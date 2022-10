Muchová: Na ranking se moc nedívám. Postoupit jde přes jakoukoliv hráčku

Přestože Karolína Muchová čelila v 1. kole ostravského turnaje Agel Open patnácté hráčce světa Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, aktuálního žebříčku WTA se olomoucká rodačka nezalekla. Šestadvacetiletá hráčka, která podle iDNES.cz ukončila po US Open spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou, porazila nasazenou sedmičku dvakrát 6-4 a vyhrála třetí ze čtyř posledních zápasů. V dalším kole vyzve na tvrdém povrchu v Ostravar aréně Američanku Caty McNallyovou. Věří, že i proti ní může uspět a probojovat se do čtvrtfinále.

"Je to skvělý pocit. Jsem ráda, že se mi povedl vstup do turnaje a vyhrála jsem ve dvou setech. Mám radost za každý další zápas," řekla Muchová na tiskové konferenci.

Vítězku dvou letošních turnajů WTA Tour Haddadovou Maiaovou porazila 189. hráčka světa i ve druhém vzájemném zápase. Předtím proti ní uspěla před šesti lety v kvalifikaci na turnaji nižší kategorie v Cagnes-sur-Mer.

"Na ranking jsem se moc nedívala. Nekoukám, kdo je zrovna na kolikáté příčce. Jsem ráda, že jsem tu dostala volnou a kartu a že mohu s těmi holkami hrát. Ať už jsou dvacáté, padesáté nebo sté, mám vždy šanci na výhru," uvedla Muchová, jež se letos potýkala s řadou zdravotních potíží.

Šestadvacetiletá tenistka smazala během obou setů manko brejku. Ve druhé sadě ji nezlomil ani stav 1-4 a vyhrála zbývající pět her po sobě. "Měla jsem tam trochu slabší chvilku. Padlo to na mě a potřebovala jsem se do toho znovu dostat přes nějakou výměnu. To se mi pak podařilo dobrým returnem a pak už jsem si pro to šla," podotkla Muchová.

Ocenila i pomoc fanoušků. "To bylo super. Hala byla docela plná a mně to hodně pomáhá. Bylo to skvělé," řekla rodačka z Olomouce.

Po newyorském grandslamu ukončila po dvou a půl letech spolupráci s trenérem Kotyzou a nově ji vede Jan Blecha. "Dostali jsme se do bodu, kde to chtělo změnu. Popovídali jsme si a shodli se, že pomůže nám oběma," citoval Muchovou iDNES.cz. "Byla to jízda. Přečkali jsme covid i řadu mých zranění a dosáhli skvělých výsledků. Určitě si budu pamatovat loňské Australian Open. Zůstáváme v kontaktu," doplnila Muchová.

V dalším kole ji čeká Američanka McNallyová, které patří ve světovém žebříčku 151. místo. Vítězka narazí ve čtvrtfinále na světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. "Zatím jsem nad dalším kolem nepřemýšlela. Znovu ale zopakuji, že jde postoupit přes jakoukoliv hráčku," dodala Muchová.