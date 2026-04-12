Monte Carlo: Souboj titánů o všechno! Alcaraz a Sinner se porvou o titul i trůn
Alcaraz – Sinner | 15:00 SELČ
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner svedou první letošní oficiální souboj. Ve finále na Masters v Monte Carlu se utkají o titul a také post světové jedničky.
Zápasové informace a forma
Alcaraz měl celkem pohodovou cestu do finále letošního ročníku Masters v Monte Carlu. Na rozdíl od toho loňského, kdy musel několikrát dohánět manko setu, včetně finále s Lorenzem Musettim. Tentokrát měl vývoj turnaje pod kontrolou a set ztratil pouze s Tomásem Martínem Etcheverrym. V dalších zápasech byl dominantní a v žádném setu neprohrál více než čtyři gamy.
Španěl měl fantastický vstup do sezony a ovládl Australian Open a Dauhá. Jenže v posledních týdnech se mu nedařilo, když vypadl v semifinále v Indian Wells a už ve třetím kole v Miami. Teď má ovšem šanci si definitivně spravit chuť, pokud zvládne další souboj se Sinnerem, na kterého umí. Po nedávném výkonnostním i výsledkovém poklesu by se jednalo o výraznou vzpruhu, a navíc by uhájil post světové jedničky.
Sinner čelil loni Alcarazovi celkem šestkrát, ale letos vyzve svého největšího rivala poprvé. Vzhledem k poslednímu vývoji této rivality mu asi nevadí, že se v této sezoně dosud s Alcarazem nestřetl, protože právě Španěl je momentálně jeho největší překážkou na tour. Po slabším úvodu sezony 2026 se Ital rozjel a zkompletoval s pomocí triumfů na Masters v Indian Wells a Miami prestižní Sunshine Double.
Pro Sinnera jsou souboje s Alcarazem mentálně náročné, ale do toho následujícího půjde v ideálním rozpoložení. V semifinále totiž pošetřil síly a deklasoval 6:1, 6:4 Alexandera Zvereva. Už postup do finále je jeho novým maximem v Monte Carlu a v nedělním duelu bude útočit hned na trojitý úspěch. Může totiž získat svůj první zdejší titul, odstartovat vítězně letošní rivalitu s Alcarazem a vrátit se do čela žebříčku.
Vzájemná bilance
Alcaraz vede na hlavní tour 10:6, včetně exhibicí a nižších okruhů 12:8. Sinner je schopný na tour dominovat proti všem soupeřům kromě Alcaraze, který má obvykle ve vzájemných zápasech navrch. Španěl navíc vyhrál čtyři z pěti střetnutí na antuce. To zahrnuje fantastickou pětisetovou bitvu ve finále loňského French Open.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz vyhrál 26 z posledních 27 zápasů na antukových kurtech.
Ve finále Masters má Alcaraz fenomenální bilanci 8:1. Prohrál jen s Novakem Djokovičem v Cincinnati 2023, kde měl náskok i mečbol.
Sinner zvládl posledních 21 utkání na úrovni Masters, což zahrnuje triumfy v Paříži, Indian Wells a Miami.
Ital bude usilovat o svůj první triumf na antukových Masters. Na nich si zatím zahrál finále jen loni v Římě a podlehl právě Alcarazovi.
Sázkařská analýza
Alcaraz je momentálně jasně nejlepším hráčem na antuce. Sinner ovšem ve finále loňského French Open ukázal, že ho může na tomto povrchu skolit. Dokonce mohl vyhrát bez ztráty setu, ale nevyužil obrovský náskok ani mečboly a prohrál nakonec historickou pětisetovou řežbu.
Kurzy jsou takřka naprosto vyrovnané a vzhledem k aktuální formě Sinnera a jeho dlouhé neporazitelnosti na turnajích Masters může představovat velkou hodnotu, pokud se kurz na jeho vítězství bude zvyšovat. Poslední vzájemné duely Alcaraze se Sinnerem byly docela jednoznačné, ale teď ve finále v Monte Carlu se dá očekávat těsná bitva.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 21:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 3:0 (kariérní 55:24)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 8:1)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 26:8)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Alcaraz – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 9:1
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Báez (6:1, 6:3), Etcheverry (6:1, 4:6, 6:3), (8) Bublik (6:3, 6:0), Vacherot (6:4, 6:4)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na antuce: první turnaj
Bilance: 23:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:1 (kariérní 64:37)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 2:0 (kariérní 7:4)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 26:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Rolex Monte-Carlo Masters
Kariérní bilance: 14:4
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Humbert (6:3, 6:0), Macháč (6:1, 6:7, 6:3), (6) Auger-Aliassime (6:3, 6:4), (3) Zverev (6:1, 6:4)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Doufám, že to Monte Carlo přežije ve zdraví a tenisový areál nelehne popelem
Nemám favorita, ať vyhraje lepší, ale očekávám velkolepou podívanou .
