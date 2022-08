Muchová: Jestli mám v sobě pořád oheň? Teď zrovna je to spíše uhasínající plamínek

Za zvláštní a těžký označila tenistka Karolína Muchová rok 2022, v němž ji dosud brzdily zdravotní potíže. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce doplatila na malou herní praxi i v prvním kole US Open, v němž vypadla po porážce 3-6 6-7 s Australankou Ajlou Tomljanovicovou. Přestože cítí menší pochybnosti, věří, že její série zranění skončí a opět se vrátí do boje proti nejlepším.

"Jestli mám v sobě pořád oheň? Teď zrovna je to spíše uhasínající plamínek," řekla Muchová novinářům. "Na druhou stranu vím, že za pár dní bude zpět motivace k další práci a k návratu mezi top hráčky," doplnila bývalá 19. hráčka světa po páté porážce ze šesti posledních zápasů.

Proti čtvrtfinalistce letošního Wimbledonu Tomljanovicové střídala dobré okamžiky s horšími. Ve druhém setu podávala za stavu 6-5 na zisk sady a vyrovnání zápasu. Brejk ale neproměnila a poté přišla o celý duel ve zkrácené hře. "Bylo to hratelné. Nepředvedla jsem ale úplně nejlepší výkon a nemohla jsem vyhrát. V lepších chvilkách jsem se chytala a doufala, že na to navážu, ale nepovedlo se," přiznala Muchová.

Dříve se jí v tie-breacích dařilo, momentálně ale není Muchová v herní pohodě. "Nemyslím si, že to dneska bylo o tie-breaku, ale o celkové hře. Nebyla jsem to já," uvedla. "Moc jsme toho teď nenatrénovali, chybí mi odehrané zápasy. Celý rok je pro mě zvláštní. Je těžké chtít od sebe skvělé výkony. Když jsem někde zahrála dobře, něco mě srazilo, takže jsem na to nemohla navázat. Jediné plus je, že teď nejsem zraněná, můžu dál hrát a připravit se na pár turnajů," řekla šestadvacetiletá tenistka, jež letos vinou zdravotních komplikací sehrála pouze 13 zápasů.

Naposledy měla problémy během léta. "Měla jsem zánět v zápěstí. Brala jsem léky, na ruku jsem dostala ortézu a dva týdny s ní nehýbala. Tady jsem začala trénovat až ve středu," řekla. Nyní už se cítí v pořádku. "Doufám, že ano. Na začátku roku jsem měla velké zranění (břišní svaly) a po něm se to začalo sypat. Dostala jsem covid, zvrtla si kotník a teď přišel ten zánět. Potíž byla v tom, že když jsem neměla natrénováno, přihodilo se zase něco nového. Chce to pořád pracovat na fyziu, na kondici a hrát zápasy," líčila Muchová.

V těžkých momentech jí pomáhá tým a rodina. "Mám kolem sebe fajn lidi. Chci to sama zlomit, možná až moc. Tady jsem na sebe měla zbytečně velká očekávání, z čehož jsem byla taková stažená," přiznala tenistka, jež po dlouhé absenci využívá ke startům na turnajích takzvaný chráněný žebříček. "Myslím, že mě může dostat ještě na čtyři turnaje. Doufám, že dostanu volnou kartu na turnaj v Ostravě, a uvidím, jestli se to povede. Jinak nevím. Musím si to dobře rozmyslet, jak se připravit a kam vyrazit urvat ty body. Jisté je, že poletím na Australian Open," řekla.

Kvůli pauzám způsobeným zdravotními problémy se ale propadla už na 235. místo žebříčku WTA. "Prožívám těžké období. Určitě jsem se cítila líp, když jsem se pohybovala kolem 20. místa. Pořád si ale myslím, že nejsem hráčka druhé nebo třetí stovky. Když se všechno sejde a udělám dobrou přípravu, odehraju turnaje naplno a nebudu skrečovat každý druhý zápas, vrátím se," dodala Muchová.