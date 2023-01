Muchová čekání na semifinále neukončila. V Aucklandu podlehla Masárové

Karolína Muchová si před dvěma lety zahrála semifinále Australian Open, prodrala se do čtvrtfinále Wimbledonu a ve světovém žebříčku se vyšplhala do Top 20.



Od té doby ale i vinou častých zdravotních potíží ani jednou neporazila tři soupeřky v řadě, pouze čtyřikrát zaznamenala alespoň dvě výhry po sobě a vypadla z Top 100.



Vyhrát dvě utkání po sobě a vyrovnat tím své maximum za poslední rok a půl se jí povedlo nyní hned v úvodu nové sezony na podniku WTA 250 v Aucklandu, přidat třetí výhru a ukončit dva roky dlouhé čekání na své celkově šesté semifinále ale opět nedokázala.



Po skreči Číňanky Xiyu Wang a hladké výhře nad Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou nestačila na rozjetou španělskou kvalifikantku Rebeku Masárovou. První vzájemný duel, který se kvůli dešti hrál stejně jako předchozí kolo v hale, prohrála po dvou a čtvrt hodinách boje 6-7 6-7.



Muchová v sedmém gamu zaznamenala první brejk, ale nedokázala ho potvrdit. Od té chvíle si obě tenistky svá podání hlídaly a rozhodovat tak musely tie-breaky. V obou byla úspěšnější Masárová, jež si rychle vypracovala náskok a už ho nepustila.



151. hráčka světa Muchová, jež získala jediný titul na turnajích WTA v Soulu 2019, se nyní přesune do Melbourne, kde ji na základě chráněného žebříčku čeká start na Australian Open. Loni vinou zranění nemohla obhajovat semifinále.



Vítězka juniorského French Open 2016 a finalistka Australian Open 2017 Masárová, jež je dcerou švýcarské matky a slovenského otce, letos odehrála pět zápasů a vyhrála všech deset setů. Ve světovém žebříčku vyletí na své nové maximum (106. místo) a pokud přidá ještě jedno vítězství, bude poprvé hráčkou elitní stovky.



Postupem do semifinále Masárová vyrovnala své maximum ze Gstaadu 2016, kde si tehdy necelé dva měsíce po triumfu na pařížské juniorce a pár týdnů před 17. narozeninami odbyla úspěšný debut na okruhu WTA. Od té doby v hlavní soutěži vyhrála jediný zápas, než dorazila na probíhající úspěšnou misi na Novém Zélandu.



O premiérové finále si 23letá Masárová zahraje v utkání dvou kvalifikantek s Ysalinou Bonaventureovou (h2h 1-0). 28letá Belgičanka dnes překvapivě přehrála 6-4 6-2 třetí nasazenou Kanaďanku Leylah Fernandezovou, jež v prvních dvou zápasech sezony ztratila dohromady jen tři gamy, a poprvé postoupila do semifinále.







Bez ztráty setu pokračuje v úvodu sezony Cori Gauffová. Dnes si nejvýše nasazená Američanka poradila 6-3 6-2 s Číňankou Lin Zhu a přerušila sérii pěti čtvrtfinálových nezdarů.



Ve svém prvním semifinále od loňského června Gauffová narazí na Danku Koviničovou z Černé Hory, jež vyřadila Slovenku Viktórii Kužmovou.

• WTA 250 AUCKLAND •

Nový Zéland, tv. povrch, 259.303 dolarů

páteční výsledky (06. 01. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Masárová (Šp.) - Muchová (ČR) 7-6(4) 7-6(2) Gauffová (1-USA) - Lin Zhu (Čína) 6-3 6-2 Bonaventureová (Belg.) - Fernandezová (3-Kan.) 6-4 6-2 Koviničová (7-Č. Hora) - Kužmová (SR) 6-3 6-2