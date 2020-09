Muchová si výhry nad Venus váží, o tenisové bublině v New Yorku složila píseň

Karolína Muchová si váží výhry nad Venus Williamsovou . Čtyřicetiletou Američanku porazila na úvod grandslamového US Open, které v New Yorku provázejí přísná opatření, o nichž složila píseň.

Muchová z pozice nasazené dvacítky splnila proti Williamsové, dvojnásobné vítězce turnaje a nyní 67. hráčce žebříčku, roli favoritky. "Jsem ráda, jak jsem to zvládla a výhra pro mě hodně znamená," řekla šestadvacetiletá česká naděje novinářům.

Utkání se hrálo na dvorci Arthura Ashe, na němž starší se sester Williamsových získala v letech 2000 a 2001 dva newyorské tituly. "Byl to těžkej los, jeden z těžších do prvního kola. Už jenom kvůli jejímu jménu. Vyhrála to tady, i když už je to pár let zpátky, tak pořád má zkušenosti a ví, co kde a jak. Ale jsem zvyklá. Mívám přísnější losy a poprala jsem se s tím docela dobře" řekla Muchová.

Do utkání měla dobrý start a hned vzala někdejší světové jedničce podání. "Dařilo se mi returnovat její servis. Nejtěžší bylo si zvyknout na její rychlost. Hraje fakt dost rychle," řekla olomoucká rodačka.

"Těžko se hledal rytmus. Dala vítěznou ránu, při které jsem se nedotkla balonu, potom třikrát zkazila. Ve druhém setu to šlo trošku dolů s mým soustředěním, ale držela jsem se blízko a konec se mi podařil."

Hrálo se před prázdnými tribunami největšího tenisového stadionu světa, kam se jindy vejde 23 tisíc lidí. "Kdyby tam byly tisíce lidí, kteří by asi nefandili úplně mně, tak by atmosféra byla hezčí. Ona by se možná víc vyhecovala, ale mně to taky pomáhá," řekla Muchová. Všimla si, že v hledišti seděla i Serena, sestra Venus. "Viděla jsem, že se kouká, ale nestrašila mě, držela jsem se ve své bublině."

Po utkání připravili pořadatelé Muchové překvapení. Na velkoplošné obrazovce viděla a také se pozdravila s australskou herečkou Rebel Wilsonovou, která je její fanynkou. "Věděla jsem, že zápas sleduje, ale ne, že nás spojí. Bylo příjemné zpestření, že jsme se mohly pozdravit a virtuálně si zamávat."

Na sociálních sítích opět zaujala i hudebními schopnostmi. Složila v angličtině písničku o životě v bublině v New Yorku. Zpívala, jak čeká na test na covid-19, zapomněla vyplnit dotazník a že se hraje bez fanoušků, ale slyší v uších jejich tleskání doma z křesla. Na kytaru ji doprovázel kondiční trenér Jaroslav Blažek.

"Občas se tady nudíme mezi tréninky. Agentka mi dovezla kytaru a jak jezdíme v autobusu dvě hodiny tam a zpátky a nemáme co dělat, tak jsem napsala text. Pak jsme to zkusili ze srandy zahrát a z hecu jsme to dali ven," řekla Muchová. S nadsázkou by třeba jednou mohla vydat i desku. "Pokud tady toho uděláme víc," smála se a doplnila: "To je jenom sranda, to určitě ne. Zatím se držím u tenisu."