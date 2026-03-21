Muchová přežila nečekané potíže. V Miami přetlačila outsiderku a odvrátila českou pohromu

DNES, 00:05
WTA MIAMI - Jeden set chyběl k tomu, aby měly české tenistky v pátek na prestižní tisícovce v Miami bilanci 0:3. Největší naděje Karolína Muchová ale tento scénář nepřipustila, ačkoli s Camilou Osoriovou prohrála úvodní dějství a v tom rozhodujícím ztrácela o brejk. Česká favoritka nakonec urvala vítězství 4:6, 6:2, 7:5 a postoupila do třetího kola.
Karolína Muchová ustála bitvu s Camilou Osoriovou (© JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Muchová – Osoriová 4:6, 6:2, 7:5

V úvodním setu Muchová doplatila na mizerné využívání brejkbolových šancí. Až do stavu 4:5 si suverénně hájila svůj servis a měla celkem šest možností prolomit podání outsiderky Osoriové. Ani jednu však neproměnila a v desáté hře odehrála katastrofální game na servisu. Česká favoritka vyrobila čtyři chyby po sobě, soupeřce set doslova darovala a hlasití kolumbijští fanoušci mohli slavit.

Hned na začátku druhého dějství si Muchová vytvořila další šanci na brejk, ale ani ta sedmá v zápase nebyla úspěšná. Olomoucká rodačka se z prvního brejku radovala až při osmé příležitosti, ujala se vedení 2:1 a momentum se kompletně překlopilo na její stranu.

Ve zbytku této sady byla Muchová jasně lepší hráčkou na kurtu, v závěrečném gamu si poradila se dvěma brejkbolovými hrozbami a bez výraznějších komplikací poslala utkání do rozhodujícího setu.

 

Ten mohla začít Muchová dalším brejkem, ale šanci nevyužila a sama pak zaváhala na podání. Na nepříznivé skóre však zareagovala výborně, otočila ho na 3:2 ve svůj prospěch a v tu chvíli vedla o brejk naopak česká tenistka.

Brejk dokázala potvrdit a odskočila na 4:2, nicméně Osoriová se znovu chytla a ve zbytku utkání Češce vzdorovala. Muchová měla možnost zápas za stavu 5:4 dopodávat, ale neuspěla a Kolumbijka po parádní výměně na brejkbol srovnala na 5:5.

Česká hráčka si však vytvořila druhou šanci, když v následujícím gamu vítězným forhendem proměnila svůj celkově čtvrtý brejkbol. Druhý pokus už nepromarnila a přemožitelku Kateřiny Siniakové z prvního kola po více než dvouapůlhodinové bitvě dorazila.

 

Muchová odehrála svůj 18. zápas v letošní sezoně a zaznamenala už 15. vítězství. Tato skvělá bilance zahrnuje minimálně dvě výhry na všech čtyřech předchozích turnajích, největší kariérní triumf na tisícovce v Dauhá, ale také krutý debakl od Igy Šwiatekové před dvěma týdny v Indian Wells.

V Miami hraje Muchová popáté v kariéře a na první výraznější výsledek stále čeká. Jejím maximem je právě třetí kolo, ve kterém byla už třikrát a letos v něm narazí na Katie Boulterovou. Po nečekaném vyřazení Šwiatekové má jedinečnou šanci projít minimálně do čtvrtfinále.

Do třetího kola letošního Miami Open se z českých tenistek probojovala už jen Marie Bouzková. Tu čeká v boji o osmifinále mnohem těžší výzva, jelikož změří síly se světovou desítkou Mirrou Andrejevovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

baba
21.03.2026 00:23
Spíše než špatný výkon Mušky mě zaráží,jak si na pravé ruce neustále proklepávala zápěstí.To nevěstí nic dobrého.Jen aby zase nebyla nemocná...
frenkie57
21.03.2026 00:25
A na lavičce protahovala nohu.
Snad bude ok. To uvidíme příští zápas.
pzag777
21.03.2026 00:19
Těžké říct, jestli být rád za to, že postoupila nebo být ne zrovna nadšený z toho výkonu. Jaká je pointa vůbec hrát takový tenis? Uhrát kolo, dvě, sbalit peníze a jet dál? Zrovna s tím, co umí, je takový přístup docela škoda. Ale zase to odpovídá dvěma titulům v 29 letech.
Mantra
21.03.2026 00:25
Au. Ty to schytáš
HAJ
21.03.2026 00:14
Tak, ještě že Karolína vyhrála. Jeden okamžik jsem myslel, že to bude totální den blbec pro české tenistky. Osorio doplatila na svůj temperament a po srovnání na 5:5 ve třetím se příliš radovala a vypadla z koncentrace a tak Karolíně vydatně pomohla více DF. I tak cenné ubojované vítězství.
Terezu jsem neviděl.
Linda dnes měla svůj den, kdy zkrátka musela prohrát, nebyla jistota úderů ani konzistence dobrých okamžiků. Špatný servis a pohyb. No nic, třeba zase příště zabere. Podává ale velmi nevyrovnané výkony.
Otmar
21.03.2026 00:12
Muška, když to řeknu tvrdě, jenom splnila povinnost. Myslím, že není co chválit, snad jen, že se nepoložila. Když pomyslím na ty vyházené forhendy.... Dneska mě potěšila Valdmannová a o zbytku psát nebudu.
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 00:14
Souhlasím, od Mušky to byl fakt podprůměrný výkon.
The_Punisher
21.03.2026 00:12
Pomsta dokonána!
Honza-K
21.03.2026 00:09
Gratulace Karolíně
MARECEK7
21.03.2026 00:09
Ještě, že tak, jinak by s Osorio byla neoblíbená soupeřka
Ondřej.Jirásek
21.03.2026 00:12
