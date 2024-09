Muchová vyzve finalistku posledních dvou grandslamů, Macháč odehraje první osmifinále na majorech

V rámci pondělního programu se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku US Open. Loňská semifinalistka Karolína Muchová bude čelit finalistce posledních dvou grandslamových podniků Jasmine Paoliniové, Tomáš Macháč se utká ve svém premiérovém osmifinále na majorech s Jackem Draperem. Lídra žebříčku a největšího favorita Jannika Sinnera čeká souboj s domácím Tommym Paulem a v akci budou také ženská světová jednička Iga Šwiateková, Jessica Pegulaová či loňský finalista Daniil Medveděv.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 2. 9.

Češi v akci

Muchová (ČR) - Paoliniová (5-It.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Macháč (ČR) - Draper (25-Brit.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)



Další osmifinále žen

Pegulaová (6-USA) - Šnajderová (18-) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Wozniacká (Dán.) - Haddadová Maiaová (22-Braz.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Šwiateková (1-Pol.) - Samsonovová (16-) | Arthur Ashe Stadium (úterý 01:00 SELČ)



Další osmifinále mužů

Medveděv (5-) - Borges (Portug.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

De Minaur (10-Austr.) - Thompson (Austr.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ)

Sinner (1-It.) - Paul (14-USA) | Arthur Ashe Stadium (úterý 02:30 SELČ)

Muchová – Paoliniová | 17:00 SELČ

Karolína Muchová si zahraje své první grandslamové osmifinále po devítiměsíční zdravotní pauze zaviněné operací pravého zápěstí. Osmadvacetiletá Češka do něj na US Open prošla bez ztráty jediného setu, ačkoli musela čelit dvojnásobné šampionce Naomi Ósakaové (6:3, 7:6) a Anastasii Potapovové (6:4, 6:2).

Bývalá světová osmička, které stále hrozí vypadnutí z TOP 100 žebříčku, byla před vynucenou zdravotní pauzou v životní formě. V úvodní půlce loňského roku zaznamenala finále na French Open a čtvrtfinále v Indian Wells a Dubaji a sezonu uzavřela postupy do finále na tisícovce v Cincinnati a do semifinále tady ve Flushing Meadows.

V osmifinálových duelech na grandslamech má vynikající bilanci 5:1 (neuspěla pouze na US Open 2020) a od začátku roku 2021 vyhrála všechny čtyři. Loni v New Yorku excelovala a po cestě do semifinále, v němž nestačila na pozdější šampionku a domácí hvězdu Coco Gauffovou, prohrála jen jeden set.

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 10:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 11:17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo)

Muchová – US Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 7:5), Ósakaová (6:3, 7:6), Potapovová (6:4, 6:2)

Jasmine Paoliniová měla před začátkem letošní sezony bilanci 4:16 v hlavních soutěžích grandslamů. Už od druhé půlky loňského roku ovšem prožívá životní období a letos na majorech zapsala 18 vítězství a na všech čtyřech se probila do druhého týdne. V zatím nejlepší pasáži své kariéry pokračuje na US Open.

Zatímco ve druhém kole těžila 28letá Italka ze skreče bývalé finalistky Karolíny Plíškové, která musela vzdát po pouhých třech bodech, v dalších dvou zápasech se musela vypořádat s velmi těžkými soupeřkami. Na úvod zdolala 6:7, 6:2, 6:4 bývalou šampionku Biancu Andreescuovou a naposledy přehrála 6:3, 6:4 Julii Putincevovou.

Svou bilanci v hlavní fázi US Open vylepšila po třech letošních výhrách na 4:4. Tentokrát do New Yorku dorazila coby finalistka posledních dvou grandslamů, úřadující šampionka tisícovky v Dubaji a světová pětka. Před rokem figurovala mimo TOP 30 žebříčku, což potvrzuje obrovský progres.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Wimbledon, French Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 36:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:7

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:5 (kariérní 52:45)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále), Wimbledon (finále)

Paoliniová – US Open

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Andreescuová (6:7, 6:2, 6:4), Plíšková (0:0 skreč), (30) Putincevová (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Muchová vede 3:0. Češka prorazila na hlavní okruh před šesti lety právě na US Open, když i díky vítězství 7:5, 6:2 nad Paoliniovou v kvalifikačních bojích prošla až do třetího kola. Naposledy se potkaly na začátku roku 2021 na pětistovce v Melbourne a jedná se o jediný souboj, v němž Muchová potřebovala tři sety.

