Muchová získala hned v úvodu sezony skalp hráčky TOP 10. V Brisbane je ve čtvrtfinále

DNES, 06:32
WTA BRISBANE - Karolína Muchová (29) svůj osmifinálový zápas na podniku WTA 500 v Brisbane zvládla ve dvou setech a postoupila mezi osmičku nejlepších. Svou neoblíbenou soupeřku a členku TOP 10 Jekatěrinu Alexandrovovou (31) přehrála 6:4, 7:5 a připsala si proti Rusce teprve třetí vítězství z devíti vzájemných duelů. O postup mezi nejlepší čtyřku se utká s Jelenou Rybakinovou.
Karolína Muchová v Brisbane postoupila do čtvrtfinále (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Alexandrovová 6:4, 7:5

V prvních čtyřech hrách osmifinálového zápasu mezi Muchovou a Alexandrovovou si hráčky ani jednou nedokázaly udržet své podání. Další brejk přišel v sedmém gamu, kdy Muchová sebrala servis soupeřce čistou hrou. V následující hře se české hráčce konečně podařilo brejk potvrdit, přestože musela odvrátit dva brejkboly, jeden z nich dokázala smazat vítězným bekhendem po lajně, a po dalším vítězném forhendu zvýšila na 5:3. V desáté hře Muchová sadu dopodávala čistou hrou.

Sebevědomí ze získané sady zůstalo Češce i v úvodu druhé sady, kdy hned v prvním gamu dostala Rusku pod tlak a hned první brejkbol využila. Situaci si Muchová zkomplikovala za stavu 2:1, kdy na servisu neudržela vedení 40:0 a nechala Alexandrovovou srovnat.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Velmi vyrovnaná druhá sada se rozhodla až v samotné koncovce. V jedenácté hře Muchová otočila na příjmu game z 15:40 a ziskem čtyř bodů v řadě se dostala do vedení 6:5. Zápas poté ukončila na servisu a po hodině a 50 minutách slavila postup do čtvrtfinále. V něm ji čeká světová pětka Jelena Rybakinová.

Alexandrovová je pro českou hráčku velmi neoblíbenou soupeřkou. Muchová z předchozích osmi duelů uspěla jen dvakrát a dnes přidala třetí výhru. Předtím uspěla proti Rusce jen v roce 2019 na podniku v Moskvě a také v německé Bundeslize před deseti lety. Na hlavním okruhu WTA je tak po dnešním duelu vzájemná bilance vyrovnaná 2:2.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Otmar
08.01.2026 07:26
Neviděl jsem to, ale jsem upřímně rád, že to Muška dala. Přiznávám , že jsem jí moc nevěřil, ale o to jsem radši. Na řadu přichází Rybka....no, to bude "tvrdé uhlí"!
frenkie57
08.01.2026 07:01
Gratulují Karolíně k pěknému skalpu. Nebylo to bez chyb, naopak UE bylo dost, podání také moc nepsalo. Naštěstí Káťa z Říčan na tom byla ještě hůř.
Dlužno podotknout, že jsem o vítězství Mušky vůbec nepochyboval, neboť tommr se hned na prahu sezóny ukázal být ve skvělé formě.
Alexandris
08.01.2026 07:04
pantera1
08.01.2026 07:29
gratulka Mušce, nechce přijít o tvou přízeň, takže bojuje, jak o život. Rybka bude další výzva, snad pan tommr nenechá nic náhodě a zas to pořádně ošéfuje .
