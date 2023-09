Muchová je už na třetím grandslamu v semifinále! O finále na US Open si zahraje s Gauffovou

US OPEN - Karolína Muchová (27) ve svém prvním čtvrtfinále na US Open přehrála jednoznačně 6:0, 6:3 Rumunku Soranu Cirsteaovou a potřetí v kariéře a na třetím různém místě postoupila do semifinále grandslamu. O druhé velké finále si finalistka letošního Roland Garros zahraje v odvetě za nedávné finále v Cincinnati s domácí Coco Gauffovou (19).