Macháč – Draper | 18:30 SELČ

Tomáš Macháč měl o něco náročnější cestu do osmifinále letošního US Open než jeho následující protivník a ztratil v úvodních třech kolech jen o pět gamů více než Draper. Ve druhém kole se musel vypořádat s domácím favoritem a ve formě hrající nasazenou šestnáctkou Sebastianem Kordou a o osmifinále bojoval s bývalou světovou sedmičkou Davidem Goffinem.

Třiadvacetiletý Čech prožívá zatím jasně nejlepší sezonu své kariéry a zejména na těch největších akcích učinil výrazný progres. V březnu v Miami se probil do svého prvního čtvrtfinále na podnicích série Masters a nyní ho čeká premiérový start ve druhém týdnu grandslamů, přestože na US Open nikdy předtím nepřekročil první kolo a před startem tohoto roku bylo jeho maximem na majorech druhé kolo.

Rodák z Berouna má velmi solidní kariérní bilanci 82:57 v soubojích s žebříčkově výše postavenými soupeři. V letošní sezoně disponuje v tomto ohledu poloviční úspěšností 10:10 a většinu z deseti porážek zapsal proti silnějším členům TOP 10 pořadí.

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport)

Macháč – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)

Bilance: 27:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 15:8

Bilance proti hráčům TOP 30: 6:9 (kariérní 7:20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Macháč – US Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Fognini (7:5, 6:1, 6:3), (16) Korda (6:4, 6:2, 6:4), Goffin (6:3, 6:1, 6:2)

Jack Draper figuruje mezi nasazenými a vzhledem k vyřazení už několika favoritů má jedinečnou šanci dojít na letošním US Open velmi daleko. Dvaadvacetiletý Brit zatím postupuje bez ztráty setu, snadno si poradil s Zhizhen Zhangem, Facundem Díazem Acostou i Boticem van de Zandschulpem. V žádném z devíti setů neprohrál více než čtyři gamy.

Ačkoli má domácí grandslam v podobě Wimbledonu, je v tuto chvíli jeho nejúspěšnějším majorem US Open. "Zdejší kurty miluju," řekl teprve třetí britský tenista v open éře (první od Andyho Murrayho), který prošel na US Open ve dvou ročnících po sobě do osmifinále.

Na US Open debutoval předloni a skončil ve třetím kole, loňské vystoupení uzavřel v osmifinále. Pokaždé se rozloučil po porážce s žebříčkově výše postaveným protivníkem, předloni skrečoval duel s Karenem Chačanovem a loni podlehl ve čtyřech setech Andrejovi Rubljovovi.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (triumf); Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)

Bilance: 28:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 15:8

Bilance proti hráčům TOP 50: 10:14 (kariérní 32:36)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Draper – US Open

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (6:3, 6:0, 4:0 skreč), Díaz Acosta (6:4, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Macháč vede 3:0, na tvrdých površích 2:0. Draper má o něco větší talent i potenciál a do utkání půjde jako favorit i díky kvalitnější přípravě na poslední grandslam roku. Macháč ale soudě podle vzájemné bilance na tohoto soupeře umí a mohl by ho klidně předčit i s pomocí lepší fyzické kondice. Draper má na svůj věk už velmi bohatou zdravotní historii a náročné podmínky mu v delších zápasech nesedí.

Pegulaová – Šnajderová | 18:00 SELČ

Jessica Pegulaová nepotkala po cestě do osmifinále letošního US Open ani jednu soupeřku z TOP 50 žebříčku. Třicetiletá Američanka zvládla všechna tři utkání ve dvou setech, postupně si poradila s loučící se Shelby Rogersovou, Jessicou Bouzasovou i grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou, proti níž potřebovala tie-break.

Světová šestka přišla o většinu antukového jara a ve Wimbledonu i na olympiádě v Paříži ztroskotala už ve druhém kole. V rámci probíhající US Open Series se ovšem zase rozjela a vyhrála 12 ze 13 zápasů, což zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na tisícovce v Kanadě a finálovou účast na další akci této kategorie v Cincinnati.

