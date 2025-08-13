Muchová se ve třetím kole v Cincinnati trápila. Proti kvalifikantce uhrála jen šest gamů
Gračovová – Muchová 6:2, 6:4
Karolína Muchová si v úvodním zápase v Cincinnati poradila po boji a dvou tie-breacích s loučící se Caroline Garciaovou, na další Francouzku už však nestačila a končí již ve třetím kole. Proti Varvaře Gračovové nepotvrdila roli velké favoritky a neukončí půlroční čekání na čtvrtfinále.
Česká hráčka měla hned v první hře brejkbol, ten ale nevyužila a ve zbytku sady už se při podání soupeřky k žádné šanci nedostala. Naopak sama dvakrát zaváhala na podání. Nejprve ve čtvrté hře, kdy game zakončila dvojchybou a podruhé v závěrečném gamu. Dva setboly ještě dokázala odvrátit, při tom třetím zkazila volej.
I ve druhém dějství ztratila Muchová podání jako první, tentokrát se jí však podařilo prolomit servis Francouzky a srovnala. Další slabší chvilka přišla znovu na konci sady, v desáté hře udělala Češka tři chyby a turnaj pro ni skončil.
Gračovová zaznamenala už pátou výhru v řadě. Nejdříve prolétla kvalifikací a v hlavní soutěži vyřadila domácí Katie Volynetsovou, grandslamovou šampionku Sofii Keninovou a nyní i turnajovou jedenáctku. O čtvrtfinále si 103. hráčka žebříčku zahraje s dalším překvapením turnaje Němkou Ellou Seidelovou.
Muchová tak nebude mít šanci zabojovat o čtvrtfinále, které si zahrála naposledy na konci února v Dubaji. Od tisícovky ve Spojených arabských emirátech nevyhrála více než dva zápasy v řadě, musela vynechat antukové turnaje před French Open a po návratu má negativní bilanci čtyř výher a pěti porážek.
V Ohiu si v roce 2023 zahrála jedno ze dvou kariérních finále na tisícovkách a stejně jako v loňském Pekingu v něm podlehla Coco Gauffové. Od té doby se ji v Cincinnati nedaří, loni skončila už ve druhém kole na raketě pozdější finalistky Jessiky Pegulaové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
