Muchová si dělá zálusk na nejlepší sezonu. Po skalpu Sakkariové atakuje rekord Novotné

Znovu po roce, hodně podobný scénář. Sakkariová, která v roce 2021 postoupila na French Open do semifinále, jede domů dřív, než antukový grandslam pořádně začal. Loni dostala stopku ve druhém kole, letos rovnou v prvním. A opět ji vyřadila Karolína Muchová. Ta se zbavila jedné z nejvýše nasazených a v prognózách některých expertních webů se najednou objevuje i jako budoucí čtvrtfinalistka.

Bylo vítězství Muchové nad Sakkariovou překvapením? Vlastně ne. Ač sázkové kanceláře favorizovaly řeckou hráčku, byl kurz na Muchovou (1,95:1) lákavý. Na antuce s nedělní soupeřkou ještě nikdy neprohrála a nyní už jsou vzájemné zápasy na tomto povrchu 3:0 pro českou tenistku.

"Je to trochu deja vu, tenhle zápas s Marií. Stejný turnaj, stejný kurt… A podle mě to skončilo stejným skóre jako loni? Jsem ráda, že jsme nešly do tiebreaku, podařilo se mi udržet nervy a ukončit to ve druhé sadě," glosovala zápas, během něhož se skoro nemýlila. Loni šla dál po dvou tiebreacích (7:6, 7:6) a i letos musela vybojovat jeden set ve zkrácené hře (7:6, 7:5). Před dvěma lety v Madridu sice nadělila Sakkariové kanára, ale následně to také byla vyrovnaná bitva (6:0, 6:7, 7:5).



Blízko rekordu Novotné

V čem se letošní a loňský zápas Sakkariové s Muchovou lišil, byla aktivita řecké tenistky. Zatímco loni se často pokoušela útočit a pravidelně chodila na síť (ač relativně neúspěšně), tentokrát byla daleko ofenzivnější hráčkou rodačka z Olomouce. Muchová si prostě dál hraje svůj originální tvořivý a pestrý tenis, ve kterém často používá slajzovaný bekhend, kterým si dokáže připravovat vítězné údery.

"Pokud zůstane Karolína zdravá, měla by být v TOP 10," říká tenisová expertka prestižního sportovního kanálu ESPN Rennae Stubbsová. "To Maria by se měla inspirovat a naučit se hrát trochu víc jako Muchová. Potřebuje více rozmanitosti a porozumět tomu, co má kdy trefit," dodala.

4 - Karolina Muchova is the first Czech female player to win 4+ consecutive Grand Slam matches against top-10 opponents since Jana Novotna (five, between Wimbledon and the US Open 1998). Specialism.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/pNBrOeLBHf — OptaAce (@OptaAce) May 28, 2023

Ještě jednu velice zajímavou statistiku zdůrazňuje tenisový svět. Pokud los grandslamového turnaje postavil Muchové do cesty hráčku z TOP 10, už čtyřikrát v řadě uspěla. V tomto ohledu je velmi blízko rekordu Jany Novotné, která mezi Wimbledonem a US Open 1998 setnula hned pět tenistek světové desítky po sobě.

Podceňovat Muchovou se zkrátka nevyplácí. Letos hraje co do úspěšnosti nejlepší sezonu kariéry (72 % vítězných zápasů) a byla ve čtvrtfinále v Dubaji i v Indian Wells. Také její vydařený start na French Open připomíná, že v minulosti se na grandslamových turnajích už třikrát probojovala mezi osm nejlepších. Bylo by ale předčasné tvrdit, že má nyní cestu umetenou k dalšímu úspěchu. Naopak. Ve druhém kole čeká Nadia Podoroská, která v Paříži dokázala v roce 2020 dojít do semifinále.