V pondělí nastoupí ke svému prvnímu osmifinále na grandslamech od loňské porážky 1:6, 3:6 s Madison Keysovou v této fázi tady na US Open. Jedná se o její jediný nezdar v osmifinále majorů (bilance 6:1). V New Yorku zapsala jen jedno ze svých šesti čtvrtfinále na této úrovni, a to předloni.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Cincinnati (finále)

Bilance: 33:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 21:6

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:3 (kariérní 36:47)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – US Open

Kariérní bilance: 15:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Rogersová (6:4, 6:3), Keninová (7:6, 6:3), Bouzasová (6:3, 6:3)

Diana Šnajderová pokračuje v suverénním debutu v hlavní soutěži US Open. Světová osmnáctka si poradila se třemi hráčkami figurujícími mimo TOP 60 pořadí, set nepovolila bývalé semifinalistce French Open Nadie Podoroské (6:0, 6:1), Claře Tausonové (6:4, 6:4) ani zkušené veteránce Saře Erraniové (6:2, 6:2).

Dvacetiletá Ruska figurovala v lednu až na 108. místě žebříčku, ovšem od té doby prožívá životní období a nyní je i díky triumfům na všech površích na nejvyšší tour (Hua Hin, Bad Homburg a Budapešť) v TOP 20. Navíc v tomto roce zapsala dvě finále na turnajích 125k, semifinále na tisícovce v Torontu a čtvrtfinále v Birminghamu.

Vizitka Diany Šnajderové. (@ Livesport)

Šnajderová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Budapešť, Bad Homburg, Hua Hin (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (triumf)

Bilance: 46:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 1:4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Šnajderová – US Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Podoroská (6:0, 6:1), Tausonová (6:4, 6:4), Erraniová (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 1:0. Aktérky se potkaly před pár týdny v semifinále v Torontu a pozdější šampionka měla navrch 6:4, 6:3. Šnajderová bude hrát své premiérové grandslamové osmifinále a pokusí se v něm vylepšit bilanci 1:4 s hráčkami TOP 10, porazit dokázala jen Coco Gauffovou nedávno v Torontu.

Wozniacká – Haddadová Maiaová | 20:30 SELČ

Caroline Wozniacká se nachází až na 71. místě žebříčku. Přesto měla bývalá světová jednička velmi jednoduchou cestu do druhého týdne US Open, dokonce nenarazila na ani jednu kolegyni z nejlepší devadesátky světového pořadí. Všechny tři zápasy zvládla dle očekávání snadno ve dvou setech.

Čtyřiatřicetiletá Dánka ztratila proti Nao Hibinové, Renatě Zarazúaové a Jessice Ponchetové dohromady jen 12 gamů. Po nečekaném loňském obnovení kariéry zaznamenala svou teprve třetí sérii tří vítězství, povedlo se jí to už jen loni právě na US Open a ještě letos na tisícovce v Indian Wells.

Nyní zaútočí na své první čtvrtfinále na majorech od Australian Open 2018, kde získala svůj jediný grandslamový titul. V New Yorku hrála čtvrtfinále naposledy před osmi lety. Dvojnásobná finalistka US Open má v osmifinále grandslamů bilanci 10:12 a v tom posledním loni tady ve Flushing Meadows podlehla ve třech setech pozdější šampionce Coco Gauffové.

Vizitka Caroline Wozniacké. (@ Livesport)

Wozniacká – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 16:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:6

Bilance proti hráčkám TOP 30: 3:6 (kariérní 193:165)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (3. kolo)

Wozniacká – US Open

Kariérní bilance: 44:14

Nejlepší výsledek: finále (2009, 2014)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 5:2

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Hibinová (6:0, 6:1), Zarazúaová (6:3, 6:3), Ponchetová (6:3, 6:2)

Beatriz Haddadová Maiaová prohrála před soubojem s Annou Kalinskou sedm z posledních osmi střetnutí s hráčkami TOP 20 žebříčku. Proti nasazené patnáctce ovšem zlikvidovala sedm z osmi brejkbolů a Rusku přehrála 6:3, 6:1. Vyhrála tak už šest setů v řadě a v ani jednom neprohrála více než tři gamy.

Své letošní působení na US Open odstartovala obratem proti nebezpečné Elině Avanesjanové a následně deklasovala obranářku Saru Sorribesovou. Osmadvacetiletá Brazilka nezaznamenala při ani jedné z předchozích šesti účastí na US Open vítěznou sérii a nyní ve stejném dějišti zabojuje o postup do čtvrtfinále.

V osmifinále grandslamů má poloviční úspěšnost 1:1. Po cestě do semifinále loňského French Open přežila v této fázi bezmála čtyřhodinovou bitvu se Sorribesovou (6:7, 6:3, 7:5) a o pár týdnů později ve Wimbledonu vzdala duel o čtvrtfinále s obhájkyní titulu Jelenou Rybakinovou.

Vizitka Beatriz Haddadové Maiaové. (@ Livesport)

Haddadová Maiaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (finále)

Bilance: 27:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:12

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 14:6 (kariérní 51:45)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Haddadová Maiaová – US Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (1. kolo), Cleveland (finále)

Cesta turnajem: Avanesjanová (4:6, 6:0, 6:2), Sorribesová (6:2, 6:1), (15) Kalinská (6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Haddadová Maiaová neprožívá na své poměry dobrou sezonu, na 14 z 16 turnajů od Dauhá po Cincinnati nevyhrála více než jeden zápas. Wozniacká má mnohem více zkušeností, a navíc zaregistrovala na US Open polovinu ze svých 10 grandslamových čtvrtfinále. Šance jsou tak naprosto vyrovnané.

Šwiateková – Samsonovová | úterý 01:00 SELČ

Iga Šwiateková spáchala ve třetím kole pouze jednociferný počet nevynucených chyb a přehrála 6:4, 6:2 nasazenou pětadvacítku Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska. Pro světovou jedničku se jedná o velmi důležité vítězství, protože dva ze tří letos dohraných grandslamů zakončila po překvapivé prohře právě ve třetím kole.

Třiadvacetiletá Polka zvládla všechny tři zápasy ve dvou setech a čtvrtým rokem po sobě postoupila na US Open do druhého týdne. Problémy měla pouze v úvodním duelu s Ruskou Kamillou Rachimovovou, proti lucky loserovi potřebovala tie-break a musela v něm odvracet sérii tří setbolů.

Majitelka pěti grandslamových trofejí má největší potíže na majorech v osmifinálové fázi, v níž má kariérní bilanci 8:7. Dva z posledních tří startů ve Flushing Meadows zakončila právě v osmifinále, loni v něm podlehla Jeleně Ostapenkové. Před rokem v New Yorku obhajovala předloňský triumf.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 58:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 28:4

Bilance proti hráčkám TOP 20: 18:4 (kariérní 72:26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 8:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo)

Šwiateková – US Open

Kariérní bilance: 19:4

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:4, 7:6), Šibaharaová (6:0, 6:1), (25) Pavljučenkovová (6:4, 6:2)

Ljudmila Samsonovová si ve třetím kole připsala svou zatím nejsuverénnější výhru v letošním ročníku US Open. Pětadvacetiletá Ruska deklasovala 6:1, 6:1 domácí Ashlyn Kruegerovou. Nasazená šestnáctka si tak potřetí v kariéře zahraje osmifinále na grandslamech, které je na podnicích velké čtyřky jejím maximem.

V osmifinálové fázi na grandslamech neuspěla ve Wimbledonu 2021 proti Karolíně Plíškové ani na US Open 2022 v souboji s Ajlou Tomljanovicovou, v obou případech prohrála ve dvou setech. V posledních týdnech sice zapsala čtvrtfinále na tisícovkách v Torontu a Cincinnati, ovšem v New Yorku to bude mít daleko těžší.

Vizitka Ljudmily Samsonovové. (@ Livesport)

Samsonovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 26:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 12:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 6:12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Samsonovová – US Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Qiang Wang (6:2, 7:5), Bouzková (3:6, 7:6, 6:3), Kruegerová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 3:0. Zatímco předloni na antuce ve stuttgartské hale zvítězila 7:5 ve třetím setu, loni na betonech v Dubaji (6:1, 6:0) a Pekingu (6:2, 6:2) naprosto dominovala. Samsonovová, která zakončila osm z úvodních 11 letošních turnajů na první soupeřce, nejspíše jasnou favoritku Šwiatekovou neporazí.

