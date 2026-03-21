Muchová přežila nečekané potíže. V Miami přetlačila outsiderku a odvrátila českou pohromu
Muchová – Osoriová 4:6, 6:2, 7:5
V úvodním setu Muchová doplatila na mizerné využívání brejkbolových šancí. Až do stavu 4:5 si suverénně hájila svůj servis a měla celkem šest možností prolomit podání outsiderky Osoriové. Ani jednu však neproměnila a v desáté hře odehrála katastrofální game na servisu. Česká favoritka vyrobila čtyři chyby po sobě, soupeřce set doslova darovala a hlasití kolumbijští fanoušci mohli slavit.
Hned na začátku druhého dějství si Muchová vytvořila další šanci na brejk, ale ani ta sedmá v zápase nebyla úspěšná. Olomoucká rodačka se z prvního brejku radovala až při osmé příležitosti, ujala se vedení 2:1 a momentum se kompletně překlopilo na její stranu.
Ve zbytku této sady byla Muchová jasně lepší hráčkou na kurtu, v závěrečném gamu si poradila se dvěma brejkbolovými hrozbami a bez výraznějších komplikací poslala utkání do rozhodujícího setu.
Ten mohla začít Muchová dalším brejkem, ale šanci nevyužila a sama pak zaváhala na podání. Na nepříznivé skóre však zareagovala výborně, otočila ho na 3:2 ve svůj prospěch a v tu chvíli vedla o brejk naopak česká tenistka.
Brejk dokázala potvrdit a odskočila na 4:2, nicméně Osoriová se znovu chytla a ve zbytku utkání Češce vzdorovala. Muchová měla možnost zápas za stavu 5:4 dopodávat, ale neuspěla a Kolumbijka po parádní výměně na brejkbol srovnala na 5:5.
Česká hráčka si však vytvořila druhou šanci, když v následujícím gamu vítězným forhendem proměnila svůj celkově čtvrtý brejkbol. Druhý pokus už nepromarnila a přemožitelku Kateřiny Siniakové z prvního kola po více než dvouapůlhodinové bitvě dorazila.
Muchová odehrála svůj 18. zápas v letošní sezoně a zaznamenala už 15. vítězství. Tato skvělá bilance zahrnuje minimálně dvě výhry na všech čtyřech předchozích turnajích, největší kariérní triumf na tisícovce v Dauhá, ale také krutý debakl od Igy Šwiatekové před dvěma týdny v Indian Wells.
V Miami hraje Muchová popáté v kariéře a na první výraznější výsledek stále čeká. Jejím maximem je právě třetí kolo, ve kterém byla už třikrát a letos v něm narazí na Katie Boulterovou. Po nečekaném vyřazení Šwiatekové má jedinečnou šanci projít minimálně do čtvrtfinále.
Do třetího kola letošního Miami Open se z českých tenistek probojovala už jen Marie Bouzková. Tu čeká v boji o osmifinále mnohem těžší výzva, jelikož změří síly se světovou desítkou Mirrou Andrejevovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Snad bude ok. To uvidíme příští zápas.
Terezu jsem neviděl.
Linda dnes měla svůj den, kdy zkrátka musela prohrát, nebyla jistota úderů ani konzistence dobrých okamžiků. Špatný servis a pohyb. No nic, třeba zase příště zabere. Podává ale velmi nevyrovnané výkony.