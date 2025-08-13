Muchová se ve třetím kole v Cincinnati trápila. Proti kvalifikantce uhrála jen šest gamů

WTA CINCINNATI - Karolína Muchová (28) ve třetím kole v Cincinnati nezvládla duel s rozjetou kvalifikantkou Varvarou Gračovovou (25). Finalistka předloňského ročníku podlehla Francouzce jasně 2:6, 4:6. O čtvrtfinále si 103. hráčka žebříčku zahraje s dalším překvapením turnaje Němkou Ellou Seidelovou.
Karolína Muchová v Cincinnati končí už ve třetím kole (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Gračovová  – Muchová 6:2, 6:4

Karolína Muchová si v úvodním zápase v Cincinnati poradila po boji a dvou tie-breacích s loučící se Caroline Garciaovou, na další Francouzku už však nestačila a končí již ve třetím kole. Proti Varvaře Gračovové nepotvrdila roli velké favoritky a neukončí půlroční čekání na čtvrtfinále.

Česká hráčka měla hned v první hře brejkbol, ten ale nevyužila a ve zbytku sady už se při podání soupeřky k žádné šanci nedostala. Naopak sama dvakrát zaváhala na podání. Nejprve ve čtvrté hře, kdy game zakončila dvojchybou a podruhé v závěrečném gamu. Dva setboly ještě dokázala odvrátit, při tom třetím zkazila volej.

I ve druhém dějství ztratila Muchová podání jako první, tentokrát se jí však podařilo prolomit servis Francouzky a srovnala. Další slabší chvilka přišla znovu na konci sady, v desáté hře udělala Češka tři chyby a turnaj pro ni skončil.

Gračovová zaznamenala už pátou výhru v řadě. Nejdříve prolétla kvalifikací a v hlavní soutěži vyřadila domácí Katie Volynetsovou, grandslamovou šampionku Sofii Keninovou a nyní i turnajovou jedenáctku. O čtvrtfinále si 103. hráčka žebříčku zahraje s dalším překvapením turnaje Němkou Ellou Seidelovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová tak nebude mít šanci zabojovat o čtvrtfinále, které si zahrála naposledy na konci února v Dubaji. Od tisícovky ve Spojených arabských emirátech nevyhrála více než dva zápasy v řadě, musela vynechat antukové turnaje před French Open a po návratu má negativní bilanci čtyř výher a pěti porážek.

V Ohiu si v roce 2023 zahrála jedno ze dvou kariérních finále na tisícovkách a stejně jako v loňském Pekingu v něm podlehla Coco Gauffové. Od té doby se ji v Cincinnati nedaří, loni skončila už ve druhém kole na raketě pozdější finalistky Jessiky Pegulaové.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Otmar
13.08.2025 07:43
Otmar
13.08.2025 07:43
Jestli se Muška trápila, to nevím....ale vím jedno, hrála hrozně. Grachova ji přehrála úplně ve všem, tak že není co komentovat. Zklamání z mé strany veliké, ne kvůli prohře (může být), ale kvůli hře samotné, chybná volba úderů, délka, bez servisu, mizerný return.....zkrátka velký špatný. Jindy a lépe....možná!
