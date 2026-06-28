Muchová vystřídala Noskovou. Po triumfu je zpátky na českém trůnu a kousek za maximem
Muchová na pozici domácí jedničky vystřídala Lindu Noskovou, která týden po triumfu na trávě v Berlíně a premiérovém posunu do TOP 10 klesla z desáté pozice na dvanáctou.
Šampionka z Nottinghamu Marie Bouzková figuruje na 23. příčce. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. místě.
V čele žebříčků se před třetím grandslamem sezony na trávě v All England Clubu nic nezměnilo. Ženskou jedničkou je Běloruska Aryna Sabalenková a italský obhájce wimbledonského titulu Jannik Sinner. Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková vstoupí do turnaje jako světová trojka.
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