Medveděv – Borges | 19:30 SELČ

Daniil Medveděv se rozehrál v úvodním týdnu US Open do skvělé formy a vzhledem k velmi nepovedené přípravě bude mít pro boje v závěrečných kol dost sil. Do letošního ročníku posledního grandslamu sezony vstoupil čtyřsetovou výhrou nad zkušeným Dušanem Lajovičem a poté nepovolil set nebezpečným mladíkům Fábiánovi Marozsánovi a Flaviovi Cobollimu.

Také na čtvrtém letošním grandslamu prošel až do osmifinále. Ve finále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi a v semifinále Wimbledonu podlehl pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi. Nejsuverénnější cestu do druhého týdne měl ovšem na probíhajícím US Open, kde zatím ztratil jen jeden set.

"Pokud hraju dobrý tenis, tak můžu celý turnaj vyhrát," řekl 28letý Rus po postupu do druhého týdne. Na severoamerických betonech má vynikající historii a není tedy překvapivé, že si takto věří. Navíc na US Open získal v roce 2021 svůj jediný dosavadní grandslamový titul a loni padl až ve finále s Novakem Djokovičem. Na druhou stranu už od loňského května nikde netriumfoval.

Po vypadnutích obhájce titulu Djokoviče a předloňského šampiona Alcaraze se jeho šance na zisk titulu výrazně zvýšily. Jenže bývalý lídr žebříčku figuruje v momentálním pořadí až na pátém místě a bude se nejspíše muset už ve čtvrtfinále vypořádat s aktuální světovou jedničkou Jannikem Sinnerem.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 38:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 21:6

Bilance proti hráčům TOP 50: 23:13 (kariérní 206:116)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 10:6)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále)

Medveděv – US Open

Kariérní bilance: 32:6

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajovič (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), Marozsán (6:3, 6:2, 7:6), (31) Cobolli (6:3, 6:4, 6:3)

Nunovi Borgesovi se v minulosti vůbec nedařilo prosadit se na nejvyšším okruhu, ovšem v letošním roce prožívá nejlepší období své kariéry. A evidentně si během něj pořádně zvednul sebevědomí, protože ve třetím kole US Open urval pětisetovou bitvu s Jakubem Menšíkem, dokonce v tie-breaku čtvrté sady odvrátil sérii tří mečbolů.

Sedmadvacetiletý Portugalec odstartoval životní období na lednovém Australian Open, kde si vyšlápl na Alejandra Davidoviche a Grigora Dimitrova a poprvé v kariéře překročil druhé kolo na hlavní tour. V jeho jediném dosavadním osmifinále na grandslamech ho zastavil právě Medveděv, a to ve čtyřech setech.

Ačkoli v letošním roce učinil výrazný progres, a dokonce po skalpu Rafaela Nadala získal na antuce v Bastadu svůj premiérový titul z turnajů ATP, stále čeká na první skalp TOP 10. Proti takto vysoko postaveným soupeřům má bilanci 0:8, poslední nezdar zaregistroval proti Medveděvovi před pár měsíci na trávě v Halle.

Vizitka Nuna Borgese. (@ Livesport)

Borges – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bastad (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (čtvrtfinále)

Bilance: 33:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 0:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Borges – US Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (2. kolo), Winston-Salem (2. kolo)

Cesta turnajem: Coría (6:2, 6:4, 6:1), Kokkinakis (6:4, 7:5, 7:5), Menšík (6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 2:0. Ruský tenista je velmi těžkým protivníkem, obzvláště na amerických betonech. Navíc se v New Yorku prezentuje skvělou formou, což šanci Borgese na překvapivé vítězství výrazně snižuje.

