Muchová vystřídala Noskovou. Po triumfu je zpátky na českém trůnu a kousek za maximem

DNES, 11:00
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Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na deváté místo a jediná příčka ji dělí od kariérního maxima, kterým je osmé místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně Jiří Lehečka, který drží čtrnácté místo.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová je znovu v TOP 10 a českou jedničkou (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová na pozici domácí jedničky vystřídala Lindu Noskovou, která týden po triumfu na trávě v Berlíně a premiérovém posunu do TOP 10 klesla z desáté pozice na dvanáctou.

Šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková figuruje na 23. příčce. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. místě.

V čele žebříčků se před třetím grandslamem sezony na trávě v All England Clubu nic nezměnilo. Ženskou jedničkou je Běloruska Aryna Sabalenková a italský obhájce wimbledonského titulu Jannik Sinner. Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková vstoupí do turnaje jako světová trojka.

Žebříčky: Ženy | Muži

Ondřej Jirásek, ČTK
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