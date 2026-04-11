Monte Carlo: Šok, nebo finále titánů? Alcaraze vyzve domácí hrdina, Sinnera čeká Zverev
Zverev – Sinner | 13:30 SELČ
Alexander Zverev vyzve v důležitém semifinále na Masters v Monte Carlu favorizovaného Jannika Sinnera.
Zápasové informace a forma
Zverev není v tomto týdnu úplně přesvědčivý, ale i tak pokaždé našel cestu k vítězství a splnil roli favorita. Po cestě do semifinále zvládl třísetové bitvy s Cristianem Garínem a Joaem Fonsecou a mezitím si poradil ve dvou setech se Zizouem Bergsem. Semifinálová účast je obrovským zlepšením oproti loňskému roku, kdy tady ztroskotal po úvodním zápase. Navíc s pomocí semifinále upevnil třetí místo v žebříčku.
Teď ho ale čeká velmi známá a obtížná výzva. A sice souboj s jedním z dominantního dua na mužském okruhu. Letos se podíval do semifinále také na Australian Open, v Indian Wells a Miami a pokaždé prohrál s Carlosem Alcarazem nebo právě Sinnerem. Zároveň ještě nikdy nepřekročil semifinále tady v Monte Carlu, v roce 2018 nestačil na Keie Nišikoriho a před čtyřmi lety byl nad jeho síly Stefanos Tsitsipas.
Sinner absolvoval fyzicky vyčerpávající osmifinálovou bitvu s Tomášem Macháčem a panovaly pochybnosti ohledně jeho kondice. Ty však velmi rychle ukončil, když se po 24 hodinách vrátil na kurt a ve čtvrtfinále přehrál snadno 6:3, 6:4 světovou sedmičku Félixe Augera-Aliassimeho. Na Masters v Monte Carlu si zahraje semifinále už při třetím startu v řadě, nicméně nedokázal ho vyhrát v roce 2023 ani v následujícím ročníku.
Před začátkem tohoto roku zaznamenal jen jednu sezonu s více než jedním triumfem na Masters. A to v roce 2024, kdy slavil tři. Letos by mohl tento osobní rekord překonat, protože ovládl úvodní dva podniky této kategorie v Indian Wells a Miami a vyhrál už 20 utkání v řadě na Masters. Tato fantastická série odstartovala loni v říjnu v pařížské hale. Ještě k tomu během této šňůry ztratil jen jeden set, a to s Macháčem v tomto týdnu.
Vzájemná bilance
Sinner vede 8:4. Ital suverénně otočil manko 1:4 ve vzájemné bilanci a vyhrál posledních sedm duelů, včetně obou v letošní sezoně.
Zajímavosti a fakta
Zverev čeká na finálovou účast na Masters od Paříže 2024.
Německý tenista naposledy porazil žebříčkově výše postaveného protivníka na Australian Open 2024.
Sinner vyhrál posledních sedm semifinálových zápasů na Masters.
Konkrétně na antukových Masters má v semifinále negativní bilanci 1:2, přičemž obě porážky utrpěl tady v Monte Carlu.
Sázkařská analýza
Zverev sice prohrál oba letošní souboje se Sinnerem ve dvou setech, nicméně v Miami se oproti duelu v Indian Wells zlepšil. Dá se očekávat, že v tomto trendu bude pokračovat i na pomalé antuce v Monte Carlu, kde by nemusel být rozdíl mezi aktéry tak obrovský. Zverevovi takové podmínky vyhovují, a proto je rozumné zvážit sázky na to, že Němec získá set, pokryje handicap +4,5 gamu a zápas nabídne více než 21,5 gamu.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 18:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 3:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 58:83)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:2 (kariérní 12:13)
Bilance v semifinále: 0:3 (kariérní 40:41)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 17:9
Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022, 2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Garín (4:6, 6:4, 7:5), Bergs (6:2, 7:5), Fonseca (7:5, 6:7, 6:3)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 22:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 3:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 63:37)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 2:0 (kariérní 11:4)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 35:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 13:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24, 2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Humbert (6:3, 6:0), Macháč (6:1, 6:7, 6:3), (6) Auger-Aliassime (6:3, 6:4)
Alcaraz – Vacherot | 15:30 SELČ
Domácí hrdina Valentin Vacherot dotáhl svou pohádku až do semifinále, ve kterém by měla skončit na raketě obrovského favorita Carlose Alcaraze.
Zápasové informace a forma
Alcaraz předvedl malé zaváhání v osmifinálovém souboji s Tomásem Martínem Etcheverrym, když potřeboval všechny tři sety, ale ve čtvrtfinále výborně zareagoval a zničil poměrem 6:3, 6:0 Alexandera Bublika. Poprvé v této sezoně tak uštědřil někomu potupného kanára a z jeho posledních osmi zápasů na Masters v Monte Carlu se jedná už o třetí vyhraný set po výsledku 6:0.
Na antuce je v současnosti jasně nejlepším hráčem. Od začátku loňského roku vyhrál na nejpomalejším povrchu 25 z 26 utkání. Tato vynikající statistika začala loňským triumfem právě na Masters v Monte Carlu. Navíc se loni probil do finále na všech čtyřech antukových akcích, kterých se zúčastnil. A tuto sérii by měl protáhnout teď v Monaku.
Vacherot si vede v Monte Carlu neskutečně, navazuje na šokující loňský triumf na Masters v Šanghaji a pokračuje ve velmi úspěšné první kompletní sezoně na hlavní tour. Ačkoli je největší domácí hvězdou a členem TOP 30 žebříčku, zvládá tlak v tomto týdnu výborně a vyřadil loňského finalistu Lorenza Musettiho, Huberta Hurkacze a Alexe de Minaura. Stal se tak prvním domácím semifinalistou této akce.
V posledních měsících nabrala jeho kariéra úplně jiný směr. Ještě před rokem byl mimo TOP 200 žebříčku a trápil se i na challengerech. Nyní je však jedním z nejlepších tenistů na hlavním okruhu a postupem do semifinále v Monte Carlu si zajistil debut v TOP 20 pořadí. Do semifinálového souboje s Alcarazem tak může jít naprosto uvolněně.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz vyhrál letos 20 z 22 zápasů a na antuce naposledy prohrál s někým mimo TOP 20 žebříčku předloni v únoru.
Teprve podruhé potkává v semifinále na Masters soupeře figurujícího mimo TOP 20 pořadí, loni právě v Monte Carlu porazil Alejandra Davidoviche.
Vacherot zvládl 19 z posledních 22 duelů na úrovni Masters.
Proti soupeřům z TOP 5 žebříčku má solidní kariérní bilanci 2:1.
Sázkařská analýza
Trenér Vacherota loni mluvil o tom, že jeho svěřenec se vybičuje k nejlepším výkonům proti elitním hráčům, což vysvětluje to, proč se v minulosti trápil na challengerech a naopak na hlavním okruhu exceluje. Potvrzením je i jeho momentální tažení v Monte Carlu.
To by však mělo v sobotním semifinále skončit. Vacherot má za sebou velmi náročnou cestu do semifinále a Alcaraz je stoprocentně fit a hraje ve vynikající formě. Španěl bude obrovským favoritem a jen těžko si lze představit jiný výsledek než pohodové dvousetové vítězství aktuální světové jedničky.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 20:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 3:0
Bilance proti hráčům TOP 30: 12:1 (kariérní 136:41)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 9:4)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 34:13)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Alcaraz – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 8:1
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Báez (6:1, 6:3), Etcheverry (6:1, 4:6, 6:3), (8) Bublik (6:3, 6:0)
Vacherot – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Monte Carlo (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 14:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 4:4)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 1:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Vacherot – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 5:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: J. M. Cerúndolo (5:7, 6:2, 6:1), (4) Musetti (7:6, 7:5), Hurkacz (6:7, 6:3, 6:4), (5) De Minaur (6:4, 3:6, 6:3)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tak aspoň jako Stan a Oliver na Billie Jean, musím to trochu odlehčit .
Pardon. Při představě, jak se Saša pochlapuje, jsem se neudržel.