De Minaur – Thompson | 23:00 SELČ

Alex de Minaur hraje na US Open svůj první turnaj po zranění kyčle, které si způsobil ve Wimbledonu a stále zřejmě není dle jeho slov na tiskové konferenci stoprocentně doléčené. Do druhého týdne posledního grandslamu sezony přesto prošel bez větších problémů. V úvodním kole přehrál ve čtyřech setech Marcose Girona a set ztratil také ve třetím s Danielem Evansem, jehož ovšem dorazil dvěma kanáry.

Pětadvacetiletý Australan bude mít velmi přijatelného protivníka i v osmifinále a má tedy jedinečnou šanci vyrovnat své maximum v tomto dějišti. Navíc z jeho části pavouka vypadli Carlos Alcaraz a Hubert Hurkacz, takže by mohl projít do svého prvního semifinále na majorech, aniž by čelil někomu z TOP 10 žebříčku.

Na grandslamech se mu velmi dlouho nedařilo prorazit, před začátkem letošní sezony uhrál čtvrtfinále pouze v roce 2020 právě na US Open. Od startu loňského roku se ovšem na těch největších akcích zlepšil a na všech čtyřech letošních majorech prošel do druhého týdne. Zatímco doma na Australian Open v osmifinále neuspěl, pak v této fázi porazil Daniila Medveděva na French Open a Arthura Filse ve Wimbledonu.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco (triumf)

Bilance: 39:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčům TOP 50: 22:9 (kariérní 120:95)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 3:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

De Minaur – US Open

Kariérní bilance: 17:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Giron (6:3, 6:4, 5:7, 6:4), Virtanen (7:5, 6:1, 7:6), Evans (6:3, 6:7, 6:0, 6:0)

Jordan Thompson obvykle končí na grandslamech v úvodních kolech. Třicetiletý Australan ale vyfasoval z top hráčů Huberta Hurkacze, který se vrací po zranění, a parádně této příležitosti využil. Do osmifinále probíhajícího US Open se dostal bez ztráty jediného setu.

Letošní sezona je jeho zatím jasně nejlepší a životní období korunoval teď na US Open svým prvním skalpem TOP 10 na grandslamech a také postupem do druhého týdne. V aktuálním roce se dočkal svého premiérového triumfu na turnajích ATP, a navíc debutoval v TOP 30 světového hodnocení.

Za sebou má zatím jen jedno osmifinálové utkání na grandslamech. Také na US Open 2020 využil příznivějšího losu, ale v osmifinále nestačil na tehdy 32. hráče světa Bornu Čoriče. Nyní sám figuruje na 32. místě a bude usilovat o svůj šestý skalp TOP 10, třetí v této sezoně.

Vizitka Jordana Thompsona. (@ Livesport)

Thompson – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (triumf); Atlanta (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (triumf); Atlanta (finále)

Bilance: 31:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 22:10

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 5:19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Thompson – US Open

Kariérní bilance: 10:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Atlanta (finále), Washington (čtvrtfinále), Montreal (2. kolo), Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Lestienne (6:1, 6:3, 6:2), (7) Hurkacz (7:6, 6:1, 7:5), (30) Arnaldi (7:5, 6:2, 7:6)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 4:1. Poprvé po 26 letech se probojovali do druhého týdne US Open tři australští tenisté. De Minaur je lepším hráčem, vede ve vzájemné bilanci a mohl by si s Thompsonem poradit. Thompson ovšem může být v mnohem lepší fyzické kondici, a to i z důvodu snadnější cesty do osmifinále. Méně úspěšný z Australanů tak nemusí být bez šance.

Sinner – Paul | úterý 02:30 SELČ

Jannik Sinner je v tuto chvíli jasně největším favoritem na triumf na letošním US Open, jelikož jsou už ze hry venku jeho největší rivalové Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Aktuální lídr žebříčku naopak prošel úvodním týdnem bez větších problémů a zatím se skvěle vypořádává s pár dní starým a kontroverzním odtajněním dvou pozitivních dopingových testů z března.

Ve druhém týdnu posledního grandslamu sezony ovšem narazí na podstatně těžší soupeře a teprve až nyní se ukáže, jak je na tom jeho psychické rozpoložení skutečně. Vypadnutí Djokoviče a Alcaraze je pro něj nicméně určitě vzpruhou a nyní je společně s Daniilem Medveděvem jediným grandslamovým šampionem v osmifinálové fázi.

