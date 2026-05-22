Muchová jako nová královna French Open? Seznam favoritek na titul je dlouhý
Poslední ročník antukového grandslamu vyhrála Američanka Coco Gauffová a fanoušci si jistě vzpomenou na to, jak využila kolapsu Aryny Sabalenkové po cestě za trofejí. Podobně jako mužské světové jedničce Jannikovi Sinnerovi trofej z Paříže ve sbírce chybí, tak i Sabalenková o triumfu z French Open zatím marně sní. Ale na rozdíl od Sinnera je její vítězná cesta daleko méně pravděpodobná.
První hráčka světového rankingu si s sebou ponese v Paříži odkaz loňského psychického zhroucení. Už už to vypadalo, že si dojde pro antukový grandslam, jenže ve finálové bitvě vyrobila neuvěřitelných 70 nevynucených chyb.
Sabalenková tenisový trůn drží od října 2024, náskok ale letos uhájila zejména díky suverénnímu vystupování na betonech – triumfovala v Brisbane, hrála finále Australian Open a ovládla Indian Wells a Miami. Jenže na pomalejší antuce Sabalenková tápe.
Ve Stuttgartu chyběla kvůli zranění, v Madridu vypadla ve čtvrtfinále, a v Římě dokonce ztroskotala již ve třetím kole. Vyzrály na ni Hailey Baptisteová a veteránka Sorana Cirsteaová.
"Ale Sabalenkovou nikdy z okruhu favoritek nemůžete vyloučit," připomíná obezřetná Madison Keysová. "I když má za sebou několik horších týdnů, všichni vědí, že může porazit kohokoli a kdykoli," přidává se její americká krajanka Emma Navarrová.
Pestré pole favoritek
Přípravné turnaje před vrcholem antukové sezony však vyhrávaly jiné hráčky. Ve Stuttgartu zářila Jelena Rybakinová, v Linci Mirra Andrejevová. Právě 19letá Ruska, semifinalistka French Open 2024, si drží na oranžové hlíně velmi konzistentní formu. Na každém antukovém turnaji, do kterého nastoupila, se dostala minimálně do čtvrtfinále…
Nelze zapomenout ani na šampionku z Říma Elinu Svitolinovou, pro kterou bude Paříž domácím turnajem. Fanoušci totiž budou sledovat rozlučku Gaëla Monfilse a dá se předpokládat, že jejich přízeň pak bude cítit i jeho ukrajinská manželka.
Seznam letošních antukových vítězek je prostě hodně pestrý… A v sobotu budou triumfovat na turnajích ve Štrasburku a v Rabatu další dvě jiné tenistky. "Každá může mít tentokrát šanci," připomíná Keysová, vítězka Australian Open z roku 2025.
Jedinou, která v této sezoně získala dvě trofeje na antuce, je třiadvacetiletá Ukrajinka Marta Kosťuková. Ta si zvedla sebevědomí na "dvěstěpadesátce" v Rouenu, aby pak potvrdila své schopnosti na WTA 1000 v Madridu.
Její jméno rozhodně berte v potaz. V Paříži sice doposud jen jedinkrát došla do druhého týdne a loni vyletěla hned v prvním kole, ale opravdu velmi působivé výsledky posledních týdnů z ní dělají jednu z nejsledovanějších hráček okruhu na antuce.
Šwiateková čeká od roku 2024
Jenže je tu ještě jedno jméno – Iga Šwiateková. Argumenty proč věřit čtyřnásobné polské šampionce Roland Garros jsou znovu na stole. Nejde jen o čtvrtfinále ve Stuttgartu či účast v římském semifinále, její první v sezoně, kde doslova zničila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou i aktuální pětku rankingu Jessicu Pegulaovou.
Polka hrající v typické kšiltovce má za sebou sice horší období, ale pod vedením nového kouče Francisca Roiga působí jako jiný člověk. "Mám pocit, že jsme s Franciscem od začátku mluvili stejným jazykem a máme stejné cíle," svěřila se v průběhu turnaje v Římě.
Šwiatekové kurty v Paříži vždycky svědčily. Na to ukazuje i bilance 40 vítězství proti třem prohraným zápasům. Půjde tedy spíš jen o to, jak dobře bude nastavená její hlava.
Šance i pro Muchovou
Mají šanci i další? Rozhodně. Pro příklady úspěšných jízd zdánlivých outsiderek nemusíme daleko. Loni se stala hrdinkou 361. hráčka žebříčku Lois Boissonová, když došla až do semifinále. Francouzská senzace se doma v Paříži cítí jako ryba ve vodě. Svazovat jí ale může povinnost obhajovat loňské body. Rumunka Cirsteaová ve svých 36 letech zase prožívá jednu z nejlepších sezon kariéry. V posledním roce na okruhu triumfovala na betonu doma v Kluži a zahrála si semifinále v Římě.
A Češky? Výtečnou antukovou hru má zejména Karolína Muchová, vždyť v roce 2023 postoupila až do finále. Letos si aktuálně 10. hráčka světového rankingu staví turnajový program tak, aby byla v nejlepší formě právě na grandslamech.
Tak kdo? Gauffová? Sabalenková? Nebo Andrejevová, Rybakinová, Svitolinová, či Kosťuková? Šwiateková, Muchová, Cirsteaová? Může to být ale úplně jiná tvář. Jeden z nejzajímavějších grandslamů poslední doby může začít!
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Muchová devátá.