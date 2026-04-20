Muchová je blízko TOP 10! Po Stuttgartu ji od proniknutí mezi elitu dělí jediná příčka

DNES, 13:30
Karolína Muchová se po finálové účasti na turnaji ve Stuttgartu posunula ve světovém žebříčku o jednu příčku na 11. místo a dál bojuje o návrat do elitní desítky, v níž byla naposledy v únoru 2024. Na desátou Victorii Mbokovou aktuálně ztrácí pouhých 213 bodů. Na žebříčcích ATP a WTA se mírně posunuli i další čeští reprezentanti.
Karolína Muchová si po finále ve Stuttgartu polepšila na 11. místo (@ ČTK / imago sportfotodienst / speedshot | Ralf Just)

Muchová má za sebou další velmi povedený týden a pokračuje v životní sezoně. Česká hráčka na prestižní pětistovce ve Stuttgartu skolila i neoblíbenou Coco Gauffovou a postoupila až do finále. V boji o titul už byla nad její síly světová dvojky Jelena Rybakinová.

Češku však kromě dalšího úspěšného turnaje může těšit i skok na žebříčku WTA. Posunula se sice jen o jedno místo, ale velmi důležité. Aktuálně ji právě jediná příčka dělí od návratu do TOP 10. Na Victorii Mbokovou aktuálně ztrácí pouhých 213 bodů. V elitní desítce byla naposledy v únoru 2024 a jejím maximem je osmé místo z roku 2023.

Aktuální česká dvojka Linda Nosková, která si na německé pětistovce zahrála čtvrtfinále, si rovněž o jednu pozici polepšila a je třináctá. O jedno místo stoupla také Markéta Vondroušová. Naopak o příčku klesly Sára Bejlek a Tereza Valentová, která opustila TOP 50.

Mezi muži si nejlepší z Čechů Jiří Lehečka o jedno místo pohoršil a je 14. hráčem světa, Jakub Menšík klesl na 27. místo. Tomáš Macháč se po čtvrtfinálové účasti v Barceloně posunul o šest pozic na 41. pozici. Vít Kopřiva, jenž došel v minulém týdnu v Mnichově rovněž do čtvrtfinále, vyletěl na 66. příčku a přiblížil se svému maximu, kterým je 60. místo.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
20.04.2026 13:51
Karolína je sice k tý desítce už hodně blízko ale pokud bude vynechávat tisícovky tak se tam taky nemusí nikdy dostat ...
Jarulenka
20.04.2026 13:56
Dyť už tam dávno byla
PTP
20.04.2026 13:42
Je to blízko,
ale jak mám za tím jít?
Je to blízko,
kdo mi může poradit?
Je to blízko,
to co hledám celý dny.
Je to blízko,
nejsou to jen hloupý sny.
