udolala 6:4, 3:6, 7:6. Třiadvacetiletá Američanka poté odstoupila z deblové soutěže.

Její debut v Římě rozhodně není snadný. Za sebou má čtyři singlové zápasy a na kurtech musela bojovat sedm a půl hodiny. Zatímco proti Nurii Brancacciové a Anně Kalinské jí stačily dva sety, Ósakaovou a úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou přetlačila až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Společně s osmifinálovou účastí v Madridu vyhrála v rámci probíhajícího antukového jara více utkání hlavní soutěže než v úvodních třech měsících sezony. Nyní se pokusí vylepšit svou bilanci 2:4 ve čtvrtfinálových duelech. Obě dosavadní semifinále a finále zaregistrovala na antuce (předloňská Bogotá a loňský Rabat).

Vizitka Peyton Stearnsové. (@ Livesport / Enetpulse)

Stearnsová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 15:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:6 (kariérní 8:17)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Stearnsová – Italian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Brancacciová (6:3, 6:2), (28) Kalinská (6:2, 6:3), (5) Keysová (2:6, 6:2, 7:6), Ósakaová (6:4, 3:6, 7:6)

Elina Svitolinová znovu ukazuje svou sílu na římské tisícovce a už popáté za posledních osm let si tady zahraje čtvrtfinále. V osmifinále potkala Danielle Collinsovou, senzační přemožitelku obhájkyně titulu Igy Šwiatekové. Američanku porazila za hodinu a půl 6:4, 6:2 a srovnala s ní vzájemnou bilanci na 2:2.

Třicetiletá Ukrajinka má letos famózní bilanci 14:1 na antukových dvorcích. Ta zahrnuje dvě výhry v kvalifikaci BJK Cupu, triumf na WTA 250 v Rouenu a semifinále na madridské tisícovce (vše bez ztráty setu). V Rouenu se bývalá světová trojka radovala ze svého prvního titulu od předloňského vystoupení na antuce ve Štrasburku.

V římském Foro Italico slavila v letech 2017-18 triumf, ovšem v ročnících 2020-21 ve čtvrtfinále neuspěla. Její cesta do letošního čtvrtfinále rozhodně nebyla snadná. V úvodním zápase musela řešit několik komplikací proti Jessice Bouzasové (6:4, 7:6) a následně potřebovala všechny tři sety proti Hailey Baptisteové.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)

Bilance: 25:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 12:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 11:6 (kariérní 176:162)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 12:10)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – Italian Open

Kariérní bilance: 20:8

Nejlepší výsledek: triumf (2017-18)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:2

Generálka: Rouen (triumf), Madrid (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Bouzasová (6:4, 7:6), Baptisteová (6:4, 3:6, 6:4), (29) Collinsová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Svitolinová si zahraje své 12. čtvrtfinále od předloňského jara, kdy se vrátila po mateřské pauze. V takových zápasech disponuje úspěšností 5:6 v tomto období. V tuto chvíli má lepší formu než Stearnsová, je mnohem zkušenější a evidentně nemá na rozdíl od americké outsiderky zdravotní potíže.

Úterní program

CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)

1. Chačanov (23-) - Alcaraz (3-Šp.)

2. Paoliniová (6-It.) - Šnajderová (13-) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Sinner (1-It.) - F. Cerúndolo (17-Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ

4. Stearnsová (USA) - Svitolinová (16-Ukr.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Munar (Šp.) - Ruud (6-Nor.) / nejdříve ve 20:30 SELČ



GRAND STAND ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.) - Arends/Johnson (Niz./Brit.)

2. Ebden/Peers (Austr.) - Krawietz/Pütz (3-Něm.)

3. Musetti (8-It.) - Medveděv (10-) / nejdříve ve 14:00 SELČ

4. Fils (13-Fr.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 17:00 SELČ

5. Paul (11-USA) - De Minaur (7-Austr.)



SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)

1. Draper (5-Brit.) - Moutet (Fr.)

2. Menšík (20-ČR) - Hurkacz (30-Pol.)



PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)

1. Bopanna/Pavlásek (Indie/ČR) - Salisbury/Skupski (Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje