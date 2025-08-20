Mizerný servis a radikální krok. Gauffová před US Open vyhodila trenéra
Gauffová, úřadující šampionka Roland Garros, najala Dalya loni na podzim po rozchodu s Bradem Gilbertem, aby zlepšila techniku svého podání. Nový kouč měl na její hru okamžitý vliv – Američanka na konci loňské sezony ovládla podnik v Pekingu a především Turnaj mistryň.
V letošní sezoně si Gauffová zahrála finále v Madridu i Římě, což vyvrcholilo triumfem na French Open. Pozitiva však skončila rychle. Následoval konec hned na úvodní soupeřce jak v Berlíně, tak především ve Wimbledonu.
Gauffová se trápila hlavně na servisu, což postupem času gradovalo. Během úvodního duelu v Montrealu proti Danielle Collinsové spáchala 23 dvojchyb, dalších 14 přidala v následujícím duelu proti Veronice Kuděrmetovové.
Šílený šlágr hvězdných Američanek: Festival nevynucených chyb a potupný rekord Gauffové
Přesto to na postup stačilo, proti pozdější šampionce Victorii Mbokové už v dalším kole ne. Ve čtvrtfinále Masters v Cincinnati ji pak zastavila Jasmine Paoliniová.
"Samozřejmě jsem ze sebe zklamaná, pokud jde o servis. V tréninku se mi daří fakt dobře, ale do zápasu podání přenést nedokážu. Vím, že nikdy nebudu hrát bez dvojchyb, ale kdybych to snížila jen o dvě tři procenta, bylo by to fajn," přiznala dvojnásobná grandslamová šampionka po zápasech v Montrealu.
Podle amerických médií by Gauffová nyní měla začít spolupracovat s Gavinem MacMillanem, specialistou na servis, který dříve pracoval se současnou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. MacMillan by měl být součástí trenérského týmu po celou dobu US Open.
Jednadvacetiletá Američanka bude na turnaji nasazena jako třetí za Sabalenkovou a Igou Šwiatekovou.
Gauffová: Jsem ze sebe zklamaná, v téhle statistice vládnout nechci
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře