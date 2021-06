Muchová: Servis kvůli břišáku nehraju na sto procent. Na antuce to není nutné

Muchová přijela do Paříže minulý týden a po doléčování břišního svalu teprve začínala v tréninku podávat. V utkání s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou z USA přesto odvrátila všech šest brejkbolů, servis uhájila a postoupila po výhře 6-3 6-4.

"Servis je důležitý na každém povrchu, ale na antuce se s tím dá víc hrát. Na antuce není třeba hrát na sto procent ránu. A já ani nehraju na sto procent kvůli tomu břišáku, ale jsem ráda, že jsem si servis držela a všechny brejkboly odvrátila," řekla Muchová novinářům.

Lepchenková si po prvním setu odskočila do šatny a na kurt s vrátila v jinak barevném oblečení. "Já si toho všimla asi až za tři gamy. Z vínové šla do bílé," řekla Češka.

Antuka není nejoblíbenější povrch Muchové. Přesto i na ní si dokáže najít věci, které ji baví. "Líbí se mí, že víc platí kraťasy, dají se hrát různé úhly ze servisu, dá se to víc spinovat a když to udělám, tak to píše víc. Baví mě se docela i klouzat, to je na tom docela fajn," řekla.