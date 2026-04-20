Muchová je blízko TOP 10! Po Stuttgartu ji od proniknutí mezi elitu dělí jediná příčka
Muchová má za sebou další velmi povedený týden a pokračuje v životní sezoně. Česká hráčka na prestižní pětistovce ve Stuttgartu skolila i neoblíbenou Coco Gauffovou a postoupila až do finále. V boji o titul už byla nad její síly světová dvojky Jelena Rybakinová.
Češku však kromě dalšího úspěšného turnaje může těšit i skok na žebříčku WTA. Posunula se sice jen o jedno místo, ale velmi důležité. Aktuálně ji právě jediná příčka dělí od návratu do TOP 10. Na Victorii Mbokovou aktuálně ztrácí pouhých 213 bodů. V elitní desítce byla naposledy v únoru 2024 a jejím maximem je osmé místo z roku 2023.
Aktuální česká dvojka Linda Nosková, která si na německé pětistovce zahrála čtvrtfinále, si rovněž o jednu pozici polepšila a je třináctá. O jedno místo stoupla také Markéta Vondroušová. Naopak o příčku klesly Sára Bejlek a Tereza Valentová, která opustila TOP 50.
Mezi muži si nejlepší z Čechů Jiří Lehečka o jedno místo pohoršil a je 14. hráčem světa, Jakub Menšík klesl na 27. místo. Tomáš Macháč se po čtvrtfinálové účasti v Barceloně posunul o šest pozic na 41. pozici. Vít Kopřiva, jenž došel v minulém týdnu v Mnichově rovněž do čtvrtfinále, vyletěl na 66. příčku a přiblížil se svému maximu, kterým je 60. místo.