Třiadvacetiletý Ital má tak jedinečnou příležitost si napravit reputaci po dopingovém skandálu a ukázat, že jeho výsledky v posledních 12 měsících nejsou způsobeny ničím, co je proti pravidlům. Po skončení loňského US Open nastartoval stále trvající životní období a vyšplhal se až do čela žebříčku.

V aktuálním roce má za sebou šest akcí na tvrdých površích a na všech prošel alespoň do čtvrtfinále. To zahrnuje Australian Open, kde vybojoval svůj první grandslamový titul, a také pár dní starý triumf v Cincinnati, jeho celkově třetí na turnajích Masters.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf)

Bilance: 51:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 26:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 15:5 (kariérní 55:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 8:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Sinner – US Open

Kariérní bilance: 13:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (2:6, 6:2, 6:1, 6:2), Michelsen (6:4, 6:0, 6:2), O'Connell (6:1, 6:4, 6:2)

Tommy Paul měl ve třetím kole nečekané potíže s Gabrielem Diallem a proti nezkušenému outsiderovi málem musel do rozhodující páté sady. Kanadskému mladíkovi nabídl celkem 15 brejkbolových šancí a ve čtvrtém setu, který nakonec urval v tie-breaku, s ním prohrával 0:3.

Na posledních dvou grandslamech měl celkem smůlu na los. Ve Wimbledonu totiž potkal už ve čtvrtfinále pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze a nyní narazí na silného člena TOP 5 žebříčku už v osmifinále. Na podnicích velké čtyřky prohrál všechny čtyři souboje se zástupci nejlepší pětky pořadí.

Sedmadvacetiletý Američan navíc ještě nikdy nebyl ve čtvrtfinále US Open. Všech úvodních sedm startů v tomto dějišti uzavřel v prvním týdnu či kvalifikaci a do osmifinále poprvé postoupil až loni, kdy v něm nestačil na Bena Sheltona. V osmifinálové fázi grandslamů disponuje poloviční úspěšností 2:2 a poprvé v ní vyzve někoho z TOP 10 hodnocení.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)

Bilance: 38:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:4 (kariérní 11:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Paul – US Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Sonego (6:4, 6:2, 5:7, 6:2), Purcell (7:5, 6:0, 1:0 skreč), Diallo (6:7, 6:3, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Sinner vede 2:1. Paul sehrál v posledních letech několik napínavých bitev s nejlepšími hráči na světě, nicméně v jasně lepší formě je Sinner, a proto bude pro domácí naději velmi těžké mu vzdorovat.

Sinner čelil v posledních dnech kritice od fanoušků, novinářů i svých kolegů. Jedním z kritiků byl i jeho následující protivník, který na Instagram umístil fotografii, na níž jeho fyzioterapeut provádí masáž s rukavicemi. Ital totiž uvedl, že se zakázaná látka dostala do jeho těla, když si jeho fyzioterapeut pořezal a ošetřil prst sprejem obsahujícím steroid a provedl masáž bez rukavic. Sinner tak může mít ještě větší motivaci Paula porazit.

Pondělní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Pegulaová (6-USA) - Šnajderová (18-)

2. Medveděv (5-) - Borges (Portug.)

3. Šwiateková (1-Pol.) - Samsonovová (16-) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ

4. Sinner (1-It.) - Paul (14-USA)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Muchová (ČR) - Paoliniová (5-It.)

2. Macháč (ČR) - Draper (25-Brit.)

3. Wozniacká (Dán.) - Haddadová Maiaová (22-Braz.)

4. De Minaur (10-Austr.) - Thompson (Austr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ



GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)

1. I. Dodig/Pavlásek (14-Chorv./ČR) - Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.)



STADIUM 17 (od 19:00 SELČ)

1. Bouzková/Sorribesová (11-ČR/Šp.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (5-USA/Austr.)



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. H. Chan/V. Kuděrmetovová (10-Tchaj-wan/-) - Dartová/Parryová (Brit./Fr.)

2. Koolhof/Mektič (11-Niz./Chorv.) - Heliövaara/Patten (6-Fin./Brit.)

3. Krejčíková/Ebden (4-ČR/Austr.) - Sutjiadiová/Bopanna (8-Indon./Indie)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje