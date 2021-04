Mertensová je v Istanbulu opět ve finále dvouhry i čtyřhry a útočí na třetí double

Elise Mertensová si v Istanbulu zahrála jen v roce 2017, kdy postoupila do finále obou soutěží. V boji o singlový titul však neuspěla proti nejvýše nasazené Ukrajince Elině Svitolinové a na triumf nedosáhla ani v deblu po boku Američanky Nicole Melicharové.



Letos se 25letá Belgičanka do Turecka po čtyřech letech vrátila a svůj tehdejší výsledek už dokázala vyrovnat.



Ve dvouhře se nejvýše nasazená Mertensová dostala přes Španělku Arruabarrenaovou, Švýcarku Golubicovou, Češku Siniakovou a v dnešním semifinále si poradila s Veronikou Kuděrmetovovou.



Rusku, která před dvěma týdny v Charlestonu získala první titul a na antuce neprohrála devět zápasů v řadě, porazila v den soupeřčiných 24. narozenin 6-1 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-0.



Obě tenistky se pak po dvou hodinách na kurt vrátily a společně vybojovaly postup do finále čtyřhry, když smetly 6-1 6-3 ruskou dvojici Anastasia Pavljučenkovová a Anastasia Potapovová. O titul hned na prvním společném turnaji se utkají s japonským tandemem Nao Hibinová a Makoto Ninomijaová.



17. singlistka světa a 5. deblistka světa Mertensová se do finále dvouhry a čtyřhry na jednom turnaji dostala už počtvrté v kariéře. Před třemi lety v Hobartu a Luganu dokázala obě soutěže vyhrát. V Austrálii ovládla debl s Nizozemkou Demi Schuursovou, ve Švýcarsku slavila po boku krajanky Kirsten Flipkensové.



Mertensová, vítězka dvou grandslamů ve čtyřhře (s Běloruskou Arynou Sabalenkovou vyhrála US Open 2019 a Australian Open 2021), v Istanbulu zaútočí na 12. titul ve čtyřhře a 7. titul ve dvouhře, ve které letos triumfovala už v únoru na Gippsland Trophy v Melbourne.



Finálovou soupeřkou Mertensové bude neoblíbené sokyně Sorana Cirsteaová (h2h 0-2). 31letá Rumunka v semifinále porazila 6-4 6-4 o třináct let mladší Ukrajinku Martu Kosťukovou a do finále turnaje WTA postoupila popáté v kariéře. Jediný titul slavila už v roce 2008 v Taškentu.

