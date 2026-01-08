Muchová získala hned v úvodu sezony skalp hráčky TOP 10. V Brisbane je ve čtvrtfinále
Muchová – Alexandrovová 6:4, 7:5
V prvních čtyřech hrách osmifinálového zápasu mezi Muchovou a Alexandrovovou si hráčky ani jednou nedokázaly udržet své podání. Další brejk přišel v sedmém gamu, kdy Muchová sebrala servis soupeřce čistou hrou. V následující hře se české hráčce konečně podařilo brejk potvrdit, přestože musela odvrátit dva brejkboly, jeden z nich dokázala smazat vítězným bekhendem po lajně, a po dalším vítězném forhendu zvýšila na 5:3. V desáté hře Muchová sadu dopodávala čistou hrou.
Sebevědomí ze získané sady zůstalo Češce i v úvodu druhé sady, kdy hned v prvním gamu dostala Rusku pod tlak a hned první brejkbol využila. Situaci si Muchová zkomplikovala za stavu 2:1, kdy na servisu neudržela vedení 40:0 a nechala Alexandrovovou srovnat.
Velmi vyrovnaná druhá sada se rozhodla až v samotné koncovce. V jedenácté hře Muchová otočila na příjmu game z 15:40 a ziskem čtyř bodů v řadě se dostala do vedení 6:5. Zápas poté ukončila na servisu a po hodině a 50 minutách slavila postup do čtvrtfinále. V něm ji čeká světová pětka Jelena Rybakinová.
Alexandrovová je pro českou hráčku velmi neoblíbenou soupeřkou. Muchová z předchozích osmi duelů uspěla jen dvakrát a dnes přidala třetí výhru. Předtím uspěla proti Rusce jen v roce 2019 na podniku v Moskvě a také v německé Bundeslize před deseti lety. Na hlavním okruhu WTA je tak po dnešním duelu vzájemná bilance vyrovnaná 2:2.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Dlužno podotknout, že jsem o vítězství Mušky vůbec nepochyboval, neboť tommr se hned na prahu sezóny ukázal být ve skvělé formě.