Gauffová: Jsem ze sebe zklamaná, v téhle statistice vládnout nechci

Coco Gauffová (21) sice zatím prochází turnajem v Montrealu vítězně, ale její výkony zdaleka neodpovídají představám světové dvojky. Americká tenistka, která je v Kanadě nasazená jako jednička, se potýká s problémy na podání, což podle vlastních slov považuje za hlavní problém.

Ve dvou dosavadních zápasech s Collinsovou a Kuděrmetovovou si připsala dohromady 37 dvojchyb – 23 při vstupu do turnaje a dalších 14 ve druhém utkání. Přesto dokázala oba duely zvládnout a postoupit dál.

"Jsem ze sebe opravdu hodně zklamaná. Odehrála jsem dva velmi těžké zápasy. Pozitivní na tom je, že jsem je zvládla. Mám energii. Ještě nejsem v bodě, kdy by mě tyto zápasy fyzicky vyčerpaly. Tři týdny jsem trénovala na Floridě, tříhodinové tréninky, jsem připravená," říkala vítězka letošního French Open.

A pokračuje: "Jsem v dobré kondici, můžu hrát dlouhá utkání, ale ráda bych, aby tyto zápasy trvaly méně než dvě hodiny. Samozřejmě, pokud je potřeba, budu hrát tak dlouho, jak si to situace bude žádat, ale přesto to samozřejmě stojí síly," uvedla Gauffová na tiskové konferenci.

Klíčovým tématem bylo především obrovské množství dvojchyb hvězdné Američanky. "Existují pozitiva i negativa. Jsem ze sebe samozřejmě velmi zklamaná, co se týče této části hry. Nehrála jsem ve Washingtonu právě proto, abych na tom zapracovala. V tréninku všechno funguje výborně, ale nedaří se mi to přenést do zápasu. Věřte mi, opravdu nechci dominovat ve statistikách dvojchyb."

Pozitivem je tak podle dvojnásobné grandslamové šampionky fakt, že zápasy i přesto dokáže vyhrávat. "Bylo by to všechno daleko jednodušší, kdybych si mohla pomoci servisem. Vím, že se pravděpodobně nikdy nezbavím dvojchyb, ale kdybych to dokázala snížit na 2 % nebo 3 %, udělalo by to velký rozdíl a ty zápasy by byly mnohem snazší."

Gauffová věří, že jí v hledání řešení může pomoci i čtyřhra. "Včera jsem se ve čtyřhře nedopustila žádné dvojité chyby, takže to bylo dobré. Je to rozhodně pozitivní věc. Ráda bych podávala ve dvouhře stejně jako ve čtyřhře, ale důvod, proč hraju debla, je právě to, abych se sama vystavila tlaku. Je to zvláštní. Ve čtyřhře cítím větší tlak při podání než ve dvouhře, protože mám zodpovědnost i za partnerku. A tohle soustředění musím přenést i do dvouhry," uzavírá Gauffová.

Gauffová se v osmifinálovém zápase utká s přemožitelkou Marie Bouzkové domácí Kanaďankou Victorií Mbokovou.

