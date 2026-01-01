Mizerný start Španělska do United Cupu. Proti Argentině neuhrálo ani bod
Španělsko – Argentina 0:3
Do úvodního duelu hraného ve velikém vedru nastoupili Jaume Munar a Sebastián Báez. Španělský tenista měl za sebou životní loňskou sezonu a s tímto vědomím chtěl zahájit i tu letošní. Do utkání také šel jako lehký žebříčkový favorit, když mu patří 33. příčka, jeho soupeři pak 45.
Na kurtu ale nic takového znát nebylo. Španěl sice vstoupil do utkání jistěji, když si při obou úvodních Báezových gamech na podání vypracoval brejkboly, úspěšný však nebyl a vzápětí toho mohl litovat.
Za stavu 2:2 si poprvé prohrál podání, nebezpečí ale dokázal rychle zažehnat, když vzápětí i on uspěl na returnu. Klíčový moment přišel za stavu 4:4, kdy rodák z Buenos Aires znovu uspěl na příjmu a set už nepustil.
Velmi podobně se situace vyvíjela i ve druhé sadě. Za stavu 2:2 v následujících třech hrách vždy uspěl returnující hráč, dvakrát to byl Argentinec, a to mu stačilo. Po hodině a 44 minutách mohl slavit výhru 6:4, 6:4 a zajistil jihoamerické zemi první bod.
Před jasnou výzvou byla postavena Jessica Bouzasová. Pokud chtěla zachovat Španělsku šanci na výhru z úvodního duelu, musela bezpodmínečně porazit Solanu Sierraovou.
I Španělka, podobně jako Munar, vstupovala do zápasu v roli mírné žebříčkové favoritky. V prvním setu to zpočátku potvrzovala, když vedla 3:1. Výborně se pohybující soupeřka ale v dalším průběhu dvakrát vzala Bouzasové podání, sama naopak už nezaváhala a úvodní dějství získala za 44 minut 6:4.
Utkání plné agresivních výměn, ale také jednoduchých chyb, měla i nadále výborně rozehranou Sierraová, která hned v úvodu druhého setu šla do vedení 2:0. O náskok sice rychle přišla, nadále to ale byla ona, kdo na kurtu udával tempo hry. Znovu si vypracovala náskok dvou her, ani tentokrát jí to ale nestačilo. Bouzasová výrazně zpřesnila hru, od stavu 3:5 dvakrát v řadě vzala Argentince servis a druhý set získala 7:5.
Závěrečná sada ale žádné drama nepřinesla. Unaveně působící Španělka přestala v horkém počasí stačit, Sierraová své soupeřce nepovolila ani game a přinesla své zemi rozhodující druhý bod.
Zmar země z Pyrenejského poloostrova podtrhla závěrečná čtyřhra, ve které pár Yvonne Cavalle-Reimersová s Ínigem Cervantesem podlehl dvojici Maria Lourdes Carléová s Guidem Andreozzim 6:7, 2:6.
Český tým do turnaje vstoupí až v pondělí duelem s Norskem.
United Cup: Kdy hrají Češi, program, rozlosování skupin a všechny další informace
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře