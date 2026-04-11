Monte Carlo se těší na další střet gigantů. Alcaraz si s přehledem poradil s Vacherotem

ATP MONTE CARLO - Carlos Alcaraz (24) si zajistil účast ve finále Masters v Monte Carlu. V semifinálovém duelu přehrál domácí naději Valentina Vacherota (27) ve dvou setech 6:4, 6:4. V boji o titul tak dojde na očekávaný střet současných vládců světového tenisu mezi Alcarazem a Jannikem Sinnerem.
Carlos Alcaraz si v Monte Carlu zahraje o titul (@ Thibaud MORITZ / AFP / AFP / Profimedia)

Alcaraz – Vacherot 6:4, 6:4

Alcaraz tak bude mít možnost obhájit nejen loňský titul z Monte Carla, ale i pozici úřadující světové jedničky. Španěl se v duelu s Vacherotem dokázal vyrovnat s razantní hrou soupeře, kterého po celý zápas podporovalo domácí publikum, a proměnil tři ze čtyř brejkbolů. K vítězství mu stačilo 84 minut hry.

Sinner si v prvním semifinále poradil s Alexandrem Zverevem 6:1, 6:4, a finále v Monte Carlu tak nabídne první vzájemný souboj obou rivalů v sezoně 2026. Alcaraz do něj vstoupí s vedením 10:6 ve vzájemné bilanci.

Vítěz finálového zápasu získá nejen titul z úvodního antukového turnaje Masters 1000 sezony, ale zároveň se posune na pozici světové jedničky. Sinner usiluje o ukončení vlády Alcaraze, který se tento týden vyrovnal Italovi v počtu týdnů strávených na prvním místě žebříčku (66).

"Myslím, že je to místo snů pro každého. Bojuji o druhý titul z Monte Carla, on bojuje o svůj první," uvedl Alcaraz. "Bude to opravdu speciální. V sázce je jednička, což zítřek udělá ještě výjimečnějším."

Španěl zároveň ocenil výkon domácího hráče, který se stal prvním monackým hráčem v open éře, jenž postoupil do čtvrtfinále i semifinále turnaje. Vacherot ve druhém setu dokázal smazat ztrátu brejku, konec zápasu už ale ovlivnit nedokázal.

"Já jsem prostě šťastný, že jsem vyhrál tento opravdu těžký zápas proti Valentinovi,“ řekl Alcaraz. „Hraje teď skvělý tenis s velkým sebevědomím ve svém rodném městě. Bylo opravdu těžké vyhrát, ale jsem opravdu nadšený z mého prvního setkání s Jannikem v roce 2026.

Alcaraz vstoupil do utkání aktivně a první set rozhodl jediným brejkem ve třetím gamu. Ve druhé sadě si vypracoval další náskok, který však Vacherot dokázal smazat. Španěl si ale udržel koncentraci i v závěru a dovedl zápas k vítězství, čímž si vylepšil sezonní bilanci na 21:2.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Patik
11.04.2026 18:58
Carlos ostrihaj sa Ďakujem.
jackiec
11.04.2026 17:45
Konečně, po půl roce to nejlepší co může ATP nabídnout, best of the best, jen víc jejich rivality
com
11.04.2026 18:21
spalujici rivalita smile unikne video jak se ti dva spolu cucaj
PTP
11.04.2026 18:37
Tobě spíš zase uniknou zvratky.
com
11.04.2026 18:39
jestli vyhraje Mastičkář tak každopádně
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
